台中避暑溫泉首選！虹夕諾雅 谷關夏季限定山峠涼泉37度微溫浴奢華登場。

島嶼熱浪讓人浮躁，避暑旅行成為生活救贖。資深編輯李維唐表示，虹夕諾雅谷關悉心揉合山風水元素，以37度微溫浴與日式灑水慶典，為現代旅人打造極具深度與敘事感的隱世假期。

每到夏天，島嶼的熱浪總是逼得人喘不過氣，那種高溫悶熱的空氣不只讓人心情浮躁，連生活的步調彷彿都變得很沉重。根據觀光署最新的旅遊調查，其實我們在規劃旅行時，心裡最想要的還是去大自然裡賞景放鬆。面對一年比一年還要長的酷暑，找一個能遠離塵囂且好好安頓身心的避暑秘密基地，簡直就是現代人最需要的療癒救贖。



如果你也正想逃離都市的柏油路熱氣，不妨把目光往山裡看。躲在群山包圍且海拔800公尺溪谷山麓地帶的虹夕諾雅谷關，因為夏天的氣溫比市區足足低了5度，一直是我私心最愛的避暑港灣。這間星野集團在台灣打造的首間奢華溫泉度假村，在2026年6月7日至10月25日期間，特別推出了名為「山峠涼泉」的夏季限定活動。他們把山林與微風還有流水這些大自然元素揉進住宿體驗裡，要讓每個走進山谷的旅人，都能在滿眼清涼的綠意裡忘掉燠熱，打從心底好好降溫。

▲歡慶開業七周年的日式傳統灑水迎賓體驗近景，讓人感受純粹清涼與極致的款待之道。圖／虹夕諾雅谷關提供；窩客島編輯李維唐整理

谷關避暑私房景點，山峠地貌與感官共鳴的隱世旅行

這次活動的名字非常有意思，靈感是來自於日文漢字裡的「峠」，意思是山道的最高點。在地理位置上，谷關剛好座落於中部橫貫公路西部路段的制高點，站在這裡就能把整片山林溪谷的絕佳視野收進眼底。 如果把這個字延伸到心境上，它更像是在隱喻一場旅行的轉換。當我們從喧囂的城市一路往山裡走，心情也會跟著由浮躁走向沉澱。虹夕諾雅谷關這次把谷關特有的地貌跟我們的感官細膩結合，透過各種巧思帶領我們和自然產生深刻的共鳴，讓那些在都市裡累積的緊繃與壓力，隨著山谷裡的微風一起消散。

▲旅人漫步在度假村內宛如隱世秘境的蜿蜒水之庭園，在靜謐的山嵐光影時光中重拾生活的動。圖／虹夕諾雅谷關提供；窩客島編輯李維唐整理

夏日泡湯新觀念，37度微溫浴引導副交感神經深層放鬆

很多人一聽到夏天泡湯，直覺都會覺得那不是更熱嗎。但其實翻開醫學研究會發現，如果把夏日溫泉的泉溫調整到接近人體體溫的37度，反而能非常有效地引導我們的副交感神經進入狀態，這能讓血壓與心跳慢慢穩定下來，達到最深層的放鬆與療癒。



度假村的公共浴池在6月1日至9月30日的每日16時至23時，還有早上6時至10時30分，特別針對不同的泡湯需求，規劃了三種溫度的溫泉體驗。這裡面有維持經典湯溫的41度室內溫泉浴池，也有體感最舒服的37度戶外微溫浴池，更有澄澈清涼的戶外山泉冷池。這個空間不需要預約且限定住客使用，你可以一邊看著群山環繞的綠意，一邊在不同溫度的池子裡交替浸泡，在微溫的泉水裡感受毛孔自然舒張，那種體感慢慢降溫的暢快感，真的會讓人上癮。

▲石牆流水飛瀑旁的公共浴池戶外山泉冷池，澄澈清涼的泉水是盛夏最天然的消暑媒介。圖／虹夕諾雅谷關提供；窩客島編輯李維唐整理



台灣匠人手工川床，藺草清香與水道微風的涼夏樂飲

除了身體在溫泉裡得到救贖，度假村連下午的悠閒時光都幫你想好了。在綠意盎然的庭園水道旁，他們架起了由台灣在地匠人純手工打造的「納涼川床」。每日14時30分至16時30分，當你一抵達度假村，就能悠閒地坐臥在上面，一邊摸著散發淡淡台灣藺草清香的榻榻米，一邊感受身旁水道傳來的陣陣清涼與山谷微風。



坐在這裡聽著潺潺的流水聲與樹林間的鳥鳴，順便享用專屬的特製清涼飲品與點心，眼前流動的水色和滿山綠意就是最天然的降溫媒介。生活裡那些緊繃的步調，在這一刻自然而然放慢了下來，優雅地開啟這段遠離塵囂的非日常假期。

▲旅客悠閒坐臥在手作川床涼亭座席上，手搖著慶典限定團扇並享用專屬特製飲品開啟非日常假期。圖／虹夕諾雅谷關提供；窩客島編輯李維唐整理

風之間山林案內人，仲夏夜之閣沉浸山城歷史燈火

當夜幕低垂，山谷裡的精彩才正要開始。夜間限定的自然與文化體驗「仲夏夜之閣」，會在度假村裡視野最好的「風之間」優雅登場。在每日19時還有19時30分以及19時50分，度假村的服務人員會化身為「山林案內人」，用在地說書的方式，帶著我們深度探尋這片土地的歷史故事與生態軼事。



