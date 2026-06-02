2026鐵路便當節全攻略！北車快閃4天搶先看，台鐵限定機車頭便當、人氣椰香蔓越莓麵包與台東鬼頭刀必吃清單。

第11屆鐵路便當節將於6月5日登陸北車 。資深編輯李維唐表示，今年活動不僅規模創歷史新高 ，台北天成大飯店更將40年經典菜餚濃縮進雙主菜便當 ，完美展現精緻度與文化厚度，是老饕不容錯過的年度盛宴 。

大家最期待的年度鐵道美食盛會「第11屆鐵路便當節」，馬上就要在6月5日至8日在台北車站大廳熱鬧登場了。國營臺灣鐵路股份有限公司今1日舉辦了展前記者會，搶先公開了今年超級豪華的參展陣容。這次活動以「便當旅程新食代」當作主題，參展的店家數量直接刷新歷史紀錄，現場甚至請到高達15家的日本鐵道業者跨海來台灣應援，還有許多國際名店、文創品牌與跨界聯名加入，把原本在旅途中用來填飽肚子的鐵路便當，變成一場好看、好玩又好吃的跨國文化美食慶典，真心推薦大家週末一定要去現場走走，一起打開這個承載著滿滿回憶的經典鋼盒，看看裡面藏了什麼美味驚喜。緊鄰捷運台北車站M3出口旁、交通非常方便的五星級台北天成大飯店今年也特別應邀共襄盛舉 ，由主廚團隊拿出40多年的真功夫 ，在便當節四天期間推出每天限量的星級好味道 ，要幫每天路過台北車站的旅客和美食愛好者們，帶來更精緻又有故事的午餐新選擇 。

▲第11屆鐵路便當節展前記者會現場人潮絡繹不絕，吸引大批媒體與饕客駐足圍觀，各家參展名店紛紛端出招牌佳餚共襄盛舉，將台北車站多功能展演廳烘托得熱鬧非凡。圖／臺灣鐵路公司提供；窩客島編輯李維唐整理 ▲林聰明沙鍋魚頭旗下品牌「小聰明美味食堂」帶來最聰明的嘉義味，現場限定首發霸氣的「聰明龍蝦雞滷便當」，一整隻肥美龍蝦豪邁躺在火雞肉飯上，搭配招牌沙鍋湯，打造港馬台鐵道最澎湃的雙盛饗宴。圖／窩客島編輯李維唐 攝

台北天成大飯店推傳承40年好味道，烏魚子油飯與江浙雙主菜便當每日11點限量販售

這次在便當節現身演出的台北天成大飯店，特別為了大家準備了兩款期間限定的星級餐盒，每天11點開始限量販售100個，賣完就只能等明天了 。如果你想試試奢華的台式口味，「天成台式風味便當」絕對不能錯過 ，現場優惠價只要350元 ，主廚在裡面擺滿了各種經典的台式手工菜 ，像是鹹甜多汁的手工香腸、滑嫩溫潤的桂花炒蛋 ，還有炸得金黃酥脆的蝦餅 ，更不用說飯店招牌、咬下去軟嫩帶有特製滷汁清香的招牌油雞了 ，配上爽脆的高麗菜卷剛好清甜又解膩 ，最厲害的是主食竟然直接鋪上鹹香的烏魚子再搭配軟糯油飯 ，一口咬下滿是古早辦桌的幸福層次感 。另外一款則是只要250元的「天成江浙風味便當」 ，主廚把館內知名的「翠庭中餐廳」當家好菜縮小放進便當裡 ，有細火慢燉到肉質柔嫩、吸飽醬汁的紅燒獅子頭 ，還有用大火高溫搶酥、外殼酥脆蝦肉彈牙的上海油爆蝦 ，雙主菜再配上滿滿醬香的烤麩與雪菜毛豆 ，底層則是清香撲鼻的上海菜飯 ，完美呈現道地的江浙老味道 。

▲台北天成大飯店精緻呈現傳承40年的星級好味道，現場展示限定優惠價350元的「天成台式風味便當」與道地江浙風味便當，同步登場的還有大人系古早味焦糖布丁、療癒酒釀湯圓以及花比麵包坊職人手作烘焙。圖／窩客島編輯李維唐 攝



星級點心與花比麵包坊職人手作烘焙登場，以銅板價輕鬆品嚐大人系療癒甜點

除了兩款誠意滿滿的星級便當，現場還有很多讓人少女心爆發的星級古早味點心跟新鮮麵包，一樣是每日11點限量販售 。像是只要60元銅板價的「天成古早味布丁」 ，吃起來口感扎實綿密、嘴裡滿是自然的濃郁蛋香 ，配上帶有一點點微苦的焦糖醬，甜而不膩，是標準的大人系經典甜點 。如果想要暖暖心，推薦試試80元的「天成酒釀湯圓」 ，溫潤的酒粕與優雅的桂花香氣撲鼻 ，湯底還漂浮著像柳絮一樣漂亮的蛋花，搭配軟糯的湯圓，吃起來滑順又香甜 。



