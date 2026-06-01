文化阿給搬到淡水老街！周杰倫套餐不用爬坡就能吃到，開幕一天緊急停業。

淡水傳奇名店「文化阿給」搬進淡水老街！重新開幕一天緊急停業調整。編輯 鄭雅之表示：以後吃周杰倫套餐不用在爬坡了！

雙北人最愛的淡水必吃美食老字號「文化阿給」搬家到淡水老街上了！傳承60年的神級小吃在5月31日進駐熱鬧的淡水老街新址，不過才剛開幕首日就因為排隊人潮湧入，導致店家緊急發布最新公告，宣布從6月1日起暫停營業數日進行硬體設備與動線調整，想朝聖的吃貨可得再等等。



▲淡水老街文化阿給新店面迎來超誇張的排隊人潮。

▲飽滿阿給與紅亮獨門甜辣醬汁，讓人看了垂涎三尺難怪開幕首日就被老饕塞爆。





淡水老街文化阿給新址亮相

過去大家想要品嚐這份經典美味，總要辛苦揮汗爬上真理街的陡坡，現在老饕們有福了，新店面選在交通超方便的淡水老街中正路138號上，讓大家逛街時就能順路吃一份在地人都愛的阿給。獨門醬汁有不辣、小辣、中辣、大辣選擇，和冬粉拌再一起就是最經典不敗的美味。



開幕首日爆滿緊急優化公休

回顧5月31日開幕當天，現場湧入超乎預期的朝聖人潮，直接把全新店面擠得水洩不通，由於極端高峰期的人流量太大，造成部分出餐設備負荷過重，店家為了維持一貫的高品質傳統美味，果斷決定自6月1日起公休，進行全面性的硬體升級，只為了讓喜愛文化阿給的饕客之後可以輕鬆吃到老字號美味。



周杰倫套餐經典美味秘密

這道創始於1965年的平民小吃，是在大油豆腐中塞滿吸飽滷汁的炒冬粉，再抹上厚實魚漿封口蒸熟，內行老饕吃法是用筷子劃開豆腐皮，讓冬粉沾滿帶有蒜蓉香氣的靈魂甜辣醬汁，店內最受歡迎的「周杰倫套餐」包含阿給、魚丸湯與包子，這份天王也愛的道地下午茶組合，未來將以完美姿態重新回歸。



老街文化阿給 店家資訊

地址：新北市淡水區中正路138號

營業時間： 06:30–18:30

公休日：週一、週二





最新營運調整：因應開幕首日人潮超乎預期，店內進行內部設備與動線流程優化，自2026年6月1日起暫停營業數日，確切重新營運日期請依店家官方另行公告為準。





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