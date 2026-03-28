飲控喝手搖杯！Cofit 攜手植蘊 高蛋白手搖杯開喝，益生菌 高蛋白一杯抵一餐。

Cofit聯名植蘊Planté推出芝麻高蛋白堅果飲與莓果益生菌奇亞飲，打造輕食系手搖新品，編輯張人尹表示，就算飲控也能喝手搖杯。飲控也能喝手搖杯！近年來飲料控對於手搖杯的要求越來越高，不只要風味好喝，最好還要能兼顧健康、喝起來沒有罪惡感。這次營養師平台Cofit 攜手植蘊 Planté 推出全新聯名系列，主打能融入生活節奏的機能輕食飲，把高蛋白、益生菌結合健康食材，不只讓飲料控補充能量、還能一杯抵一餐，挑戰全新飲料話題。
兩款新品主打不同風味體驗設計這次Cofit與植蘊合作，推出兩款限定飲品，各自走出不同風味路線。其中「芝麻高蛋白堅果飲」以無糖豆漿為基底，結合芝麻粉與堅果燕麥，入口帶有濃郁芝麻香與滑順豆奶口感，並保留細緻顆粒增加層次，讓人喝一杯就有滿滿飽足感。另一款「莓果益生菌奇亞飲」則走清爽果香路線，以蔓越莓、香蕉與柳橙調和出自然酸甜風味，搭配蘆薈與奇亞籽，增添咀嚼感與清爽口感。
期間限定販售資訊一次整理Cofit 與植蘊 Planté 聯名「超能研究社」系列兩款限定飲品，即日起至2026/5/31期間限定登場，兩款飲品皆為中杯，每杯119元。販售通路集中於指定門市，包括植蘊 Planté 北車概念店與大直小公園店，數量有限售完為止。對於平常習慣以飲料作為日常搭配的粉絲來說，無論是通勤途中或午後時段，都能在指定據點入手這次的期間限定新品，體驗不同於以往的手搖飲選擇。
Cofit x 植蘊 Planté 「超能研究社」活動資訊
活動期間：即日起至 2026 年 5 月 31 日 (數量有限，售完為止)
聯名產品：芝麻高蛋白堅果飲 $119 (M) / 每杯、 莓果益生菌奇亞飲 $119 (M) / 每杯
銷售地點：
植蘊 Planté 北車概念店 (台北市中正區武昌街一段 16 巷 2 號)
植蘊 Planté 大直小公園店（台北市中山區樂群三路 200 號 2F-1）