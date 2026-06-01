2026端午節送禮推薦！福容大飯店頂級福容粽升級版，海陸頂級食材預購與早鳥優惠全攻略。

端午送禮如何送出新高度，生活品味資深編輯李維唐表示，2026年的端午節禮盒市場更強調食材升級與精緻美學，福容大飯店這次將鮑魚干貝入饌，完美樹立了飯店粽禮的全新標竿 。

端午節快到了，每年這時候要挑到一份送進心坎裡、又能彰顯自己生活品味的節慶禮盒，真的讓不少步入中年的主管或家庭支柱傷透腦筋。福容大飯店在2026年把傳統的過節粽子做到了精品等級，推出從食材到包裝全面進化升級的「福容粽」禮盒，現在已經開始接受預購了。這套禮盒每組有十入，售價新台幣1480元，最厲害的是星級主廚團隊這次一口氣規劃了六款風味，裡面有海鮮、有經典鮮肉、有素食也有甜點，剛好可以滿足家族聚會時每個人挑剔的胃口。今年他們家主打的是全面升級，除了把食材規格拉高、粽子拿在手上分量感十足，連外包裝都經過特別設計，看起來時尚又兼具實用提袋的機能，讓原本普通的應景食物直接變成很有質感的節慶禮物，送出去就能讓人感受到你滿滿的誠意與款待的心意。



▲2026福容粽禮盒每組十入，涵蓋六款葷素鹹甜口味，澎湃的食材與豐富選擇能輕鬆滿足不同族群的多元喜好。圖／福容大飯店提供；窩客島編輯李維唐整理

捨得用頂級海陸好料，每一口都吃得出多層次的奢華感

這次升級的重頭戲絕對是那顆讓人眼睛一亮的頂級臻饌鮑魚粽 ，主廚非常大方地放進整顆鮮嫩鮑魚 ，再配上上等豬肉、香菇和雪蓮子 ，經過高溫蒸煮後，海鮮的清甜和豬肉的油脂香氣完全融入糯米裡，吃起來就是很過癮的海陸雙重享受 。如果你是偏愛海鮮鮮味的人，那御品珍珠干貝粽一定會擊中你，裡面用雙料珍珠干貝當主角，再搭配肥瘦適中的豬胛心肉、香菇還有香噴噴的花生 ，咬下去層次分明，扎實的口感讓人非常滿足 。今年還有一個很跟得上現代飲食趨勢的創新口味，叫做櫻花蝦星饌肉粽，主廚特選東港櫻花蝦入料 ，豐富的海洋香氣讓傳統肉粽多了一種輕盈的現代感，吃起來特別香脆清爽，完全不用擔心過節吃粽子會太過油膩。



▲2026全新口味櫻花蝦星饌肉粽，特選鮮美的東港櫻花蝦入料，獨特香氣讓整體風味鮮明且口感輕盈。圖／福容大飯店提供；窩客島編輯李維唐整理

找回記憶中的家鄉老味道，連蔬食和甜點都精緻得像精品

吃過了創新的頂級海鮮，很多成熟大人最愛的還是那一味傳統的感動。嚴選栗香鮮肉粽走的就是經典古早味路線 ，鬆軟的栗子帶出溫潤的米香，肥美的鮮肉在糯米中化開 ，吃一口就能立刻勾起小時候和家人圍在一起過節的溫馨畫面 。現在身邊越來越多朋友注重健康或習慣吃素，這款金福養生素齋粽就做得非常到位 ，主廚用厚實的素獅子頭當主角，再用老薑和黑麻油慢慢引出香氣 ，吃起來溫潤醇厚 ，完全沒有傳統素粽那種單調的豆味。最後餐後必備的甜點時間，就交給蜜香紫米福桂粽 ，Q彈的紫米配上台灣在地桂圓、蜜紅豆還有冰糖栗子 ，而且主廚特別堅持低糖配方 ，吃起來清甜不膩，剛好為這頓端午大餐劃下一個優雅又舒服的句點 。



▲蜜香紫米福桂粽以Q彈紫米搭配台灣在地桂圓、蜜紅豆與冰糖栗子，低糖清爽的風味非常適合當作餐後甜品。圖／福容大飯店提供；窩客島編輯李維唐整理

線上動動手指就能全台宅配，聰明利用早鳥和會員優惠省荷包

這套不管是視覺還是味覺都很澎湃的粽子禮盒，現在在全台的福容大飯店連鎖各店都可以開始提早預購了 ，預計從5月21日開始就可以到現場取貨 。如果你平時工作忙碌、不想專程跑一趟飯店，也可以直接透過「福容購線上購」這個線上平台下單，動動手指就能享受全台宅配到府的便利服務 。對於精打細算的聰明消費者來說，只要你是福容福卡的會員，在預購期間最高可以拿到88折的優惠 ，如果是幫公司大宗採購或是辦公室團購，最高還可以享受到8折的折扣，不過這兩種優惠是採取擇一適用的方式 。不管是想要送給重要客戶做公關送禮、想要慰勞辛苦一年的家人，還是拿來當作犒賞員工的佳節福利，這款全面升級的精緻粽禮，都能幫你把這份溫暖的心意貼心地傳遞出去 。

▲凡購買福容粽禮盒即贈送專屬保冷提袋，時尚橘的亮眼設計兼具了出門攜帶的實用機能與精緻美學質感。圖／福容大飯店提供；窩客島編輯李維唐整理

福容大飯店2026全新升級版福容粽禮盒預購活動

活動時間：即日起正式開放早鳥預購，5月21日起開放現場取貨

活動內容：福容粽禮盒每組10入售價新台幣1480元，內含6款精選風味 。福容福卡會員在預購期間最高可享有88折優惠，企業團購或大宗訂購最高則可享8折優惠，兩項優惠採取擇一適用原則 。

官方詳細資訊網址：https://pse.is/8ww6q5