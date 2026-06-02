高雄駁二免費展覽推薦！駁二動漫倉庫K.O.格鬥祭，巨型復古街機 拳皇角色立牌。

巨型復古街機必拍！高雄駁二動漫倉庫《K.O.格鬥祭》至6/7免費入場，編輯鄭亦庭表示：駁二巨型復古街機打卡點，並設置機台及搖桿重溫街機對戰手感。

高雄駁二動漫倉庫新展覽！高雄駁二動漫倉庫「漫畫便當店」打造融合漫畫閱讀、選物與沉浸體驗的全新參觀模式，目前展覽推出限定企劃《K.O.格鬥祭》，即日起至6月7日免費入場，特別聯名日本經典格鬥遊戲《拳皇’97》，將復古街機搬進展場，並結合多組台灣原創IP角色，可以玩復古街機，跟《拳皇’97》像素風格角色立牌合照，讓遊戲迷來高雄駁二重溫格鬥對展的時光。

▲高雄駁二動漫倉庫免費展覽！首創「漫畫便當店」限定企劃《K.O.格鬥祭》融合日本經典格鬥遊戲《拳皇’97》。(照片提供：駁二藝術特區)



▲高雄駁二展覽《K.O.格鬥祭》入口設置多組《拳皇’97》像素風格角色立牌。(照片提供：駁二藝術特區)





高雄駁二展覽《K.O.格鬥祭》遊戲迷必衝

▲高雄駁二展覽《K.O.格鬥祭》，現場打造復古街機遊玩區，巨大化街機裝置必拍。(照片提供：駁二藝術特區)





高雄駁二展覽巨大化街機打卡點必拍

▲高雄駁二展覽《K.O.格鬥祭》，現場打造復古街機遊玩區，巨大化街機裝置必拍。(照片提供：駁二藝術特區)





像素風台灣IP角色登場

▲高雄駁二展覽《K.O.格鬥祭》多組台灣原創IP角色也以像素風格登場。(照片提供：駁二藝術特區)



▲高雄駁二動漫倉庫免費展覽！首創「漫畫便當店」限定企劃《K.O.格鬥祭》融合日本經典格鬥遊戲《拳皇’97》。(照片提供：駁二藝術特區)





K.O.格鬥祭 FIGHTING FESTIVAL

高雄駁二「漫畫便當店」推出限定企劃《K.O.格鬥祭》，串聯經典遊戲《拳皇’97》，將整個展場規劃成震撼的格鬥場景，不僅能體驗復古街機對戰，更將台灣原創IP角色變成格鬥陣容，展場入口設置多組《拳皇’97》像素風格角色立牌，讓大家就像進入格鬥賽場，另外，老玩家最熟悉的遊戲介面經典提示語「Ready」與「GO!」，也變身為展覽的獨特動線引導元素，帶大家重新進入當時街機對戰的回憶。本次駁二展覽《K.O.格鬥祭》展場內打造「復古街機遊玩區」，像是SNK NEOGEO MVSX Home Arcade遊戲機台及NEOGEO Arcade Stick Pro操作搖桿，讓大家重溫街機時代的格鬥對戰手感，展場中的巨大化街機裝置更能直接進入場景中打卡，拍出彷彿身在遊戲畫面的格鬥氛圍。多組台灣原創IP角色也以像素風格登場，化身仿遊戲盒封面，陳列於展場的積分排名榜，像是大貓工作室《勇者動畫系列 2》透過勇者與魔族的對立設定，化身「超級女主角隊」與「三神器隊」的組隊配置，超人氣角色《貓貓蟲咖波》則化身為「最萌反派大魔王」，漫畫家TaaRO創作的《我才沒有哭》，將美型男性的精緻氣質變成兼具優雅、柔韌的格鬥角色；而漫畫家阿慢筆下的《百鬼夜行誌》女鬼隊，以看似恐怖卻富含幽默感的角色設定，各種像素風台灣IP角色一次看。地點：駁二大義區C7動漫倉庫(高雄市鹽埕區南端里大義街2號館C7-2)時間：即日起至6/7開放時間：週一-四10:00-18:00、週五-日10:00-20:00

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▲高雄駁二展覽《K.O.格鬥祭》設置機台及搖桿，讓民眾重溫街機時代對戰手感。(照片提供：駁二藝術特區)

