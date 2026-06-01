網路25億觀看！日本神級半熟蛋瀑布蛋包飯快閃台北晶華，和牛漢堡排流心太誘人。

日本神級流心蛋包飯名店さん太快閃台北晶華酒店，帶來累積25億觀看的半熟蛋瀑布美食秀 。對此，資深編輯李維唐表示，這種將社群流量成功變現並獲得日本國家級大賽冠軍肯定的頂級職人美食，不僅引領當代日式洋食的精緻化浪潮，更為台灣饕客帶來兼具視覺震撼與極致美味的殿堂級餐飲體驗 。

你看過那個在網路上被傳瘋了的影片嗎，就是主廚拿著小刀往圓滾滾的蛋包上面輕輕一劃 ，金黃色的半熟蛋液居然像瀑布一樣，整片滑落下來鋪滿白飯 ，光看螢幕口水就要流下來了。這個讓全日本網友瘋狂洗版的夢幻畫面 ，現在真的在台北晶華酒店上演了 。晶華這次特別在5月28日到6月21日期間 ，邀請到日本愛知縣岡崎市的傳奇名店「さん太」來台灣辦快閃客座 。最讓人興奮的是，主理人神谷敢太主廚這段時間天天都會待在餐廳裡，親手幫每一位客人劃開蛋包 ，讓你坐在餐桌前就能近距離感受最震撼的流心瀑布瞬間 ，完全就是一場視覺與味覺的療癒美食秀 。

▲將日本第一蛋包飯大賽奪冠品項極致升級的「日本A5和牛漢堡排康門貝爾起司蛋包飯」，厚實的起司與香煎和牛交織出滑順醇厚的殿堂級風味。圖／台北晶華酒店提供；窩客島編輯李維唐整理



日本第一蛋包飯大賽冠軍さん太從地方老店到470萬粉絲網紅主廚逆襲故事

說起這家「さん太」在日本的人氣，真的只能用誇張來形容 。他們目前在日本有4家店，其中3家是蛋包飯專門店 ，生意最好的時候，光是一家店一天就能賣出超過400份蛋包飯，店門口排隊的人潮甚至要等上長達6小時 ，大家都開玩笑說這是一生一定要吃一次的夢幻美食 。不過這家店能有今天的成就，其實是一個非常熱血的鄉下老店逆襲故事 。這家店已經開了31年，現在由第二代神谷敢太主廚接手 。神谷主廚原本在外地工作，回家接班後，他整整花了3年的時間，每天把自己關在廚房裡瘋狂研究怎麼煎出最完美的蛋包 。



後來他開始在下班後把這些煎蛋過程拍成短影片分享到網路上 ，沒想到因為節奏太幽默、蛋包滑落的畫面太療癒，短短幾年就幫他吸引了超過470萬名粉絲，累積了25億次的驚人觀看量 。雖然當時網路上有很多酸民質疑他只是靠外表、做出來的蛋包飯一定不好吃 ，但神谷主廚沒有放棄，他在2023年決定報名參加由日本番茄醬大廠KAGOME舉辦的「日本第一蛋包飯大賽」 。當時全日本共有123家實力派名店參賽 ，神谷主廚一路殺進決賽，最後竟然拿到4位專業評審的一致同意 ，以全票奪冠的驚人成績狠狠打破了網路紅店不好吃的迷思 ，用實力證明自己的料理靈魂 。

▲最具代表性的「日本A5和牛漢堡排蛋包飯」，選用珍貴的和牛臀肉心部位打造爆汁漢堡排，搭襯自製番茄炒飯與完美外形的招牌蛋包。圖／台北晶華酒店提供；窩客島編輯李維唐整理

陳兵營畜牧場台灣放牧蛋盲測冠軍！A5和牛漢堡排流心蛋包飯極致工藝

這次大家最期待的「冠軍經典蛋包飯」，就是當年幫他拿到日本第一那道獲獎作品 。它的底層是酸甜適中的自製番茄炒飯，中間鋪上日本A5和牛漢堡排或康門貝爾起司 ，最厲害的就是頂層那個外表成形、切開卻會流心的招牌蛋包 。神谷主廚對雞蛋的要求簡直到了強迫症的等級，在日本本店他只用有機小農雞蛋 ，這次為了在台灣重現一模一樣的完美口感，他還特別提前飛來台灣進行雞蛋盲測，最後在幾十種雞蛋裡挑中了台灣有機小農「陳兵營畜牧場」的放牧蛋 。



主廚讚嘆這種放牧蛋的蛋黃特別濃郁、香氣十足，透過他獨門的高速攪拌技巧和精準火候，才能做出像奶油一樣閃閃發光的半熟蛋體 。在廚房煎蛋時，熱鍋倒入蛋液後必須順時針瘋狂攪拌，外層稍微定型就要立刻用長筷和甩鍋技巧把蛋包起來 。蛋包一上桌，主廚就會用最快速度劃開 ，讓濃郁的黃金蛋液瞬間淹沒米飯 ，再淋上特製的多蜜醬，吃起來酸甜濃郁 。特別推薦搭配的A5和牛漢堡排，主廚是用日本A5和牛臀肉心這個珍貴部位做成絞肉 ，加入洋蔥和伍斯特醬調味後，裹上麵包粉煎到表面酥脆 。一口咬下肉汁直接在嘴裡炸開，卻一點也不會覺得油膩，跟流心半熟蛋還有番茄炒飯簡直是神級組合 。另一款康門貝爾起司口味，則是透過起司的奶香把蛋香襯托得更溫潤滑順 。

