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整杯BBQ醬沾爆！Popeyes嗨醬杯 大杯沾醬沾炸雞，加碼爽脆雞翅盒速食控吃爆。

Popeyes速食嗨醬杯沾醬
2026-06-02 10:02文字：編輯 張人尹 圖片提供:Popeyes
編輯 張人尹

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Popeyes嗨醬杯正式登台，推出16oz與8oz兩種規格，搭配爽脆雞翅盒與多款優惠套餐同步開賣。編輯張人尹表示，Popeyes以大份量醬料與經典炸雞組合，成為近期速食新品話題焦點。

炸雞控整杯拿著沾！為了讓粉絲們吃炸雞吃不膩，Popeyes這次把全球社群討論度相當高的「Popeyes 嗨醬杯」正式帶進台灣，一口氣推出16oz大杯與8oz小杯兩種規格，讓粉絲吃炸雞每一口都能沾到滿滿醬料。這次主打把經典醬料直接放大成杯裝概念，無論是拿來沾雞柳條、雞腿或各式炸物，通通都能沾。Popeyes 嗨醬杯自從海外開賣就在社群平台掀起話題，這次正式在台開賣，再度掀起速食控話題。

▲Popeyes將全球話題新品「Popeyes 嗨醬杯」正式帶進台灣，推出16oz大杯與8oz小杯規格，讓粉絲吃炸雞每一口都能沾滿醬料。
▲Popeyes將全球話題新品「Popeyes 嗨醬杯」正式帶進台灣，推出16oz大杯與8oz小杯規格，讓粉絲吃炸雞每一口都能沾滿醬料。
▲Popeyes 嗨醬杯以大份量杯裝醬料掀起話題，不論雞柳條、雞腿或炸物都能自由搭配，享受滿滿沾醬樂趣。
▲Popeyes 嗨醬杯以大份量杯裝醬料掀起話題，不論雞柳條、雞腿或炸物都能自由搭配，享受滿滿沾醬樂趣。

三款經典風味打造Popeyes嗨醬杯

這次Popeyes 嗨醬杯共推出「秘製甜辣醬、煙燻BBQ醬、蜂蜜芥末醬」三種口味選擇，並且提供16oz大杯與8oz小杯兩種規格，讓粉絲沾好沾滿。其中「秘製甜辣醬」帶有微甜與微辣層次，「煙燻BBQ醬」呈現濃厚煙燻香氣，「蜂蜜芥末醬」則以香甜與微酸風味受到不少粉絲喜愛。三款醬料都相當適合搭配品牌人氣商品，包括鬆脆雞柳條、鬆脆小鮮肉與爽脆雞腿等餐點。
▲Popeyes 嗨醬杯推出秘製甜辣醬、煙燻BBQ醬與蜂蜜芥末醬三種風味，提供大杯與小杯兩種規格選擇。
▲Popeyes 嗨醬杯推出秘製甜辣醬、煙燻BBQ醬與蜂蜜芥末醬三種風味，提供大杯與小杯兩種規格選擇。


爽脆雞翅盒同步開賣優惠套餐一次看

除了嗨醬杯之外，Popeyes同步推出全新「爽脆雞翅盒」，以酥脆外皮搭配多汁雞肉與肯瓊香料風味作為主打。為了方便粉絲一次享受完整組合，品牌也規劃多款優惠套餐，包括425元的嗨醬鬆脆雞柳大滿足餐、265元的嗨醬爽脆雞翅盒餐、235元的嗨醬鬆脆小鮮肉餐，以及289元的嗨醬爽脆雞腿餐，皆搭配8oz嗨醬杯、薯條與飲品。無論是一個人用餐或多人分享，速食控都能趁優惠吃起來。
▲Popeyes同步推出全新「爽脆雞翅盒」，以酥脆外皮搭配多汁雞肉與肯瓊香料風味作為主打特色。
▲Popeyes同步推出全新「爽脆雞翅盒」，以酥脆外皮搭配多汁雞肉與肯瓊香料風味作為主打特色。



Popeyes新品販售資訊

嗨醬杯售價：
16oz（大杯）$199
8oz (小杯）$69

優惠套餐：

  • 嗨醬鬆脆雞柳大滿足餐 $425：8oz嗨醬杯、鬆脆雞柳盒(6入)、肯瓊薯條(S)、$38飲品
  • 嗨醬爽脆雞翅盒餐 $265：8oz嗨醬杯、爽脆雞翅盒(6入)、肯瓊薯條(S)、$38飲品
  • 嗨醬鬆脆小鮮肉餐 $235：8oz嗨醬杯、鬆脆小鮮肉(5入)、肯瓊薯條(S)、$38飲品
  • 嗨醬爽脆雞腿餐 $289：8oz嗨醬杯、爽脆雞腿(2入)、肯瓊薯條(S)、$38飲品

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