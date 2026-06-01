皮卡丘甜甜圈+1！Mister Donut卡比獸 皮卡丘甜甜圈第二彈，全新呆呆獸泡芙圈必吃。

Mister Donut寶可夢聯名第二波6月2日登場，推出卡比獸波波隆尼、呆呆獸泡芙圈與全新泡芙系甜甜圈。編輯張人尹表示，寶可夢甜甜圈與買5送1優惠同步開跑，粉絲值得關注。

寶可夢甜甜圈再加一！Mister Donut今年與寶可夢合作推出主題甜甜圈後獲得不少粉絲關注，繼5月第一波皮卡丘甜甜圈、可達鴨甜甜圈等商品亮相後，6月2日再接力推出全新聯名企劃。這次除了帶來全新「卡比獸、呆呆獸」造型甜甜圈，也同步推出全新系列甜甜圈新品，讓夏季甜點選擇更加豐富。同時，第一波的寶可夢周邊商品持續現貨販售，粉絲們通通要衝。



▲Mister Donut第二波寶可夢聯名6月2日登場，帶來卡比獸與呆呆獸造型甜甜圈，粉絲準備開吃。（攝影：張人尹）

▲Mister Donut延續寶可夢聯名熱潮，除了新品甜甜圈外，首波周邊商品也持續販售中。（攝影：張人尹）

第二波超萌寶可夢主題聯名

▲Mister Donut推出卡比獸波波隆尼，以藍莓起司鮮奶油內餡搭配卡比獸造型，萌度滿分。（攝影：張人尹）

全新泡芙系甜甜圈同步開賣

▲Mister Donut首推4款泡芙系甜甜圈，以輕盈鬆軟口感搭配多種內餡與風味沾醬。（攝影：張人尹）

Mister Donut 寶可夢主題聯名第二波

Mister Donut第二波聯名主角找來卡比獸與呆呆獸登場，其中「卡比獸波波隆尼」以圓滾滾外型呈現卡比獸形象，外層裹上優格可可風味沾醬，內餡填入藍莓起司鮮奶油，再搭配睡翻的皮卡丘插卡增添可愛感。另一款「呆呆獸泡芙圈」則採用全新泡芙系甜甜圈製作，外層沾附粉色蜂蜜可可風味沾醬，搭配起司卡士達鮮奶油內餡，並附上呆呆獸尾巴插卡與專屬襯盒，可愛度大加分。除了寶可夢聯名新品外，Mister Donut也首度推出4款全新「泡芙系甜甜圈」，包括糖霜泡芙圈、草莓泡芙圈、芒果麻糬泡芙圈與卡士達麻糬泡芙圈。新品「泡芙圈」主打輕盈鬆軟口感，糖霜泡芙圈以簡單糖粉呈現經典風味，草莓泡芙圈加入鮮奶油與草莓可可風味沾醬，芒果麻糬泡芙圈及卡士達麻糬泡芙圈則透過雙層內餡與麻糬丁增加口感層次。6月2日上市期間同步祭出甜甜圈買5送1、買6送2，以及現做飲品第二件5折優惠，趁優惠嚐鮮很可以。

販售期間：2026/06/02(二)起，售完為止

卡比獸波波隆尼：69元

呆呆獸泡芙圈：69元

糖霜泡芙圈：42元

草莓泡芙圈：50元

芒果麻糬泡芙圈：55元

卡士達麻糬泡芙圈：55元



Mister Donut新品買5送1及買6送2 優惠活動 活動期間：2026/6/2(二)~2026/6/7(日)。 活動方式：活動期間挑選六或八個甜甜圈，需含一款指定商品，其中一個或兩個由Mister Donut招待。 注意事項： 指定商品為 卡比獸波波隆尼、呆呆獸泡芙圈、糖霜泡芙圈、草莓泡芙圈、芒果麻糬泡芙圈、卡士達麻糬泡芙圈。



看更多Mister Donut新品 ▲Mister Donut第二波寶可夢聯名6月2日登場，帶來卡比獸與呆呆獸造型甜甜圈，粉絲準備開吃。（攝影：張人尹） ▲Mister Donut呆呆獸泡芙圈結合粉色沾醬、起司卡士達鮮奶油與專屬包裝，可愛感再升級。（攝影：張人尹）

▲Mister Donut泡芙系甜甜圈6月2日起開賣，同步祭出買5送1、買6送2與飲品優惠。（攝影：張人尹）

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