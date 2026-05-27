每天熱賣上千顆！于家水餃大王只賣韭黃水餃就賣爆，五十年高雄老字號水餃專賣店。

高雄老字號水餃專賣店「于家水餃大王」，靠一款韭黃水餃熱賣超過50年，每天現包現煮、上千顆照樣秒殺，是許多在地人從小吃到大的經典滋味。
高雄水餃推薦！開業超過50年的「于家水餃大王」，以「韭黃水餃」聞名，從早年自強夜市的小攤位，一路發展成擁有兩層樓店面的老字號水餃專賣店，用餐時段經常座無虛席。「于家水餃大王」主打使用溫體豬肉，水餃每日現包現做，每顆尺寸飽滿扎實，內餡則以香氣濃郁的韭黃搭配多汁豬肉，成為不少老饕心中的好滋味。▲開業超過50年的高雄水餃專賣店「于家水餃大王」，以韭黃水餃聞名。（美食好芃友提供）
50年高雄水餃老店，韭黃水餃熱賣半世紀
「于家水餃大王」早年從自強夜市起家，到了2026年，店家正式搬遷至附近永昌街，以全新兩層樓店面繼續營業，在保留老味道的同時，也提供更舒適的用餐空間；「于家水餃大王」第一代老闆本身是山東人，因此店內水餃內餡與調味帶有濃厚北方眷村風格，而且數十年來只靠「韭黃水餃」單一口味便廣為人知，每天賣出上千顆，是許多在地人從小吃到大的老味道。
眷村水餃風味，熟客一次帶走兩百顆
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