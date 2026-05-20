中山站麻辣鍋新開店！蔣老爹愛吃鍋89元神級鴨血吃到飽，開到半夜2點。

台北火鍋控衝了！蔣老爹愛吃鍋插旗中山站，89元神級鴨血無限續，還有限定大俠酒與牽絲燒麻糬。編輯 鄭雅之表示：就算夏天到也要躲在冷氣房吃麻辣鍋！

中山站火鍋新開店！知名火鍋品牌「蔣老爹愛吃鍋」強勢插旗中山商圈，打造整棟三層樓的旗艦店空間，更一口氣推出三種完全不同的吸睛裝潢。店家不只祭出超佛心的白飯免費吃到飽，連網友大讚媲美名店的神級鴨血也全都能無限續加。此外還有趣味十足的復古互動裝置，絕對是聚餐吃宵夜的最新首選。



▲蔣老爹愛吃鍋中山旗艦店才有雙拼肉盤，豐富的配料與美味湯底是中山區聚餐宵夜的首選推薦。(攝影：鄭雅之)

▲捷運中山站附近的蔣老爹愛吃鍋旗艦店，獨棟三層樓外觀超顯眼，是台北宵夜火鍋最新選擇。(攝影：鄭雅之)





中山站火鍋推薦蔣老爹

台北火鍋控一定要衝這次的全新旗艦店。整棟建築物從一樓到三樓都有不同主題，一樓走的是帶有八零年代氛圍的台式復古風，二樓搖身一變成為超酷的俠客城寨風，三樓則展現高雅的古代宮廷風。每一層樓都好拍到不行，讓人一邊吃鍋還能一邊體驗穿越時空的樂趣，直接包辦大家的相機記憶體。

▲蔣老爹愛吃鍋中山旗艦店搭配大口吃肉的霸氣書法與紅燈籠，營造出濃郁中式復古風情。(攝影：鄭雅之)





懷舊交友趣味裝置

除了頂級湯頭之外，店內還隱藏許多有趣的娛樂元素。一樓特別擺設了充滿童年回憶的小型紅白機，右側更有超吸睛的愛情青紅燈裝置，完美復刻早期的電話交友方式，讓大家可以寫下聯絡資訊投入箱中。整間店充滿濃濃的懷舊台味，一邊吃火鍋還能一邊玩遊戲，讓用餐體驗變得更加豐富有層次。

▲蔣老爹愛吃鍋一樓趣味裝置愛情青紅燈，提供懷舊交友卡讓聚餐男女寫下聯絡資訊投入箱中尋找緣分。(攝影：鄭雅之)





麻辣鍋神級鴨血吃到飽

這裡的招牌「辛香麻辣鍋」絕對必點。湯頭每日新鮮手炒，而最讓饕客瘋狂的就是號稱不輸詹記的神級鴨血，現在只要一個人89元鍋底費就能無限續加，一口咬下Q嫩爆汁的鴨血，吸滿麻辣湯汁真的超療癒。不吃辣的人也能選擇「眷村紅燒牛肉爐」或「古早味醃篤鮮」，每款湯底都各有特色。

▲蔣老爹愛吃鍋號稱媲美名店的神級麻辣鴨血，Q嫩爆汁且入味，每人89元鍋底費即可無限續加。(攝影：鄭雅之) ▲中山站宵夜火鍋推薦必吃蔣老爹愛吃鍋。(攝影：鄭雅之)





中山店限定特調與全新熟食

配合俠客裝潢，店家貼心推出限定特調「招牌大俠酒」，使用高粱與舒跑調配，並用中式酒壺盛裝，讓人彷彿化身江湖大俠。等待火鍋煮滾前，店內也多了四款超強限定熟食點心，包含香麻的「麻辣蒜味牛肚」、層次豐富的「油條辣子皮蛋」、懷舊的「阿嬤古早味鹹酥豬」以及酥脆的「油潑辣子炸餛飩」，每道小菜都超級下酒，瞬間喚醒大家的味蕾。就連肉盤也推出雙拼、三拼的大份量選擇，讓肉控可以一次吃到不同部位的肉片。

▲配合俠客裝潢推出的限定特調「招牌大俠酒」，使用專屬中式酒壺盛裝，讓人用餐體驗一秒化身江湖大俠。(攝影：鄭雅之) ▲全新登場的限定熟食「油潑辣子炸餛飩」，金黃酥脆的餛飩淋上特調麻辣醬汁，口感層次豐富超級下酒。(攝影：鄭雅之)





嚴選名產餃類與甜點

這間旗艦店網羅了全台知名配料，像是「石家燕丸」、基隆「三記魚餃」及「大甲芋頭丸」，讓人一次滿足。最棒的是，這裡還特別提供市民分店沒有的福利，包含白飯0元吃到飽與飯後百香果冰沙。最後絕對不能錯過全新登場的甜點「燒麻糬」，質地軟嫩Q彈且會瘋狂牽絲，裹上滿滿香甜花生粉，一口咬下超級幸福，幫火鍋饗宴畫下最完美的句點。

▲餐後絕對不能錯過的新品甜點燒麻糬，軟Q且會牽絲，可以沾滿花生粉。(攝影：鄭雅之) ▲中山旗艦店限定免費附贈的餐後「百香果冰沙」，酸甜冰涼超解膩，是市民分店吃不到的隱藏版福利。(攝影：鄭雅之)

蔣老爹愛吃鍋 中山旗艦店 店家資訊

地址：臺北市中山區民安里中山北路二段32之1號

電話：02 2568 1618

營業時間：11:30–02:00

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蔣老爹愛吃鍋 中山旗艦店 更多照片

▲一樓擺設幽默的台式復古霓虹燈標語，搭配懷舊卡座沙發，復刻八零年代台式老火鍋店的獨特氛圍。(攝影：鄭雅之) ▲俠客城寨風，大片落地窗能飽覽中山北路綠蔭，搭配江湖布條讓吃麻辣鍋體驗一秒變身大俠。(攝影：鄭雅之)

▲豐富的桌邊限定熟食搭配特調招牌大俠酒，只要每人支付89元鍋底費就能享受神級麻辣鴨血無限續加。(攝影：鄭雅之)

▲嚴選大份量的高級牛豬肉盤，肉質厚實且油花分布均勻，是肉控們來到中山商圈不能錯過的火鍋名店。(攝影：鄭雅之)

▲嚴選大份量的高級和牛，肉質厚實且油花分布均勻，是肉控來到中山商圈不能錯過。(攝影：鄭雅之)

▲每人限點一顆的超人氣招牌「麻辣餃」，沾上滿滿的專屬乾碟辣粉，爆汁香麻。(攝影：鄭雅之)