吃完了點心，現場還可以順便打包花比麵包坊職人每天新鮮出爐的手作麵包，每款100元起 。麵包控必買的就是包著滿滿紅豆粒、葡萄乾與乳酪餡的「蘭姆葡萄乳酪」只要100元 ；結合傳統煙燻龍眼乾與紅酒麥香的「酒香桂圓」售價110元 ；加了核桃與杏仁片、香氣逼人的「玉香肉桂捲」售價118元 ；還有揉進濃郁乳酪丁與亞麻籽的健康首選「高鈣起士堡」售價120元 ；更有長年熱銷、酸甜滋味讓人欲罷不能的「椰香蔓越莓」售價123元 。天成飯店集團品牌行銷公關處行銷長趙芝綺也開心地表示，飯店這次真的很用心想幫所有旅客帶來更多美味的點心與麵包選擇，預期這次的整體業績可以成長1至2成 。

▲人氣雞蛋糕品牌「紅玉滿赤心雞蛋糕」特別為鐵路便當節量身打造限定造型，竹篩上整齊排列著栩栩如生的蒸汽火車頭與復刻車站建築造型雞蛋糕，誘人焦糖色澤與濃郁蛋香吸引無數大小朋友前來朝聖。圖／窩客島編輯李維唐 攝

主場出陣展現極致款待之道，台鐵便當六大餐旅分部研發年度限定餐盒極致五感驚艷全場

既然是主場主辦，台鐵自己當然也拿出了看家本領。今天首度公開了由臺鐵臺北、七堵、臺中、高雄、花蓮、臺東等六大餐旅分部聯手研發的年度限定餐盒，把這次「便當旅程新食代」的設計美學，直接變成舌尖上的美味。在所有的款式裡面，還沒開賣詢問度就破表的，就是用最高規格打造的「鰻香豐味木盒便當」、「珍饌羽珠燒雞蒸籠便當」、「石分鰻意木盒便當」以及「海陸雙響蒸籠便當」，光看造型就讓人感受到滿滿的誠意。更酷的是，這次台鐵還跟「國家鐵道博物館籌備處」聯名合作，推出以經典S212與S206柴電機車頭為靈感的經典便當，把以前坐火車的回憶原汁原味復刻出來，這已經不只是一頓飯，完全是值得好好收藏的鐵道文化。

▲臺鐵各餐旅分部聯手研發的年度頂級手作限定便當大集結，包含奢華的蒲燒鰻魚木盒便當、大港澎派海鮮燉鍋，以及充滿視覺震撼的排骨雙拼大盛餐盒，完美演繹鐵道旅程的新食代美學。圖／窩客島編輯李維唐 攝



跨域連結台東博覽會直送太平洋鮮味，推動友善農業與低碳里程實踐國營事業永續責任

今年的活動不只很好吃，背後的理念也很有意義。台鐵這次特別跟「2026台東博覽會」攜手合作，把太平洋最新鮮的在地美味直接空運送到台北車站。便當裡大膽使用了台東在地的紅藜飯、酸甜開胃的洛神糖醋鬼頭刀等食材，用實際行動支持「低碳里程」跟「友善農業」的政策。這不只是一次單純的美食交流，連便當的包裝都特別採用了環保的永續餐具設計，把「吃在地、食當令」的土地能量送到每位饕客手中，這也展現出台鐵身為國營事業，對於環境永續與社會責任的認真與用心。

▲臺北餐旅分部大秀職人最高規格打造的「鰻香風味金絲傳承頂級手作木盒便當」，雙大片亮澤蒲燒鰻魚底下鋪滿金黃蛋絲與奢華海鮮，下層更貼心附上色彩斑斕的清燙干貝與三色時令鮮蔬。圖／窩客島編輯李維唐 攝

鐵路便當節承載臺灣跨世代集體記憶，誠邀全國民眾共赴美味盛宴開啟新食代

從以前坐火車時看著車窗外流動的風景，到現在捧在手心裡那陣熟悉的米飯香，鐵路便當節早就已經變成台灣好幾代人一想起來就會微笑的共同記憶。這場一連舉辦四天的美食感官盛宴，就是要帶領所有喜歡旅行、喜歡美食的人，一起看看台鐵不斷求新求變的精彩面貌。歡迎全台灣的便當迷和火車迷們，在6月5日至8日這幾天到台北車站大廳逛逛，一起見證這個「便當旅程新食代」的熱鬧啟航。

▲台灣高鐵與知名插畫品牌聯名推出高質感鐵道便當，現場曝光「桔醬燒肉排飯」、「油蔥燒雞排佐小米飯」及全素的「香滷豆包鮮蔬佐紫紫米飯」，繽紛童趣的外盒設計搭配滿滿在地好料，吸引無數鐵道迷目光。圖／窩客島編輯李維唐 攝







第11屆鐵路便當節

活動時間：2026年6月5日至6月8日

活動內容：於臺北車站1樓多功能展演廳登場 。現場匯集台鐵六大餐旅分部限定餐盒、聯名柴電機車頭便當、台東博覽會在地低碳食材便當，以及15家日本鐵道業者跨海參展。台北天成大飯店亦於現場每日11點限量販售傳承40年風味便當、古早味點心與手作職人麵包 。

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