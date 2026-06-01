2026大人專屬的夢遊記！悅樂旅店跨界台灣插畫風速新營，免費宵夜泡麵與限定選物帶你找回心中少年。

都會人渴望在緊湊步調中尋回鬆弛感。資深編輯李維唐表示，新世代旅行不再只是景點堆疊，更看重生活質感的延伸，悅樂旅店跨界結合在地插畫，正是大人療癒自我的完美提案。

每天被工作與家庭追著跑，有多久沒有好好放空了。對於我們這種在生活與事業中撐起大局的年紀，旅行早就不需要塞滿打卡景點，反而更渴望在某個角落放慢腳步，尋回久違的自己。今年夏天，遠雄遊憩休閒事業旗下的悅樂旅店，在2026年春夏帶來了讓人心動的「少年夢遊記」主題企劃 。這次他們與近年在設計圈備受追捧的台灣人氣插畫品牌《風速新營（XYWS）》跨界合作，推出了期間限定的住房專案 。最棒的是，只要入住指定的專案房型，就能隨機獲得《風速新營》特別設計的限量馬克杯，讓你在假期結束後，還能把那份難得的自在與美好帶回生活日常裡 。

▲悅樂旅店台中文心店的雙人客房內部設計充滿活力，以飽滿的藍色牆面搭配高質感軟裝，為當代旅人打造專屬的舒適放鬆空間。圖／悅樂旅店提供；窩客島編輯李維唐整理



走進悅樂旅店的夢遊世界，找回心中那個想去冒險的少年

每個人心中，其實都住著一個對世界充滿好奇、無所畏懼的少年 。悅樂旅店這次策劃的「少年夢遊記」，就是以這個很有冒險精神的少年為主角，用溫暖的視覺語彙，在旅店裡勾勒出一場穿梭於想像城市中的夢幻散步 。這個企劃最打動人的地方，是它悄悄提醒著每天處在高壓下的大人們，偶爾也可以卸下成熟的面具，依照自己的步調去感受生活裡的細微美好 。這種強調自由、探索與生活感的心情，剛好跟《風速新營》的創作理念不謀而合 。透過這次的合作，旅店不再只是單純過夜睡覺的地方，而是變成了一個充滿想像力的空間，帶領我們重新點燃對日子各個細節的熱情 。

▲悅樂旅店台中站前店歡樂四人房巧妙運用垂直空間打造上下舖，下層的秘密基地設計讓大人小孩都能找到專屬的慵懶角落。圖／悅樂旅店提供；窩客島編輯李維唐整理

風速新營的率性插畫，用摩托車文化與科幻元素構築出大人味的浪漫

深受設計愛好者喜愛的《風速新營》，是由台灣插畫雙人組Baosan與BA共同創立的創意品牌 。品牌的起點非常可愛，是從創作者的家鄉台南新營出發，並把風速兩個字代表的流動、速度與旅行自由感融入創作中，打造出辨識度極高的視覺世界 。他們的靈感大多來自台灣人再熟悉不過的摩托車文化、科幻小說、寓言故事以及對生活的細膩觀察 。透過流暢率性的線條與大膽色彩，創造出許多充滿趣味與故事張力的角色 。不管是在文博會上驚豔亮相，還是跟各大品牌聯名，他們總是能用作品傳遞出那份「帶著愉快心情出發，在旅途中尋獲重要事物」的品牌精神，這也精準地傳遞給了每一位入住的旅人 。

▲悅樂旅店台中站前店歡樂四人房特別設置了引人注目的巨大月亮吊椅，為客房空間增添了如同童話世界般的魔幻冒險感。圖／悅樂旅店提供；窩客島編輯李維唐整理



三款聯名設計馬克杯，把飯店裡的慵懶與晨間儀式感打包回家

為了把這份旅行的鬆弛感延續到居家生活，雙方在這次專案中特別推出了3款聯名馬克杯 。設計靈感完全取材自我們在飯店度假時最享受的經典片段，像是躲在房間裡慵懶放空的休息片刻、點燃一整天幸福感的晨間早餐時光，或是依照自己節奏探索城市風景的畫面 。每一款馬克杯都用充滿故事感的插畫，畫出大家心裡最嚮往的自在風景 。當你結束假期回到日常生活，不論是早晨給自己沖杯黑咖啡，還是深夜給自己倒杯熱茶，看著手中的馬克杯，就能一秒喚醒當初在旅途中放慢步調、自由探索的美好回憶，讓生活道具成為情感的延伸 。

▲本次住房專案隨機贈送3款限定設計馬克杯，插畫靈感取材自旅途中的晨間早餐與放空時光，用鮮明色彩勾勒出旅人的生活記憶。圖／悅樂旅店提供；窩客島編輯李維唐整理

精緻設計與社交精神的完美融合，還有免費宵夜泡麵等你來享用

除了視覺上的藝術饗宴，悅樂旅店本身主打的Poshtel輕奢潮旅概念，更是懂生活的人一定會愛的亮點 。旅店把精緻的空間設計與強調分享的共享空間完美結合，秉持著像款待老朋友一樣的溫暖服務，讓人一走進來就覺得放鬆 。專案期間從2026年6月1日一直到2026年6月30日，入住就會依房型貼心提供每日早餐，雙人房給2客，四人房則給4客 。更讓人驚喜的是，大廳全天候免費供應現磨咖啡、軟性飲料與香脆爆米花，而每天晚上22點到23點，還有大家最期待的免費自助泡麵宵夜時光 。在溫馨的共享空間裡煮一碗熱騰騰的泡麵，這絕對是洗去整日疲憊最完美的夜晚儀式 。這個夏天，給自己安排一場充滿童心又極度放鬆的度假吧 。

▲悅樂旅店台中文心店的共享空間融合輕奢設計，大廳全天候免費供應咖啡與爆米花，營造出家一般的溫馨社交氛圍。圖／悅樂旅店提供；窩客島編輯李維唐整理







悅樂旅店「少年夢遊記」×《風速新營》合作住房專案

活動時間：2026年6月1日至2026年6月30日

活動內容：

依入住房型提供每日早餐，雙人房2客、四人房4客 。

每房隨機贈送《風速新營》限定設計馬克杯乙個 。

入住期間大廳全天候免費供應現磨咖啡、軟性飲料與爆米花 。

每晚22點至23點提供免費自助泡麵宵夜時光 。

官方網站：https://www.olah.com.tw/

在打包行李出發享受這場大人專屬的夢遊記之前，不妨先來看看更多充滿質感的私房散策提案。

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