美樂蒂酷洛米鍵帽！達美樂聯名美樂蒂酷洛米，披薩職人鍵帽盲盒限量免費送。

達美樂聯名美樂蒂酷洛米推出萌力滿點鍵帽盲盒，搭配萌力滿點套餐與限量打卡活動，成為近期披薩優惠與收藏周邊話題焦點。

▲達美樂聯名美樂蒂與酷洛米推出限定披薩盒與萌力滿點鍵帽盲盒，兩大角色化身披薩職人與外送員造型登場。



▲達美樂推出可當鍵帽也能當吊飾的萌力滿點鍵帽盲盒，結合三麗鷗角色設計吸引粉絲收藏。

萌力滿點鍵帽盲盒設計亮點

▲達美樂萌力滿點鍵帽盲盒推出美樂蒂與酷洛米兩款造型，結合火山披薩與外送員元素打造特色設計。

萌力滿點套餐與限量活動

▲達美樂推出729元萌力滿點套餐，內含2個大披薩並隨機附贈鍵帽盲盒，活動至4月12日止。

達美樂 萌力滿點鍵帽盲盒活動方式

萌力滿點套餐

達美樂限量盲盒大方送

美樂蒂酷洛米鍵帽必收！達美樂這次找來三麗鷗人氣角色再出新招，繼美樂蒂小物掀起討論後，這次超人氣酷洛米也正式加入陣容，兩大角色以披薩職人與外送員造型，推出限定版「披薩盒」包裝，以及全新周邊「萌力滿點鍵帽盲盒」，超可愛鍵帽還能當成吊飾，三麗鷗鐵粉一定要入手。這次達美樂新周邊「萌力滿點鍵帽盲盒」，共推出美樂蒂與酷洛米兩款造型。美樂蒂版本以披薩職人造型搭配火山披薩元素，酷洛米則戴上外送安全帽，結合達美樂經典視覺細節。鍵帽除了可安裝在機械式鍵盤使用，按壓時還會發光，也能拆下作為包包吊飾使用，讓粉絲們不只是在辦公室使用、也能帶出門耍可愛。想入手美樂蒂、酷洛米「鍵帽盲盒」有兩種方式，第一是在4月12日前購買729元「萌力滿點套餐」，內含2個大披薩並隨機獲得1個鍵帽盲盒。第二種方式則是參加3月22日10點於達美樂內湖門市舉辦的限量活動，完成拍照打卡並上傳指定hashtag即可獲得盲盒，數量共200個，每人限領1份送完為止。販售期間：3/20 - 4/12，贈品數量有限送完為止售價：729 元，外帶及外送皆可套餐內容：經典系列大披薩 2 個（可加價升級）贈送 - 鍵帽盲盒 1 個（隨機贈送，共有酷洛米造型、美樂蒂造型 2 種款式）活動日期：3 月 22 日早上 10 點起活動方式：於內湖門市（台北市內湖路二段255號），凡當天至該門市完成指定打卡任務，即可直接獲得萌力滿點鍵帽盲盒，限量200個，一人一份送完為止。