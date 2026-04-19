高雄代表性韭菜盒子！張媽媽八寶韭菜盒 傳承眷村乾烙手藝，現做現包餡料飽滿清爽不膩口。

30年高雄苓雅區美食「張媽媽八寶韭菜盒」，以無油乾烙工法與現做現包特色聞名，餡料飽滿、口感清爽，深受在地饕客喜愛，並建議提前預訂以免向隅。

高雄苓雅美食推薦！「張媽媽八寶韭菜盒」開業至今已逾30年，店家延續外省眷村傳統作法，採用「無油乾烙」方式製作韭菜盒，強調口感清爽、不油膩。老闆每日親赴市場採買新鮮食材，現場手工製作，餅皮薄而富有彈性，內餡則以韭菜為主，份量充足、紮實飽滿。

▲「張媽媽八寶韭菜盒」藏在高雄苓雅區憲政路上。（美食好芃友提供）

▲「張媽媽八寶韭菜盒」開業至今已逾30年，店家延續外省眷村傳統作法，為高雄代表性韭菜盒子。（美食好芃友提供）

「張媽媽八寶韭菜盒」傳承眷村手藝，堅持現做與乾烙工法

「張媽媽八寶韭菜盒」開業多年，之所以能持續獲得許多饕客支持，關鍵在於對食材與製作流程的嚴格把關。店家堅持每日採購新鮮原料，所有韭菜盒均於當日現包現煎，內餡使用溫體豬絞肉，確保風味與品質。老闆娘表示，乾烙技術承襲自眷村背景的長輩，採用傳統「乾烙」手法，不加油直接在鍋中加熱，使餅皮呈現清爽口感。



▲「張媽媽八寶韭菜盒」堅持每日採購新鮮原料，所有韭菜盒均於當日現包現煎，內餡使用溫體豬絞肉，確保風味與品質。（美食好芃友提供）

「張媽媽八寶韭菜盒」元寶造型轉長方外觀，內餡豐富層次分明

尚未下鍋前的韭菜盒外觀飽滿，形似元寶。經乾烙後，則轉為較為方正的長型造型，與一般常見的韭菜盒有所區別，別具特色；「張媽媽八寶韭菜」每盒裝入五顆韭菜盒，排列緊密、幾乎沒有空隙，份量十足；餅皮薄且帶有彈性，內餡則相當豐富，除了韭菜外，還加入蝦米、香菇、油豆腐、炒蛋與冬粉等多種配料，層次分明。風味上則經過調整，降低韭菜的辛嗆感，使整體口感更為溫和順口，容易讓人一口接一口。



▲「張媽媽八寶韭菜」每盒裝入五顆韭菜盒，排列緊密、幾乎沒有空隙，份量十足。（美食好芃友提供）

代表性高雄韭菜盒「張媽媽八寶韭菜盒」，老闆娘建議提前預約

「張媽媽八寶韭菜盒」以餡料飽滿的特色與清爽風味深植人心，被眾多消費者視為心目中高雄韭菜盒的代表之一。隨著近期買氣上升，加上原本就有許多團體訂單，老闆娘建議消費者可提前一天電話預訂，以免現場售罄。



▲「張媽媽八寶韭菜盒」以餡料飽滿的特色與清爽風味深植人心，被眾多消費者視為心目中高雄韭菜盒的代表之一。（美食好芃友提供）





「張媽媽八寶韭菜盒」店家資訊

營業時間：11:30～18:00 （週日公休）

地址：高雄市苓雅區憲政路221號

電話：07 223 0663 / 0928677118

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