▲純粹乳香與極致蛋香堆疊的經典力作「康門貝爾起司蛋包飯」，飽滿圓潤的半熟流心蛋包靜置於厚實起司上，等待主廚小刀劃開的驚豔瞬間。圖／台北晶華酒店提供；窩客島編輯李維唐整理



晶華限定波士頓龍蝦與北海道鱈場蟹焗烤海鮮咖哩蛋包飯升級登場

如果你不吃牛肉也完全不用擔心，因為晶華酒店這次特別為台灣的朋友們開發了兩款限定升級版的「焗烤海鮮咖哩蛋包飯」 。主廚研發的特製咖哩醬是用日式咖哩粉當基底 ，大手筆加入了洋蔥、香蕉、蘋果、鮮奶油還有高湯一起慢慢熬煮 ，吃起來有著淡淡的水果甘甜與濃郁辛香 。當熱騰騰的咖哩醬、滑嫩的半熟蛋包和米飯在鐵鍋裡相遇，上面還擺滿了肉質肥美的北海道鱈場蟹或者是整隻Q彈的波士頓龍蝦 ，海鮮的鮮甜和咖哩的香氣層層疊加 ，把原本平民的日式洋食瞬間提升到極致奢華的境界，吃過的人都說太幸福了。



除了主角蛋包飯之外，餐盤旁邊附贈的小點心「薩摩芋」也大有來頭，完全展現了日本職人對細節的講究 。主廚先把地瓜去皮蒸熟後細細搗成泥，接著拌入奶油乳酪和蜂蜜 ，讓地瓜泥變得像絲綢一樣滑順 ，最後在外面裹上一層薄薄的玉米粉下鍋油炸 。炸好後的薩摩芋外皮酥脆、裡面綿密 ，吃起來就像甜點版的迷你可樂餅，在嘴裡散發出淡雅的地瓜香氣與蜂蜜起司的甜味 ，真的會讓人忍不住一口接一口，幫整頓飯加了好多分 。

▲話題性十足的台北晶華限定「波士頓龍蝦焗烤咖哩蛋包飯」，大手筆擺入肥美Q彈的波士頓龍蝦，將平民洋食的奢華感與食材層次直接拉滿。圖／台北晶華酒店提供；窩客島編輯李維唐整理

台北晶華酒店azie餐廳每日限量供應!開放網路訂位從容品嚐日本第一美味

這場讓人期待已久的美食盛宴就在台北晶華酒店1樓的azie餐廳熱烈展開。因為在日本愛知縣的本店天天都大排長龍，每天早早就限量完售 ，這次來台灣快閃雖然同樣是每日限量供應 ，但貼心的晶華酒店特別開放了網路線上訂位 ，讓大家不用辛苦在烈日下排隊排到腿軟，就能從容優雅地坐在漂亮的餐廳裡享受美食 。



現場不只把日本道地洋食店的溫馨氣氛整個搬過來 ，還準備了晶華冠軍烏龍氣泡茶和台灣烏龍精釀啤酒等多款超搭的飲料 。這場快閃活動只到6月21日為止 ，想要親眼看看那條傳說中的神級半熟蛋瀑布 、品嚐日本第一冠軍美味的朋友 ，趕快拿起手機手刀訂位 ，錯過這一次真的不知道還要等多久。

▲專為不吃牛的饕客奢華研發的台北晶華限定版「北海道鱈場蟹焗烤咖哩蛋包飯」，將鮮甜多汁的鱈場蟹蟹腳融入自然甘甜的特製日式水果咖哩醬汁。圖／台北晶華酒店提供；窩客島編輯李維唐整理







日本冠軍蛋包飯さん太快閃客座

活動時間：2026年5月28日至6月21日

活動亮點：冠軍主廚神谷敢太每日駐店，現場為賓客劃開蛋包，重現招牌半熟蛋瀑布 。

活動菜單品項 ：



冠軍經典蛋包飯系列：

日本A5和牛漢堡排（100g）加康門貝爾起司蛋包飯：每份NT$1380

日本A5和牛雙層漢堡排蛋包飯（200g）：每份NT$1280

康門貝爾起司蛋包飯：每份NT$1080

日本A5和牛漢堡排蛋包飯（100g）：每份NT$980

台北晶華限定焗烤咖哩蛋包飯系列：

波士頓龍蝦咖哩蛋包飯：每份NT$1580

北海道鱈場蟹咖哩蛋包飯：每份NT$1580

azie線上訂位網站：https://reurl.cc/vExkNN

如果你也被這道全票奪冠的冠軍美味所驚艷，不妨跟著我們的腳步，繼續尋訪台北不可錯過的美食名店

推薦閱讀：東門站老宅餐廳新推薦！豆舞進駐百年日式老屋，京都風木盒湯豆腐必吃。

推薦閱讀：重溫香港飲茶感動！港點推車「悅香樓」半價開吃，爆漿流心包、手作鮮蝦餃必吃搶先看。

推薦閱讀：台北燒肉新開店！京都「燒肉牛匠新」4500元一套，送炙燒生牛肉。