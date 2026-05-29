東門站老宅餐廳新推薦！豆舞進駐百年日式老屋，京都風木盒湯豆腐必吃。

大安區日式老宅餐廳「豆舞YUDOFU」全新開幕，由日本金牌主廚坐鎮，翻玩極致療癒的豆腐料理。編輯 鄭雅之表示：一秒到京都老宅餐廳好好拍！

台北老宅餐廳再加一！座落於古亭站和東門站中間的光在錦町園區，是近日台北老宅控最愛逛的地方，近期全新品牌「豆舞YUDOFU湯豆腐」料理專門店進駐。特別打破傳統美食街的框架，選址在充滿歷史溫度的日治時期林務課老宿舍。裡不僅有國際設計師打造的絕美木造玻璃窗庭園，更有全台唯一榮獲日本官方金牌認證的星級主廚坐鎮，提供精緻且無負擔的當代和風豆腐料理。



▲台北日式老宅餐廳豆舞YUDOFU正式進駐光在錦町園區，打造鬧中取靜的療癒和風綠洲。

▲大安區文青美食推薦，豆舞YUDOFU湯豆腐推出揉合日式技法與八寸創意前菜的豐富御膳。





網美必拍京都風木盒鍋物極致療癒

來到這裡絕對不能錯過視覺與味覺雙重享受的「柚香豆腐鍋」。這款作為晚間御膳靈魂主角的湯品，打破傳統昆布高湯的單調，主廚特別將日本柚子汁入湯，微酸的柑橘果香完美襯托出豆腐的清甜。最厲害的是餐廳專程從京都直送限量的古樸木盒鍋具，精緻的花型切片在湯中錯落漂浮，彷彿把日式庭園的意象延伸到餐桌上。熱氣騰騰的柔軟豆腐搭配特調日式柳丁醋醬，讓人一秒置身京都。



▲豆舞YUDOFU米麴雞腿肉晚間御膳，搭配京都直送木盒湯豆腐與極致柚香鍋物非常療癒。





金牌職人手作三款視覺系創意前菜

除了讓人大飽眼福的鍋物，精緻的前菜八寸更是充滿主廚翻玩創意的巧思。全台唯一獲得日本農林水產省金牌認證的品牌長陳禹丞，特別精選非基改黃豆與天然鹽滷，每日手工製作出嫩豆腐、板豆腐與涓豆腐。主廚將其化為餐桌上的藝術品，像是融合台式風味的湯葉韭菜醬，還有充滿驚喜的起司皮蛋豆腐。店內堅持不添加防腐劑，在素雅的餐席間翻玩解構，優雅傳達出極具穿透力的台日跨界風味。



▲捷運東門站必吃和風料理，豆舞YUDOFU以竹葉包裹的和風冷豆腐口感沁涼，優雅傳達出純淨的職人豆香。





限量海鮮蟹黃煲與酥脆厚切天婦羅

針對不同饕客的胃口，這裡的晚間御膳總共提供7種風格各異的主餐選擇。每日限量的「海鮮蟹黃豆腐煲」採用現場蒸煮方式，豆腐口感宛如豆花般細緻，搭配肥美蝦仁與鮮甜花枝，海味十足。而外酥內嫩的「厚切豆腐天婦羅」則裹上輕盈的麵衣，搭配金山寺味噌與鹽昆布等4種特調醬料，層次非常豐富。另外也有肉控最愛的紅酒燉牛臉頰與西京燒松阪豬，豐富的搭配滿足所有人的味蕾。



▲豆舞YUDOFU限量海鮮蟹黃豆腐煲晚間御膳套餐只要880元，爆量蟹黃與極致豆香必吃。

▲厚切豆腐天婦羅外酥內嫩，搭配金山寺味噌等4種特調醬料層次豐富。





國際設計師操刀絕美老樹玻璃窗景

這座充滿故事的錦町日式宿舍群，在知名設計師簡兆芝的巧妙改造下，完整保留了古色古香的沉穩木造結構。白天溫柔的陽光透過大片通透的玻璃窗灑落，把日式庭園與百年老樹的綠意引進室內。每當黃昏時刻，暖色調的燈光點亮整個用餐空間，散發出都市少有的安定感。中午時段餐廳也特別貼心規劃精巧版的午間御膳，並限定加入「京都風湯豆腐」主餐，提供上班族舒適的午宴時光。



▲光在錦町園區豆舞YUDOFU由國際設計師操刀，完美保留日式宿舍古色古香的木造結構。

▲全台唯一日本官方認證金牌主廚操刀，豆舞YUDOFU手作烘烤出外酥內嫩的美味米麴雞腿肉。







豆舞YUDOFU湯豆腐 店家資訊

地址：臺北市大安區杭州南路二段61巷37號（光在錦町園區）

營業時間：11:00-20:00

訂位電話：0981-268-727（全店共42席，建議提早預約）





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