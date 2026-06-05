2026台北奢華度假！新板希爾頓聯名BOSE音響，無邊際泳池配消噪耳機超療癒。

當旅行不再追求填滿行程，而是轉向心靈留白，靜謐旅遊成為2026熱門詞彙。台北新板希爾頓酒店攜手頂級音響BOSE推出聯名住房專案。資深編輯李維唐表示，這種將頂級聲學硬體融入高空飯店水域空間的沉浸式度假設計，精準擊中了都會高壓族群對於深度放鬆的剛性需求。

每天被開會、報表和LINE通知追著跑，你是不是也常常覺得脑袋快要超載。當旅行不再需要塞滿景點，而是轉向追求純粹的放鬆與心靈留白，這種叫做靜謐旅遊「Hushpitality」的風格，悄悄成為2026年大家最嚮往的度假方式。台北新板希爾頓酒店這次非常懂現代人的心，特別和美國頂級音響品牌BOSE合作，即日起到2026年10月31日為止，推出「Holiday Vibes with BOSE」聯名住房專案。平日每晚5220元起，用心理學的「Blue Mind Theory藍色心靈理論」當靈感，幫大家把頂級聲學科技、風格音樂、高空泳池和精緻調飲通通準備好。不用出遠門，就能在城市裡找到一處讓自己好好關機、重新充電的私房綠洲。

▲入住旅客可依不同月份體驗BOSE限定商品，沉浸於各具風格的聲音場景之中。圖／台北新板希爾頓酒店提供；窩客島編輯李維唐整理 ▲專案特別打造日夜情境Spotify聯名歌單，讓聲音成為旅程記憶的一部分。圖／台北新板希爾頓酒店提供；窩客島編輯李維唐整理

客房就是你的私人音樂廳：頂級消噪耳機和藍牙喇叭讓你徹底與世隔絕

這場住房專案最棒的地方，就是把「聲音」當作療癒身心的神奇開關，非常適合平時工作壓力大、渴望好好安靜一下的朋友。最讓人期待的是，飯店會依照你入住的月份，在房間裡準備不同的BOSE明星商品讓你免費體驗。6月到7月來玩，可以戴上最新的BOSE QuietComfort Ultra第二代耳罩式消噪耳機經典黑，一戴上去，整個世界的雜音瞬間消失，只剩下你最愛的音樂；7月到8月則會換成防水防塵的BOSE SoundLink Plus藍牙揚聲器暮色藍，帶著它在房間播音樂，渾厚的低音非常有度假感；9月到10月則是很有質感的BOSE SoundLink Home藍牙揚聲器暖木棕，溫潤的木質外觀放在房間任何角落都像藝術品。如果你想對自己更好一點，預訂指定套房還能直接升級體驗BOSE Soundbar家庭娛樂揚聲器經典黑，晚上躺在床上看Netflix，直接享受電影院等級的環繞音效，這才是頂級的休假享受。

▲台北新板希爾頓攜手美國音響品牌BOSE推出「Holiday Vibes with BOSE」聯名住房專案，打造沉浸式感官旅宿體驗。圖／台北新板希爾頓酒店提供；窩客島編輯李維唐整理



32樓高空無邊際泳池：泡在水裡聽音樂，把生活壓力通通拋開

除了房間內的頂級音響，一定要抽空去酒店32樓的無邊際泳池走走。當你站在高空看著湛藍的水面和整座城市的夜景，這正呼應了藍色心靈理論所說的「看見水域能讓人進入平靜」的奇妙狀態。不論是在無邊際泳池畔吹風，還是在客房浴缸裡一邊泡澡、一邊播放專屬歌單，都能讓你整個人放鬆下來。更貼心的是，入住專案除了可以吃悅市集雙人自助式早餐，飯店還會直接送你品牌聯名Spotify情境歌單鑰匙圈兩個「白晝和夜晚版各1個」，以及超級實用的限量BOSE品牌馬克杯兩個，甚至還有品牌消費95折優惠券，讓你把這份度假的療癒感一路帶回家。

▲旅客可於32樓無邊際泳池與城市天際線之間，感受結合聲音與水域的療癒度假氛圍。圖／台北新板希爾頓酒店提供；窩客島編輯李維唐整理

逸廊微醺時光：把降噪跟平衡喝進肚子裡，專屬客製化調酒好拍又好喝

好好放鬆之後，不妨到一樓大廳酒吧SociAbility逸廊坐坐。這裡的調酒師特別用聲音頻率和情緒當靈感，設計了兩款限量聯名調飲。不喝酒的朋友可以選無酒精特調「Quiet Comfort」，它用玫瑰茶當底，加入荔枝、檸檬和氣泡水，最後帶出淡淡的抹茶香，喝起來酸甜清爽，就像戴上消噪耳機一樣讓人心情平靜；想要微醺一下的話，推薦這杯「Blue Flow」，以鐵觀音茶香混合琴酒、接骨木和葡萄柚，最後用檜木苦精完美收尾，喝下一口，茶香和木質調在嘴裡慢慢散開，層次豐富到像是在森林裡散步。凡是入住專案的房客，在逸廊消費還能再享8折優惠。這次專案適用希爾頓客房、行政客房、豪華套房和卓越套房，房價會隨日期浮動，且未包含5%稅與10%服務費，心動的話記得先上官網確認房況，給自己安排一場說走就走的消噪假期。

▲大廳酒吧SociAbility逸廊以聲音頻率與情緒流動為靈感，推出兩款聯名限定調飲。圖／台北新板希爾頓酒店提供；窩客島編輯李維唐整理



台北新板希爾頓酒店 × 美國音響品牌BOSE「Holiday Vibes with BOSE」住房專案

活動時間：即日起至2026年10月31日止

活動內容：

平日每晚5220元起，包含悅市集雙人自助式早餐兩客

入住期間可免費體驗BOSE明星商品，6月至7月體驗BOSE QuietComfort Ultra第二代耳罩式消噪耳機經典黑，7月至8月體驗BOSE SoundLink Plus藍牙揚聲器暮色藍，9月至10月體驗BOSE SoundLink Home藍牙揚聲器暖木棕

入住指定套房房型，可升級體驗BOSE Soundbar家庭娛樂揚聲器經典黑

入住專案依房型人數贈送「品牌消費95折優惠券」

每房贈送「品牌聯名Spotify情境歌單鑰匙圈」兩個（白晝與夜晚版各1個）以及「BOSE品牌馬克杯」兩個（款式隨機，數量有限，贈完為止）

專案房客至一樓大廳酒吧SociAbility逸廊消費，可再享8折優惠禮遇

備註說明：此篇為公關稿件內容由AI輔助生成、窩客島編輯李維唐整理提供

如果你對這種一站式的城市低調奢華假期意猶未盡，以下這些精選的頂級聯名住宿行程絕對不能錯過

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