免門票板橋展覽！免費府中站展覽 影像變奏曲3層樓展區，免費玩VR互動體驗區。

板橋展覽免費入場！府中15《影像變奏曲》3層樓展區一次看，編輯鄭亦庭表示：板橋展覽VR互動區必玩。

板橋展覽免費入場！板橋展覽《影像變奏曲》於府中15的3至5樓展出，本次展覽以數位科技下的影像流動與變異為主軸，即日起展出至6月14日，集結多位藝術家透過繪畫、錄像作品等，帶領觀眾探索影像在感知上的多重變化，更有VR互動作品，可以實際操作體驗，讓你逛展覽一次有多種不同的體驗。



▲板橋展覽免費入場！府中15《影像變奏曲》展出至6月14日，VR互動展區必玩。(攝影：鄭亦庭)



▲免門票板橋展覽！《影像變奏曲》以數位科技下的影像流動與變異為主軸，展出過繪畫、錄像作品等。(攝影：鄭亦庭)





板橋府中15全新展覽3層樓展區免費逛

府中15《影像變奏曲》三樓展區《倒立之相》，藝術家擷取記憶片段，透過多組投影畫面交織出真實與虛構交錯，另一區則利用 3D 列印技術將「氣體擴散模型」實體化，將AI影像運算中的數學公式轉化為模型，這種從粒子噪點到成型的過程就像AI 影像的生命感來源，透過數位技術的介入，展演了影像如何高度滲透日常生活，並在形式、感知上引發變化。



▲板橋免費展覽三樓展區亮點！利用3D列印技術將「氣體擴散模型」實體化。(攝影：鄭亦庭)





板橋免費展覽

四樓展區《異質生成—共構視覺場》將影像視為技術之間的共生關係，作品《南島日誌》透過資料取樣、演算法生成，探索人機共構的視覺地誌，回應媒體決定處境的思辨，而《AI 呼喚拯救地球》則以生成式影像技術創作的視覺實驗，透過輸入「呼救」、「危機」等指令，模擬出帶有機械化冷靜風格的災難情境圖像，模糊了敘事與演算、情緒與格式的界線，呼應了觀看是被媒體介面與格式化語法所制約，讓觀者重新審視自身與媒體介面間的關係。



▲板橋免費展覽四樓展區！《異質生成—共構視覺場》將影像視為技術之間的共生關係。(攝影：鄭亦庭)





板橋展覽VR互動展區免費玩

五樓展區《This is That》把影像轉化為跨感官的傳導介面，揭示生命體與科技共同演化下的詩意與不確定性，展區內也有VR互動作品《上升》，大家戴上VR裝置後，可以體驗空間向上延展的感知，探討身體行動與虛擬存在的關聯，《兩腳書櫥》則將觀眾行走的體力勞動轉化為訊號，重組為隨機亂碼論文，映射出AI時代語言的異化，此外，現場透過程式控制光源與調光簾，模擬從日出到日落的縮時感官經驗，揭示技術對光的調節觸發了對自然節律的內在記憶。



▲板橋免費展覽VR互動展區！五樓展區《This is That》把影像轉化為跨感官的傳導介面，揭示生命體與科技共同演化下的詩意與不確定性。(攝影：鄭亦庭)



▲板橋免費展覽VR互動展區！VR互動作品《上升》，大家戴上VR裝置後，可以體驗空間向上延展的感知。(攝影：鄭亦庭)





府中15《影像變奏曲》 展覽資訊

展覽展期：即日起-115/06/14（休館日6/1）

展覽時間：9:30-17:00

展覽地點：府中15 三樓-五樓展覽室（新北市板橋區府中路15號）

免費台北展覽推薦

推薦閱讀：大直展覽免費逛！免門票NOKE忠泰樂生活 自由的房間，全館5層樓展區一次看。



推薦閱讀：免門票台北展覽連逛3棟！C-LAB 2026年度大展 我們正成為，免費台北展覽逛到8月。



推薦閱讀：巨型Elmo出沒台北！免費逛台北芝麻街展覽，芝麻街打卡點、Elmo周邊帶你看。





更多 府中15展覽《影像變奏曲》照片：

▲板橋展覽免費入場！府中15《影像變奏曲》展出至6月14日，VR互動展區必玩。(攝影：鄭亦庭)



▲板橋展覽免費入場！府中15《影像變奏曲》展出至6月14日，VR互動展區必玩。(攝影：鄭亦庭)

