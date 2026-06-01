2026端午節精品粽禮推薦！小倉屋日式福袋蒲燒鰻魚粽限量預購，職人慢烤頂級風味老饕必搶。

近年端午節送禮市場掀起「精品粽」風潮 。對此，資深編輯李維唐表示，兼具品牌識別、美學與職人工藝的特色粽，已成為當前節慶送禮展現生活品味的新選擇 。

近年端午節送禮吹起一波精品粽風潮，大家不再只送傳統粽子，反而更傾向選擇有獨特品牌識別、精緻外觀和職人工藝的特色粽，拿來送禮真的特別有面子 。每年一到這個時候，很多嘴甜的老饕就會開始狂問的小倉屋限量蒲燒鰻魚粽，今年終於再度開放預購了 ！這款把日本飲食文化和台灣傳統端午節完美結合的奢華粽禮，延續了之前大受歡迎的日式福袋造型設計，裡面包裹著職人手工慢火炙烤的蒲燒鰻魚，再淋上特製醬汁，吃起來不只有滿滿的日式優雅風味，還很有過節的儀式感，難怪在百家爭鳴的端午市場裡總是特別搶手 。

▲散發自然竹葉香氣的獨家福袋粽，上方專屬烙印的小倉屋商標彰顯出細緻的日式生活美學。圖／小倉屋提供；窩客島編輯李維唐整理



職人慢火炙烤鰻魚，每一口都是多層次的日式奢華美味

這款頂級粽子在內餡和製作工序上，完全展現了極致的職人細節 。小倉屋非常豪氣地選用職人手工慢火炙烤的蒲燒鰻魚直接入粽，為了讓口感和香氣更平衡，餡料裡還特別加入鮮美乾香菇和爽脆竹筍，並事先拌入特製蒲燒醬來點綴底蘊，最後撒上色澤誘人的錦系蛋絲，讓人每咬一口都能品嚐到鰻香、米香與醬香交織出的豐富層次 。除了餡料很講究之外，米飯的研發也下足功夫，烹調團隊精心調配了白米與糯米的黃金比例，並用日式高湯蒸炊，讓米粒吸飽高湯精華，同時保有Q彈口感與自然香氣，接著再和特製蒲燒醬充分拌勻，打造出融合日式精緻風格與台灣端午文化特色的獨家美味 。

獨家福袋造型搭配專屬烙印，把端午粽變成精緻的生活美學

有別於台灣傳統常見的三角粽外型，小倉屋獨家研發的福袋造型，早就成為品牌每年端午節最具代表性的經典視覺了 。精緻的福袋外觀不只帶有濃厚的日本風格，在傳統佳節裡，更象徵著滿載祝福與誠摯心意的送禮寓意 。最讓人驚艷的細節是粽葉上還專屬烙印了小倉屋的標商，從這種微小的地方就能感受到簡約細膩的日式美學，讓這款粽子超越了單純節慶美食的層次，反而更像是一份兼具生活儀式感與收藏價值的端午限定奢華禮盒 。

限量預購禮盒附特製醬汁與山椒粉，貼心保冷袋包裝送禮超體面

小倉屋分享，這款蒲燒鰻魚粽已經逐漸成為許多講究生活品質的消費者每年端午必吃、必送的限定品項了 。2026年度的限定禮盒同樣採用預購限定的方式販售，每盒售價980元，裡面包含大小適中的150克蒲燒鰻魚粽4入、濃郁的特製蒲燒醬2瓶，以及能瞬間提升風味層次的山椒粉4包 。為了確保送禮時的質感與完整性，每盒都貼心地採用專屬保冷袋包裝，不僅大幅提升了外帶提著走的便利性，也讓節慶送禮的端莊感更加到位，無論是家族聚餐自己享用，或是拿來當作商務節慶送禮都非常大氣體面 。

▲將經典日式福袋外型與極致奢華的慢烤鰻魚內餡完美結合，小倉屋鰻魚粽成為近年端午節極具話題的精品粽禮。圖／小倉屋提供；窩客島編輯李維唐整理





2026小倉屋端午限定「蒲燒鰻魚粽」預購活動

活動時間： 即日起開放預購，數量有限，售完為止 。

門市取貨時間： 5月18日至6月17日 （營業時間：11:30-15:00, 17:00-20:30）

冷凍宅配出貨區間： (1) 5/18-5/22 (2) 5/25-5/29 (3) 6/1-6/5 (4) 6/8-6/12

活動內容：

推出端午限定日式福袋造型「蒲燒鰻魚粽禮盒」 ，每盒售價980元 。



內容物包含蒲燒鰻魚粽4入（每顆150g±10%） 、特製蒲燒醬2瓶（每瓶15cc） 、山椒粉4包 ，並隨盒附贈專屬保冷袋包裝 。

線上預購網站： SurveyCake預購表單