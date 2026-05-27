每天熱賣上千顆！于家水餃大王只賣韭黃水餃就賣爆，五十年高雄老字號水餃專賣店。

高雄老字號水餃專賣店「于家水餃大王」，靠一款韭黃水餃熱賣超過50年，每天現包現煮、上千顆照樣秒殺，是許多在地人從小吃到大的經典滋味。

高雄水餃推薦！開業超過50年的「于家水餃大王」，以「韭黃水餃」聞名，從早年自強夜市的小攤位，一路發展成擁有兩層樓店面的老字號水餃專賣店，用餐時段經常座無虛席。「于家水餃大王」主打使用溫體豬肉，水餃每日現包現做，每顆尺寸飽滿扎實，內餡則以香氣濃郁的韭黃搭配多汁豬肉，成為不少老饕心中的好滋味。

▲于家水餃大王工作人員每半小時就得重新拌一次新的內餡。（美食好芃友提供）

▲開業超過50年的高雄水餃專賣店「于家水餃大王」，以韭黃水餃聞名。（美食好芃友提供）

50年高雄水餃老店，韭黃水餃熱賣半世紀

「于家水餃大王」早年從自強夜市起家，到了2026年，店家正式搬遷至附近永昌街，以全新兩層樓店面繼續營業，在保留老味道的同時，也提供更舒適的用餐空間；「于家水餃大王」第一代老闆本身是山東人，因此店內水餃內餡與調味帶有濃厚北方眷村風格，而且數十年來只靠「韭黃水餃」單一口味便廣為人知，每天賣出上千顆，是許多在地人從小吃到大的老味道。



▲煮水餃的工作人員將一盤盤水餃下鍋、煮滾、撈起。（美食好芃友提供）

眷村水餃風味，熟客一次帶走兩百顆

「于家水餃大王」水餃每顆6元，至少需點10顆以上。同時也提供生水餃外帶，不少熟客都是一次外帶上百顆生水餃回家；由於水餃銷量相當驚人，現場採現包、現拌餡料方式製作，工作人員每半小時就得重新拌一次新的內餡，才能應付不斷湧入的人潮。以高雄水餃市場來看，這裡一顆6元的韭黃水餃尺寸算是相當飽滿，煮好後外皮依舊完整、不易破裂，也成為不少饕客特別稱讚的地方。內餡則使用溫體豬搭配新鮮韭黃調製，比例拿捏得宜，入口先感受到明顯的韭黃香氣，接著則是豬肉肉汁在口中散開的甘甜，風味層次鮮明，也讓許多人一試成主顧。

▲韭黃水餃入口先感受到明顯的韭黃香氣，接著則是豬肉肉汁在口中散開的甘甜。（美食好芃友提供）

特製醬料與獨門酸辣湯 「于家水餃大王」的醬料區除了特製醬油，還有提供大塊生蒜頭與蔥花，讓大家依照自己喜好搭配，增添水餃風味；此外，酸辣湯也與一般偏辣重口味的作法不同，走的是偏酸、不辣的路線，湯內還加入高麗菜，喝起來更像帶有酸香感的蔬菜湯。對許多高雄人來說，「于家水餃大王」不只是間老字號水餃店，更是陪伴數十年的共同記憶，如果想感受在地人從小吃到大的經典滋味，不妨親自來試試這顆熱賣半世紀的韭黃水餃。

▲「于家水餃大王」醬料區除了特製醬油，還有提供大塊生蒜頭與蔥花，讓大家依照自己喜好搭配水餃。（美食好芃友提供） ▲酸辣湯走的是偏酸、不辣的路線，湯內還加入高麗菜，喝起來更像帶有酸香感的蔬菜湯。（美食好芃友提供）



「于家水餃大王」店家資訊 營業時間：12:00-23:00 （週一公休）

地址：高雄市苓雅區鼓中里永昌街48號

電話：0939 164 186





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