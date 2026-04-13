星巴克買一送一連喝3天！紅心芭樂蛋糕新品，母親節早鳥再送買一送一券。

星巴克限時3天買一送一來了！同步祭出母親節夢幻系蛋糕，主打葡萄夏洛特與紅心芭樂戚風，預購更享88折。編輯 鄭雅之表示：星巴克買一送一小確幸，每個禮拜都要喝到！

咖啡控要喝，星巴克限時3天買一送一！每個禮拜都要喝星巴克買一送一優惠的你，本週最新買一送一將於4月15日到4月17日連續三天推出，只要在指定時間到門市消費就能享有買一送一的小確幸。除了超划算優惠之外，今年度母親節系列蛋糕也同步登場，這次主打優雅清爽的水果調，包含葡萄夏洛特以及紅心芭樂戚風蛋糕等多樣化選擇，就是要陪全天下的媽咪度過最甜蜜的節日，現在搶先預購指定糕點還能享有專屬折扣。



▲星巴克買一送一優惠，與好友一起來場咖啡時光。(攝影：鄭雅之)

▲星巴克4/15至 4/17期間，11:00-20:00來店即可享有買一送一優惠。(攝影：鄭雅之)





限定三天好友分享買一送一必衝

咖啡愛好者們千萬別錯過這次的集團同慶好康，在4月15日至4月17日這幾天，每天上午11點到晚上8點，只要到店購買兩杯大杯以上且口味、冰熱一致的飲料，其中一杯就由星巴克免費招待。這次活動每人每次最多買二送二，推薦大家來喝杯春夏最新「蘋果山茶花系列」限定飲品，適合揪同事或是好姊妹一起分享午茶時光。像是哈利波特聯名款「蜂蜜公爵爆爆星冰茶」或是手沖咖啡等特定品項也不在優惠範圍內，出發前記得先確認一下。



▲星巴克蘋果山茶花風味美式融入酸甜蘋果風味，純粹果香與經典濃縮咖啡點亮初夏清爽感，視覺味覺雙重享受。(攝影：鄭雅之)





夢幻果香系蛋糕預購優惠搶先拿

迎接溫馨的五月佳節，星巴克這次祭出超過15款精緻糕點，其中葡萄夏洛特蛋糕絕對是視覺焦點，優雅的達克瓦茲外圈包裹著鮮甜葡萄內餡，口感輕盈又細緻，彷彿把春天穿在身上。另一款香檸紅心芭樂戚風蛋糕則巧妙結合了熱帶果香與紅茶奶霜，微酸微甜的層次感讓人一試就愛上。即日起到5月3日只要預購指定品項，單件就能享有9折，買兩件以上更有88折優惠，早鳥們還能額外獲得飲料好友分享券，真的超級划算。



▲母親節蛋糕就選星巴克，有荔枝蜜桃巴斯克、葡萄夏洛特蛋糕、香檸紅心芭樂戚風，呈現明亮爽口的熱帶果韻。





療癒系巴斯克與經典芋泥超吸睛

如果是喜歡濃郁質地的媽咪，荔枝蜜桃巴斯克絕對是首選，絲滑的乳酪融入清新果韻，口感綿密且香氣迷人。對於熱愛傳統口味的長輩，品牌也準備了香芋布蕾蛋糕，濃郁芋泥搭配柔滑布蕾，每一口都是滿滿的幸福感。此外還有常溫的長條鮮奶紅茶蛋糕與精緻的奶油酥餅禮盒，配上這次質感爆棚的花卉主題馬克杯與不鏽鋼杯，無論是送禮還是全家人聚餐享用，都能展現最優雅的生活儀式感，趕快趁優惠期間把心意準備好。



▲星巴克下午茶首選。左為香檸紅心芭樂戚風蛋糕，細緻紅茶奶霜與紅心芭樂果香交織。右為香芋布蕾蛋糕，綿密芋泥結合柔滑布蕾。

▲香檸紅心芭樂戚風蛋糕。以檸檬清新酸香帶出紅心芭樂熱帶果韻，交織紅茶奶霜呈現明亮爽口風味。

星巴克買一送一

活動日期： 4/15（三）至 4/17（五） 11:00-20:00

活動內容： 購買兩杯大杯（含）以上容量、冰熱、口味一致的飲料，其中一杯招待。

注意事項： 每人每次至多買二送二，不含星冰樂部分指定品項、典藏系列、手沖及酒精飲品。活動詳情依星巴克公告為主。





星巴克 母親節蛋糕預購

預購日期： 即日起至 5/3

母親節蛋糕推薦

6吋以上經典大蛋糕

6吋 葡萄夏洛特蛋糕： $1,680

6吋 香檸紅心芭樂戚風蛋糕： $1,180

6吋 香芋布蕾蛋糕： $1,080

6吋 經典咖啡松露生巧克力蛋糕： $950

6吋 經典起司蛋糕： $850

6吋 經典法式千層薄餅： $900

6吋 檸檬塔： $600

8吋 經典法式千層薄餅： $1,200

8吋 藍莓可可波士頓派： $1,000





6吋 葡萄夏洛特蛋糕： $1,680 6吋 香檸紅心芭樂戚風蛋糕： $1,180 6吋 香芋布蕾蛋糕： $1,080 6吋 經典咖啡松露生巧克力蛋糕： $950 6吋 經典起司蛋糕： $850 6吋 經典法式千層薄餅： $900 6吋 檸檬塔： $600 8吋 經典法式千層薄餅： $1,200 8吋 藍莓可可波士頓派： $1,000 5吋以下及長條蛋糕

5吋 荔枝蜜桃巴斯克： $1,080

4吋 莓果花漾起司蛋糕： $650





5吋 荔枝蜜桃巴斯克： $1,080 4吋 莓果花漾起司蛋糕： $650 長條 經典咖啡松露生巧克力蛋糕： $700





切片蛋糕系列（4/8上市）

焦糖可可歐培拉： $150

香檸紅心芭樂戚風蛋糕： $150

香芋布蕾蛋糕： $120





星巴克母親節蛋糕優惠

早鳥折扣： 指定品項單件9折，兩件（含）以上88折。

加碼好禮： 預購5吋以上冷藏蛋糕或指定禮盒並於5/3前取貨，送全品項飲料好友分享小白單乙張。

會員專屬： 4/1 至 4/10 星禮程會員使用隨行卡或APP支付購買指定品項享85折。





夏天到就是要喝飲料、吃冰！

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