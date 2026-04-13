白沙屯、大甲媽繞境必備！臺鐵限定「媽祖隨行」祈福小物快閃開賣，永保安康合購組現省411元。

臺灣宗教盛事即將起跑，臺鐵透過文創設計成功將傳統信仰帶入現代生活。資深編輯李維唐表示，這類結合「經典站名」與「Q版神明」的策略，不僅強化了鐵道文化的敘事深度，更精準捕捉了當代消費者對於儀式感與日常實用性的雙重追求。

隨著全臺引頸期盼的年度宗教盛事，白沙屯媽祖進香與大甲媽祖繞境相繼揭開序幕，整座島嶼再次沉浸於虔誠且熱絡的信仰氛圍中。為了將這份跨越百年的精神寄託與鐵道文化深度融合，臺鐵公司於今日10日正式宣布推出「媽祖隨行・保安同行」系列祈福生活商品。這不僅是一場異業結盟，更是一次將在地民間信仰與鐵道旅行記憶溫柔銜接的嘗試，透過Q版媽祖圖像的軟性設計，讓象徵平安的祝福，化為旅途中最實用的生活良伴。

▲針對進香信眾需求，臺鐵推出白沙屯媽祖與大甲媽祖兩款限定Q版飄帶，融入傳統刺繡工藝與「永保安康」意象。圖／臺鐵公司提供；窩客島整理



信仰與鐵道的溫情碰撞，媽祖Q版設計入魂生活

本次系列商品的開發，核心概念在於「轉化」，將嚴肅的宗教符號轉變為充滿生活美學的時尚配件。臺鐵設計團隊特別針對白沙屯與大甲媽祖設計專屬Q版圖像，並巧妙結合了國人最熟悉的「永保安康」經典站名意象。這種設計語彙不僅保留了信仰的莊嚴感，更增添了日常使用的親和力。透過這些商品，信仰不再只存在於廟宇殿堂，而是隨著鐵軌的延伸，走入信眾的背包、辦公室與居家生活，讓「隨行」二字有了最具體的呈現方式。

媽祖保安超值合購，進香路上的舒壓應援首選

針對長途步行進香的信眾，臺鐵特別規畫了極具機能性的「媽祖保安合購組」。這組商品以進香文化中不可或缺的毛巾與飄帶為主角，不僅考量到行走時的排汗需求，更在飄帶上注入守護寓意。自115年4月10日起至4月30日止，民眾只要同時購買媽祖運動毛巾與專屬飄帶，即可享有500元的合購優惠價，相較於原價700元，折扣幅度高達71折。這不僅是一份祈福小物，更是進香路上最堅實的戰友，讓信眾在汗水淋漓的旅程中，依然能感受到來自心靈的溫潤支持。

永保安康意象再進化，質感餐盒與仿票袋掀搶購潮

除了針對進香活動的機能性商品，臺鐵亦將目光投向大眾日常，推出「永保安康合購組」。其中最具亮點的莫過於「永保安康316方形雙層鋼盒」，採用高品質不鏽鋼材質，滿足現代人對食安與環保的追求。搭配設計精巧、模仿經典車票造型的「永保安康仿票單袋」，整組特價僅需888元，等同於原價的68折。這項組合將鐵道的懷舊感與對健康的期盼結合，無論是上班族帶便當，或是作為贈送親友的禮物，都蘊含著深厚的祝福情誼。

驚喜加碼回饋，買提袋送飄帶延續好運溫度

為了讓更多民眾能輕鬆入手這份平安，臺鐵更推出「買1送1」式的貼心方案。凡是購買極具設計感的「永保安康仿票單袋」，即免費獲贈價值250元的白沙屯或大甲媽祖飄帶1只。此外，高端送禮市場則有「拾子．平安產」聯名禮盒應援，購買此款1699元的精緻禮盒，將額外獲贈限定款白沙屯媽祖好運御守。值得注意的是，禮盒贈御守的活動特別延長至115年7月31日，讓即便錯過繞境高峰期的民眾，依然能有機會收藏這份珍貴的信仰紀念。

▲「永保安康合購組」特別設計了模仿車票造型的帆布單袋，搭配實用的316方形雙層鋼盒，打造極具紀念價值的鐵道應援良伴。圖／臺鐵公司提供；窩客島整理

▲「媽祖保安合購組」包含吸水運動毛巾與專屬飄帶，以活力橘與溫暖粉為主色調，展現信仰與生活結合的創意。圖／臺鐵公司提供；窩客島整理

多元販售通路佈點，網路與實體門市同步守護

在購買管道方面，臺鐵展現了全方位的服務思維。核心的「媽祖保安合購組」與「買提袋送飄帶」優惠，限定於臺鐵夢工場網路商店、臺北、松山、南港門市以及臺中便當販賣店販售，建議信眾及鐵道迷提前布局。而「永保安康合購組」與「買禮盒送御守」則開放全臺通路販售，大幅提升了購買的便利性。這場由鐵道與信仰交織而成的文化盛宴，正等待著每位旅客在115年的春季，一同見證這份隨行而來的平安與美好。





媽祖隨行・保安同行 系列祈福商品期間限定活動

活動時間：115年4月10日至115年4月30日止（部分禮盒贈獎活動延長至115年7月31日）

活動內容：

媽祖保安合購組： 購買媽祖運動毛巾加飄帶（限同系列），享優惠價500元（原價700元）。

永保安康合購組： 購買316方形雙層鋼盒加仿票單袋，享合購價888元（原價1299元）。

買提袋送飄帶： 購買永保安康仿票單袋（399元），即贈白沙屯或大甲媽祖飄帶1只。

買禮盒送御守： 購買「拾子．平安產」聯名禮盒（1699元），贈白沙屯媽祖好運御守1只。





媽祖限定商品購買資訊