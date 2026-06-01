2026端午粽禮盒天花板！台南遠東香格里拉招牌江浙菜入粽，限量皮革保溫袋必收藏。

端午送禮如何展現個人品味與生活美學。資深編輯李維唐表示，現代人挑選端午粽禮，除了講究食材創意，包裝的實用性與時尚感更成為商務送禮與大宗採購的關鍵決策因素 。

每逢端午佳節「送禮如何送進心坎裡」總讓許多商務人士與家庭備料者傷透腦筋 。今年台南遠東香格里拉飯店中餐廳「醉月樓」廚藝團隊再度展現深厚功力，將店內極具代表性的江浙名饌巧妙轉化為節慶粽款 。這次不僅推出飽含新意的全新口味，更同步規劃兩款兼具實用與美學設計的保溫保冷禮袋，讓傳統粽禮化身為兼具生活品味的時尚配件，一次滿足鹹粽、素粽與甜粽的多元味蕾饗宴 。

▲台南遠東香格里拉飯店推出2026端午粽禮系列，雙禮袋結合六款風味粽，一袋四種口味，涵蓋葷素甜粽，打造多元送禮選擇。圖／台南遠東香格里拉提供；窩客島編輯李維唐整理



淮揚御醬鴨方粽驚艷亮相，醉月樓功夫菜化身端午新寵

今年端午粽禮最受矚目的焦點，莫過於首度登場的「淮揚御醬鴨方粽」 。這款新品靈感源自醉月樓的經典名饌「香酥鴨方」 。主廚團隊嚴選口感細嫩的鴨肉，並特別加入腐竹一同入餡，讓腐竹在慢火烹調的過程中，充分吸附微甜的醬香，為整顆粽子增添了溫潤的豆香與富有層次的咀嚼感 。在調味上，主廚更神來一筆地融入微辛的花椒油，不僅大大提升了鴨肉的鮮甜度，更賦予舌尖一份優雅的辛香尾韻 。糯米部分則遵循南部粽的水煮慢燉工法，確保每一粒米都能維持濕潤飽滿的質地，並徹底吸收名菜的精華風味，展現出厚實且具深度的敘事感 。

▲台南遠東香格里拉飯店「淮揚御醬鴨方粽」為端午新品，取材香酥鴨方，鴨肉與腐竹入餡，層次分明。圖／台南遠東香格里拉提供；窩客島編輯李維唐整理

墨綠皮革質感對決暖陽防潑水，雙款保溫保冷禮袋實用度滿點

在視覺與生活機能上，飯店今年主打的兩款禮袋組更是別具心裁，每袋皆規劃六顆裝、涵蓋四種風味，讓送禮大方又體面 。走沉穩奢華路線的「青雅典藏粽禮袋」每袋售價1,698元，外觀以墨綠色調呈現奢華的皮革質感設計，適合商務餽贈或長輩送禮 。內含主打新品「淮揚御醬鴨方粽」兩顆、經典「御品麻油土雞飯粽」兩顆，以及「松露蕈菇五米素粽」與「桂圓蜜薯芋泥粽」各一顆 。另一款「暖陽精選禮袋」售價1,398元，則以明亮色系結合防潑水機能設計，傳遞出輕盈的節慶氛圍 。內含去年在電商通路大獲好評、今年首度回歸飯店實體通路的「傳香無錫燒肉粽」兩顆、「金絲蛋黃菜飯粽」兩顆，同樣搭配松露蕈菇五米素粽與桂圓蜜薯芋泥粽各一顆 。兩款禮袋皆具備優異的保溫與保冷功能，在粽子享用完畢後，還能完美延伸為日常採購或郊遊的提袋，兼顧環保與現代生活機能 。

▲台南遠東香格里拉飯店「青雅典藏粽禮袋」以墨綠皮革質感設計，內含多款風味粽，涵蓋葷素甜粽，兼具保溫保冷功能與送禮質感。圖／台南遠東香格里拉提供；窩客島編輯李維唐整理 ▲台南遠東香格里拉飯店「御品麻油土雞飯粽」為去年熱賣款，以黑麻油與老薑提香，結合土雞肉入粽，風味溫潤醇厚。圖／台南遠東香格里拉提供；窩客島編輯李維唐整理

傳香無錫燒肉粽重磅回歸，海陸風味與茹素需求全滿足

除了創新口味，多款經典熱賣風味的重現也讓人充滿期待 。「傳香無錫燒肉粽」今年正式進駐飯店實體通路，主廚以名菜「無錫排骨」結合「紅燒肉」為靈感，挑選肥瘦適中的五花肉，精準呈現濃油赤醬、甜鹹交織的深邃醬香，讓人齒頰留香 。融合上海菜飯風味的「金絲蛋黃菜飯粽」則以干貝、臘腸與蛋黃入餡，層次分明 。帶著濃濃台式溫情的「御品麻油土雞飯粽」則用黑麻油與老薑提香，風味溫潤醇厚 。針對茹素與甜點愛好者，飯店準備了搭配西式松露點睛、風味清爽不膩的「松露蕈菇五米素粽」，以及今年另一款甜粽亮點「桂圓蜜薯芋泥粽」，以桂圓、地瓜與芋泥入餡，呈現細緻的甜香層次，是節慶聚會餐後分享的絕佳選擇 。

▲台南遠東香格里拉飯店「傳香無錫燒肉粽」為去年電商熱賣款，今年納入粽禮系列，甜鹹醬香，層次豐富。圖／台南遠東香格里拉提供；窩客島編輯李維唐整理





台南遠東香格里拉飯店2026端午粽禮預購

活動時間：即日起至2026年6月19日

活動內容：



早鳥優惠：即日起至5月8日前預訂，享85折優惠 。

大宗訂購優惠：單次購買30組禮袋以上，享台灣本島單一地址免費宅配服務乙次 。

會員獨家：單顆粽子及禮袋皆可使用香格里拉會點數進行兌換 。

提貨日期：5月20日至6月19日，需提前三日預訂 。

台南遠東香格里拉飯店（醉月樓廚藝團隊研製）

店家地址：台南市東區大學路西段89號