路易莎椰椰漂浮開喝！路易莎咖啡攜手if 100%椰子水，拿鐵椰椰漂浮 芒果漂浮必喝。

路易莎咖啡推出20週年首波聯名新品，攜手if 100%椰子水打造椰椰漂浮系列，包括莊園拿鐵椰椰漂浮與芒果椰椰漂浮。編輯張人尹表示，夏季限定飲品話題度相當高，值得粉絲關注。

夏天必喝路易莎新品！迎接品牌20週年，路易莎咖啡搶先推出週年季首波聯名企劃，攜手泰國知名品牌「if 100%椰子水」，打造夏季限定「椰椰漂浮」系列。這次以天然椰子水作為基底，搭配冰淇淋與咖啡、芒果等不同元素，推出兩款充滿夏日氛圍的新飲品，讓咖啡控、飲料控的夏季飲品口袋名單再加一。



▲路易莎咖啡以天然椰子水結合冰淇淋打造椰椰漂浮系列，揭開20週年慶活動序幕，話題度十足。

if 100%椰子水聯手打造拿鐵新喝法

▲路易莎咖啡推出莊園拿鐵椰椰漂浮，以咖啡結合巧克力冰淇淋與if 100%椰子水，打造層次豐富口感。

芒果椰椰漂浮帶來滿滿熱帶度假感

▲路易莎咖啡迎接20週年，攜手if 100%椰子水推出夏季限定椰椰漂浮系列，為粉絲帶來全新消暑飲品體驗。



路易莎 if 100%椰子水 聯名新品 開賣日期：即日起開賣

品項及價格：

莊園拿鐵椰椰漂浮：售價75元

芒果椰椰漂浮：售價70元

本次路易莎聯名選用來自泰國的「if 100%椰子水」，以新鮮椰子製成，保留天然椰香與甘甜風味，成為新品的重要靈魂。其中新品「莊園拿鐵椰椰漂浮」，將經典莊園拿鐵結合巧克力冰淇淋，再加入椰子水基底調和風味。入口能感受到咖啡香與奶香交織，接著帶出可可風味與自然椰香，尾韻則保有清爽不厚重的口感，就連平常不喝咖啡的紛絲也能挑戰。另一款同步登場的「芒果椰椰漂浮」，以芒果冰淇淋搭配if 100%椰子水，將濃郁果香與椰香結合，呈現輕盈順口的熱帶風味。以芒果香氣與天然椰子水結合，喝起來不會過於甜膩，反而多了清爽感與層次變化，很適合午後解渴或炎熱天氣飲用。路易莎表示，除了新品上市之外，這次合作也象徵路易莎20週年系列活動正式開跑，後續還將陸續推出更多週年企劃與優惠內容，讓咖啡控粉絲們敲碗期待。