置身在這座就像山谷閣樓一樣安靜的空間裡，你可以趴在露台前，一邊俯瞰山峠的夜景與遠處山城的點點燈火。一邊透過視覺與聽覺還有味覺的交織，深度體驗谷關夏夜特有的安靜與療癒，讓整個人完全沉浸在山谷的溫柔夜色裡。

▲夜間限定體驗近景由服務人員化身為山林案內人，以在地說書的形式引領旅客探尋歷史生態。圖／虹夕諾雅谷關提供；窩客島編輯李維唐整理



晨間溫泉洗禮，喚醒晨粥與在地瓜果醬菜溫潤腸胃

隔天清晨，我很推薦先去泡個早湯，透過清晨的溫泉洗禮來喚醒身體機能，泡完湯後，正是身體需要補充水分與能量的時候，也剛好呼應了夏天最重要的水元素。 每天早上7時30分至8時在浴後休息區，度假村貼心地準備了「喚醒晨粥」。這碗清淡的白粥能溫暖地喚醒還沒完全清醒的腸胃，配粥的則是這個季節精選的夏季瓜果醬菜，廚師用傳統工法將大自然的饋贈做成季節甘醇風味。在山嵐繚繞與群山初醒的安靜時光中，用這道溫潤的滋味開啟新的一天，真的能讓人重拾生活裡最單純的感動。

▲運用本季精選夏季瓜果醬菜點綴的溫潤晨粥特寫，用溫暖的季節甘醇風味喚醒尚未甦醒的腸胃。圖／虹夕諾雅谷關提供；窩客島編輯李維唐整理

虹夕諾雅谷關7周年慶典，打ち水日式夏日風物詩體驗

對了，如果你的假排得剛好，虹夕諾雅谷關在2026年6月30日就要迎來開業7周年了。為了和大家分享這個喜悅，度假村誠摯邀請這段期間入住的旅人一起慶祝，只要在6月30日至7月2日的14時30分至17時30分造訪，就能在戲水池畔涼亭拿到一把「7周年限定團扇」，坐在涼亭裡搖扇拂風，感受山谷裡的夏日清涼。



現場還特別策劃了日本傳統夏日必備的「打ち水」灑水體驗，這能帶領大家一起感受人與自然共處的古老降溫智慧。在炎炎夏日中體驗純粹的涼意與日式的細膩款待，也為這場山林避暑之旅寫下完美的句點。

▲擺放在藺草榻榻米上的精緻木托盤、特製清涼飲品與充滿夏日慶典感精緻團扇。圖／虹夕諾雅谷關提供；窩客島編輯李維唐整理 ▲情侶悠然坐臥在群山環抱的奢華泳池畔，沁涼水色與滿眼綠意完美演繹山峠涼泉夏季活動主視覺。圖／虹夕諾雅谷關提供；窩客島編輯李維唐整理





虹夕諾雅 谷關 「山峠涼泉」夏季限定活動 總覽

活動名稱：山峠涼泉 夏季限定活動

活動日期：2026年6月7日至2026年10月25日

活動地點：虹夕諾雅 谷關（台中市和平區博愛里東關路一段溫泉巷16號）

活動費用：本專案所有活動皆為住客免費體驗

5大限定活動內容詳情

活動一：「微溫浴」夏日泡湯體驗

活動期間：6月1日至9月30日

開放時間：每日16時至23時、6時至10時30分

活動地點：公共浴池

預約方式：無需預約（僅限住客使用）

體驗重點：提供三種溫度泡湯體驗。包含維持經典湯溫的41度室內溫泉浴池、最適合夏日引導副交感神經放鬆的37度戶外微溫浴池，以及澄澈清涼的戶外山泉冷池。

活動二：涼夏樂飲

開放時間：每日14時30分至16時30分

活動地點：浴後休息區（水之庭園旁）

預約方式：無需預約（遇雨取消戶外座位）

體驗重點：初抵度假村即可坐臥在台灣在地匠人純手工打造的「納涼川床」上，觸摸著散發台灣藺草清香的榻榻米，聆聽潺潺流水與林間鳥鳴，同時享用專屬特製清涼飲品與點心。

活動三：仲夏夜之閣

開放時間：每日19時、19時30分、19時50分（每場活動時間約10分鐘）

活動地點：風之間

預約方式：無需預約

體驗重點：夜間限定體驗。由服務人員化身為「山林案內人」，以在地說書的形式引領旅客探尋谷關歷史紋理與生態軼事。可於露台俯瞰山峠夜景與山城燈火，深度體驗谷關夏夜的安靜療癒。

活動四：喚醒晨粥

開放時間：每日7時30分至8時

活動地點：浴後休息區

預約方式：無需預約

體驗重點：清晨溫泉浴後享用。提供溫潤清淡的白粥溫暖剛甦醒的腸胃，搭配本季精選以傳統工法製成的夏季瓜果醬菜，融入大自然饋贈的甘醇風味。

活動五：七周年慶典活動

活動日期：6月30日、7月1日、7月2日

開放時間：每日14時30分至17時30分

活動地點：戲水池畔涼亭

預約方式：無需預約（遇雨取消打ち水體驗）

體驗重點：歡慶2026年6月30日開業七周年。活動期間入住即可獲贈「七周年限定團扇」。現場亦策劃日式夏日風物詩的「打ち水」灑水體驗，帶領旅客感受人與自然共處的傳統降溫智慧。





備註說明：此篇為公關稿件內容由AI輔助生成、窩客島編輯李維唐整理提供

在規劃這趟洗滌身心的山林秘境之旅前，不妨先瞧瞧全台還有哪些不可錯過的宿旅提案

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