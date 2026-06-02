2026台北水舞嘉年華！水舞 火舞 煙火同場嗨，5間饒河夜市美食推薦。

2026台北水舞嘉年華將於6月13日起在彩虹橋熱鬧登場，連續15天帶來雙水舞與煙火秀，還能順遊饒河夜市吃美食！編輯 鄭雅之表示：夏天太熱就是要晚上再出門玩啊！

台北人初夏都這樣玩！炎炎夏日不知道要去哪裡約會放風，那就等晚上一起到「2026台北水舞嘉年華」耍浪漫。將於6月13日到6月27日，在錫口碼頭彩虹橋熱夢幻登場，今年現場除了有雙水舞與煙火的視覺饗宴，更邀請國際知名卡通明星氣偶陪伴大家，還有好玩的互動鋼琴噴泉，非常適合全家大小、或是情侶一起來松山一日遊。



▲台北水舞嘉年華水火共舞限定煙火秀，結合璀璨的中低空煙火與炫目燈光，點綴熱鬧的錫口碼頭彩虹橋夜空。





水火共舞震撼感官

想要體驗前所未有的視覺震撼，絕對不能錯過這次升級版的雙水舞展演，主辦單位利用彩虹橋獨特的地形，打造全台唯一的橋面與河面共演，在活動的開幕與閉幕當天，現場更會加碼演出限定版的水火共舞，結合了熱情噴火龍與璀璨的中低空煙火，在熱鬧的展演時間裡，將基隆河的夜空點綴得五彩繽紛。



▲全台唯一的台北水舞嘉年華雙水舞展演，橋面柔美水瀑布與河面S型平台交織出精彩的沉浸式光影劇場。





音樂劇與動漫饗宴

今年的水舞秀在音樂搭配上更是充滿話題性，開幕首秀以經典音樂劇歌劇魅影揭開序幕，接著還有美國經典電影捍衛戰士主題曲與人氣韓團的熱門歌曲輪番上陣，最讓人期待的閉幕夜，則會引進日本超人氣動漫鬼滅之刃無限城的樂曲作為壓軸，多層次的音樂結合柔美的水瀑布，打造出最完美的沉浸式劇場。



▲結合經典音樂劇與動漫樂曲的台北水舞嘉年華，利用科技互動與繽紛光影打造今夏最吸睛的水岸盛典。





企鵝家族、彩虹小馬氣偶免費拍

除了精彩的水舞演出，現場更打造了讓小朋友瘋狂的樂園，每到假日河濱公園就會展出巨大的卡通明星氣偶，包含國際知名的企鵝家族與彩虹小馬等角色，都會現身陪伴大家拍照，民眾還能體驗科技鋼琴噴泉，用雙腳在鍵盤上即興創作，就會啟動專屬的小型噴泉秀，從白天到黑夜都充滿著歡樂的生活氣息。



▲浪漫橫跨基隆河的松山彩虹橋夜景，白天能漫遊河濱自行車道，夜晚則是台北約會散步的絕美聖地。





饒河夜市必吃美食順遊逛

看完炫目的水舞秀之後，當然要順道散步到旁邊的饒河街觀光夜市大啖美食，這裡隱藏著無數老饕最愛的排隊名店，像是剛出爐就大排長龍且獲得米其林推薦的「福州世祖胡椒餅」，酥脆外皮包裹著飽滿多汁的肉餡，還有湯頭甘甜的「陳董藥燉排骨」、清爽涮嘴的「阿國滷味」，或是百年老字號「東發號」的清湯麵線與手工油飯，最後再來一碗冰火交融的「御品元冰火湯圓」，絕對能為這趟完美的台北水岸之旅畫下句點。











2026台北水舞嘉年華 活動資訊

活動日期：2026年6月13日至6月27日

活動地點：錫口碼頭彩虹橋（近松山慈祐宮、饒河街觀觀夜市、五分埔商圈）

水舞展演時間：活動期間每日18:30、19:30、20:30、21:00

限定水火共舞煙火秀：6月13日（開幕）、6月27日（閉幕）當日19:30

假日大型IP氣偶展出時間：活動期間假日 16:30 - 21:30

貼心提醒：活動期間周邊人潮眾多，建議搭乘捷運至松山站，利用大眾運輸工具前往。相關節目異動請以官網公告為準。









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