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文化阿給搬到淡水老街！周杰倫套餐不用爬坡就能吃到，開幕一天緊急停業。

淡水老街阿給文化阿給周杰倫套餐
2026-06-01 17:50文字：編輯 鄭雅之 圖片提供:老街文化阿給 粉絲團、部落客 陳小可的吃喝玩樂、部落客 艾斯
編輯 鄭雅之

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淡水傳奇名店「文化阿給」搬進淡水老街！重新開幕一天緊急停業調整。編輯 鄭雅之表示：以後吃周杰倫套餐不用在爬坡了！

雙北人最愛的淡水必吃美食老字號「文化阿給」搬家到淡水老街上了！傳承60年的神級小吃在5月31日進駐熱鬧的淡水老街新址，不過才剛開幕首日就因為排隊人潮湧入，導致店家緊急發布最新公告，宣布從6月1日起暫停營業數日進行硬體設備與動線調整，想朝聖的吃貨可得再等等。

▲淡水老街文化阿給新店面迎來超誇張的排隊人潮。
▲淡水老街文化阿給新店面迎來超誇張的排隊人潮。
▲飽滿阿給與紅亮獨門甜辣醬汁，讓人看了垂涎三尺難怪開幕首日就被老饕塞爆。
▲飽滿阿給與紅亮獨門甜辣醬汁，讓人看了垂涎三尺難怪開幕首日就被老饕塞爆。

淡水老街文化阿給新址亮相

過去大家想要品嚐這份經典美味，總要辛苦揮汗爬上真理街的陡坡，現在老饕們有福了，新店面選在交通超方便的淡水老街中正路138號上，讓大家逛街時就能順路吃一份在地人都愛的阿給。獨門醬汁有不辣、小辣、中辣、大辣選擇，和冬粉拌再一起就是最經典不敗的美味。

▲內行吃法是用筷子輕輕劃開油豆腐皮，讓吸飽肉燥香氣的冬粉吸滿帶有蒜蓉風味的特製靈魂醬汁。（圖片來源：部落客 艾斯）
▲內行吃法是用筷子輕輕劃開油豆腐皮，讓吸飽肉燥香氣的冬粉吸滿帶有蒜蓉風味的特製靈魂醬汁。（圖片來源：部落客 艾斯

開幕首日爆滿緊急優化公休

回顧5月31日開幕當天，現場湧入超乎預期的朝聖人潮，直接把全新店面擠得水洩不通，由於極端高峰期的人流量太大，造成部分出餐設備負荷過重，店家為了維持一貫的高品質傳統美味，果斷決定自6月1日起公休，進行全面性的硬體升級，只為了讓喜愛文化阿給的饕客之後可以輕鬆吃到老字號美味。

▲蒸籠裡裝起剛出爐的手工淡水阿給，飽滿的油豆腐包裹著滿滿冬粉與鮮美魚漿。圖片來源：部落客 陳小可的吃喝玩樂。
▲蒸籠裡裝起剛出爐的手工淡水阿給，飽滿的油豆腐包裹著滿滿冬粉與鮮美魚漿。(圖片來源：部落客 陳小可的吃喝玩樂)

周杰倫套餐經典美味秘密

這道創始於1965年的平民小吃，是在大油豆腐中塞滿吸飽滷汁的炒冬粉，再抹上厚實魚漿封口蒸熟，內行老饕吃法是用筷子劃開豆腐皮，讓冬粉沾滿帶有蒜蓉香氣的靈魂甜辣醬汁，店內最受歡迎的「周杰倫套餐」包含阿給、魚丸湯與包子，這份天王也愛的道地下午茶組合，未來將以完美姿態重新回歸。

▲傳說中的周杰倫套餐，一碗熱騰騰的道地淡水阿給配上美味肉包與鮮美魚丸湯真的超級過癮。(圖片來源：部落客 艾斯)
▲傳說中的周杰倫套餐，一碗熱騰騰的道地淡水阿給配上美味肉包與鮮美魚丸湯真的超級過癮。(圖片來源：部落客 艾斯)

老街文化阿給 店家資訊

地址：新北市淡水區中正路138號
營業時間： 06:30–18:30
公休日：週一、週二

最新營運調整：因應開幕首日人潮超乎預期，店內進行內部設備與動線流程優化，自2026年6月1日起暫停營業數日，確切重新營運日期請依店家官方另行公告為準。

淡水錊新玩法跟著吃喝玩樂！

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