星巴克買一送一喝到4/17！新品蘋果山茶花搶先喝，6大星巴克優惠懶人包。

星巴克慶祝星禮程10週年，連兩天推出買一送一。全新蘋果山茶花系列同步登場，還有熱帶星沁爽繽紛回歸。編輯 鄭雅之表示：最近什麼都漲價，只能趁買一送一來喝星巴克！

星巴克鐵粉快拿記下買一送一、第二杯半價6大優惠！為了慶祝星禮程10週年，星巴克特別在4/7、4/8兩天，推出限時的買一送一好友分享日。這次伴隨著初夏氣息，同步登場的還有全新「蘋果山茶花」系列飲品，用清新果香與細緻花韻開啟夏日序幕。無論是想趁優惠品嚐咖啡新品，還是想來杯充滿南洋風情的星沁爽，這波會員專屬的回饋絕對不能錯過，快約同事朋友一起去門市報到。

▲星巴克買一送一優惠，與好友一起來場咖啡時光。(攝影：鄭雅之) ▲星巴克新上市蘋果山茶花風味系列，包含氣泡美式與青茶等多層次飲品，點綴粉嫩花瓣與果肉展現浪漫花韻。





蘋果山茶花系列優雅登場

初夏最浪漫的風味首推「蘋果山茶花風味氣泡美式」，這款飲品巧妙結合了清甜的蘋果果肉與芬芳的山茶花氣息，搭配氣泡水的暢快口感，讓經典美式變得更有層次感。如果不習慣氣泡口感，也可以選擇「蘋果山茶花風味美式」，更能純粹感受咖啡醇厚與花香的交織。另外還有「蘋果山茶花風味青茶」，以烏龍青茶回甘的茶韻襯托出果香，每一口都像漫步在花園般輕盈，是今年初夏最優雅的清爽選擇。

▲星巴克蘋果山茶花風味美式融入酸甜蘋果風味，純粹果香與經典濃縮咖啡點亮初夏清爽感。





熱帶風情星沁爽吸睛回歸

除了果香花韻的新品，深受網美喜愛的「芒果火龍果檸檬星沁爽」也強勢回歸。這款飲品以熱帶芒果與檸檬果汁打造出酸甜平衡的滋味，點綴的火龍果果乾讓色彩更繽紛。喜歡奶香的朋友則一定要試試「芒果火龍果椰奶星沁爽」，濃郁絲滑的椰奶搭配熱情的紫色調，視覺與味覺同時滿足。這兩款星沁爽不只充滿異國情調，更是炎炎夏日裡最消暑的補給，隨手拍一張都能成為社群媒體的焦點。

▲星巴克芒果火龍果星沁爽回歸，是初夏消暑必喝的網美風飲品。(攝影：鄭雅之)





外送平台好友分享大方送

除了門市活動外，外送平台也祭出超強折扣。foodomo在4/17前的每週三至週五，針對那堤與焦糖瑪奇朵等指定熱門飲品提供買一送一優惠。而foodpanda則從4/8起，推出「蘋果山茶花風味美式」免費升級特大杯的活動，讓你在辦公室也能輕鬆喝到最新口味。甚至還有元氣滿滿的咖啡配輕食組合優惠價，無論是補假後的收假心情，還是下午茶的放鬆時刻，星巴克都幫你準備好滿滿的咖啡能量。

▲星巴克買一送一4月限定優惠要喝。(攝影：鄭雅之) ▲星巴克推薦濃抹茶那堤，呈現出細緻柔和的日式清新風味，是抹茶控不容錯過的質感午茶選擇。(攝影：鄭雅之)

星巴克初夏新品「蘋果山茶花系列」

蘋果山茶花風味氣泡美式

Grande 145 元、Venti 160 元





Grande 145 元、Venti 160 元 蘋果山茶花風味美式

Tall 120 元、Grande 135 元、Venti 150 元





Tall 120 元、Grande 135 元、Venti 150 元 蘋果山茶花風味青茶

Tall 145 元、Grande 160 元、Venti 175 元





星巴克 芒果火龍果星沁爽系列回歸

芒果火龍果檸檬星沁爽

Tall 95 元、Grande 110 元、Venti 125 元





Tall 95 元、Grande 110 元、Venti 125 元 芒果火龍果椰奶星沁爽

Tall 105 元、Grande 120 元、Venti 135 元







星巴克優惠

星禮程十週年好友分享

活動時間：2026/4/7（二）至 2026/4/8（三），11:00-20:00。

活動內容：星禮程會員至門市，全額以隨行卡或APP支付，享大杯以上指定飲品買一送一。





星送禮歡樂慶

活動時間：2026/4/8 至 4/11

活動內容：星禮程會員使用星送禮，購買大杯那堤雙杯組、大杯焦糖瑪奇朵雙杯組、大杯特選馥郁那堤雙杯組，其中一杯星巴克招待。(二杯限一次領取)





活動時間：2026/4/8 至 4/11 活動內容：星禮程會員使用星送禮，購買大杯那堤雙杯組、大杯焦糖瑪奇朵雙杯組、大杯特選馥郁那堤雙杯組，其中一杯星巴克招待。(二杯限一次領取) foodomo 指定品項買一送一

活動時間：2026/4/1 至 4/17，每週三、四、五。

活動內容：特大杯那堤、焦糖瑪奇朵、巧克力可可碎片星冰樂好友分享。





活動時間：2026/4/1 至 4/17，每週三、四、五。 活動內容：特大杯那堤、焦糖瑪奇朵、巧克力可可碎片星冰樂好友分享。 foodpanda 專屬嚐鮮與折扣

4/8-4/14：點購大杯蘋果山茶花風味美式，享免費升級特大杯。

4/8-4/14：兩杯大杯以上馥列白、焦糖奶香星享那堤，享第二杯半價。

4/8-4/14：特大杯美式咖啡加上起司里肌可頌，組合優惠價199元。





咖啡控、飲料控接著喝！

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