2026大人專屬的夢遊記！悅樂旅店跨界台灣插畫風速新營，免費宵夜泡麵與限定選物帶你找回心中少年。

都會人渴望在緊湊步調中尋回鬆弛感。資深編輯李維唐表示，新世代旅行不再只是景點堆疊，更看重生活質感的延伸，悅樂旅店跨界結合在地插畫，正是大人療癒自我的完美提案。
每天被工作與家庭追著跑，有多久沒有好好放空了。對於我們這種在生活與事業中撐起大局的年紀，旅行早就不需要塞滿打卡景點，反而更渴望在某個角落放慢腳步，尋回久違的自己。今年夏天，遠雄遊憩休閒事業旗下的悅樂旅店，在2026年春夏帶來了讓人心動的「少年夢遊記」主題企劃 。這次他們與近年在設計圈備受追捧的台灣人氣插畫品牌《風速新營（XYWS）》跨界合作，推出了期間限定的住房專案 。最棒的是，只要入住指定的專案房型，就能隨機獲得《風速新營》特別設計的限量馬克杯，讓你在假期結束後，還能把那份難得的自在與美好帶回生活日常裡 。
走進悅樂旅店的夢遊世界，找回心中那個想去冒險的少年
每個人心中，其實都住著一個對世界充滿好奇、無所畏懼的少年 。悅樂旅店這次策劃的「少年夢遊記」，就是以這個很有冒險精神的少年為主角，用溫暖的視覺語彙，在旅店裡勾勒出一場穿梭於想像城市中的夢幻散步 。這個企劃最打動人的地方，是它悄悄提醒著每天處在高壓下的大人們，偶爾也可以卸下成熟的面具，依照自己的步調去感受生活裡的細微美好 。這種強調自由、探索與生活感的心情，剛好跟《風速新營》的創作理念不謀而合 。透過這次的合作，旅店不再只是單純過夜睡覺的地方，而是變成了一個充滿想像力的空間，帶領我們重新點燃對日子各個細節的熱情 。
風速新營的率性插畫，用摩托車文化與科幻元素構築出大人味的浪漫
深受設計愛好者喜愛的《風速新營》，是由台灣插畫雙人組Baosan與BA共同創立的創意品牌 。品牌的起點非常可愛，是從創作者的家鄉台南新營出發，並把風速兩個字代表的流動、速度與旅行自由感融入創作中，打造出辨識度極高的視覺世界 。他們的靈感大多來自台灣人再熟悉不過的摩托車文化、科幻小說、寓言故事以及對生活的細膩觀察 。透過流暢率性的線條與大膽色彩，創造出許多充滿趣味與故事張力的角色 。不管是在文博會上驚豔亮相，還是跟各大品牌聯名，他們總是能用作品傳遞出那份「帶著愉快心情出發，在旅途中尋獲重要事物」的品牌精神，這也精準地傳遞給了每一位入住的旅人 。
三款聯名設計馬克杯，把飯店裡的慵懶與晨間儀式感打包回家
為了把這份旅行的鬆弛感延續到居家生活，雙方在這次專案中特別推出了3款聯名馬克杯 。設計靈感完全取材自我們在飯店度假時最享受的經典片段，像是躲在房間裡慵懶放空的休息片刻、點燃一整天幸福感的晨間早餐時光，或是依照自己節奏探索城市風景的畫面 。每一款馬克杯都用充滿故事感的插畫，畫出大家心裡最嚮往的自在風景 。當你結束假期回到日常生活，不論是早晨給自己沖杯黑咖啡，還是深夜給自己倒杯熱茶，看著手中的馬克杯，就能一秒喚醒當初在旅途中放慢步調、自由探索的美好回憶，讓生活道具成為情感的延伸 。
精緻設計與社交精神的完美融合，還有免費宵夜泡麵等你來享用
除了視覺上的藝術饗宴，悅樂旅店本身主打的Poshtel輕奢潮旅概念，更是懂生活的人一定會愛的亮點 。旅店把精緻的空間設計與強調分享的共享空間完美結合，秉持著像款待老朋友一樣的溫暖服務，讓人一走進來就覺得放鬆 。專案期間從2026年6月1日一直到2026年6月30日，入住就會依房型貼心提供每日早餐，雙人房給2客，四人房則給4客 。更讓人驚喜的是，大廳全天候免費供應現磨咖啡、軟性飲料與香脆爆米花，而每天晚上22點到23點，還有大家最期待的免費自助泡麵宵夜時光 。在溫馨的共享空間裡煮一碗熱騰騰的泡麵，這絕對是洗去整日疲憊最完美的夜晚儀式 。這個夏天，給自己安排一場充滿童心又極度放鬆的度假吧 。
悅樂旅店「少年夢遊記」×《風速新營》合作住房專案
活動時間：2026年6月1日至2026年6月30日
活動內容：
- 依入住房型提供每日早餐，雙人房2客、四人房4客 。
- 每房隨機贈送《風速新營》限定設計馬克杯乙個 。
- 入住期間大廳全天候免費供應現磨咖啡、軟性飲料與爆米花 。
- 每晚22點至23點提供免費自助泡麵宵夜時光 。
在打包行李出發享受這場大人專屬的夢遊記之前，不妨先來看看更多充滿質感的私房散策提案。
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