高雄刀削麵推薦！子儀牛肉刀削麵現削手工麵條，牛肉炒麵與木須炒麵不容錯過。

老字號高雄美食「子儀牛肉刀削麵」以手工現削麵聞名，招牌牛肉炒麵與特色木須炒麵深受老饕喜愛，展現清爽不重鹹的台式家常風味。

老饕一致推薦的高雄小吃！過去提到高雄刀削麵，多數人會聯想到左營眷村一帶，但其實在市區同樣藏有實力堅強的傳統老店。「子儀牛肉刀削麵」主打手工現削刀削麵，每日親自操刀製作，從揉麵到削麵皆維持傳統工法，過程講究且費時。「牛肉炒麵」以彈牙厚實的刀削麵體搭配大火快炒，口味濃郁，成為不少老饕心中的必點品項。

▲主打手工現削刀削麵的「子儀牛肉刀削麵」，是老饕一致推薦的高雄老字號麵店。（美食好芃友提供） ▲牛肉炒麵為「子儀牛肉刀削麵」的招牌料理，刀削麵條充分吸附醬汁，風味濃郁卻不過於鹹重。（美食好芃友提供）

「子儀牛肉刀削麵」歲月淬鍊的高雄刀削麵

「子儀牛肉刀削麵」麵條皆採現場手工削製，每當一團麵削完，師傅便會取出已醒發完成的麵團，經過再次揉整後，隨即入鍋削麵，完整保留傳統刀削麵的製作節奏與工序。整個過程不僅講究時間掌控，也仰賴長年累積的手感與經驗。有長期光顧的熟客表示，自己默默吃了「子儀牛肉刀削麵」超過十年，每次看著師傅專注削麵的身影，都能感受到職人精神與歲月累積的好手藝。

▲「子儀牛肉刀削麵」麵條皆採現場手工削製，仰賴師傅長年手感和經驗。（美食好芃友提供）



牛肉炒麵人氣必點，醬香入味、加辣更提香

牛肉炒麵為「子儀牛肉刀削麵」的招牌料理，刀削麵條充分吸附醬汁，風味濃郁卻不過於鹹重，整體調味拿捏得宜；麵體口感則兼具彈性與適中軟硬度。搭配的牛肉片保有完整形狀且份量厚實，口感不鬆散，提升整體層次。若偏好重口味的饕客，特別推薦加入店家自製生辣椒辣油，增添辛香風味。

▲推薦加入「子儀刀削麵」自製生辣椒辣油，增添辛香風味。（美食好芃友提供）

台式家常風味，清爽不重鹹的高雄刀削麵選擇

「子儀牛肉刀削麵」另一道備受關注的特色品項為木須炒麵，採用少見的整片蛋煎方式入菜。蛋體在高溫快炒下帶出明顯鍋氣香，食用時需以筷子將蛋撥成小片再與麵條一同入口，風味相較牛肉炒麵更為清爽；整體而言，「子儀牛肉刀削麵」與傳統眷村口味略有不同，調味偏向台式家常路線，不走重鹹濃厚風格，更強調食材本身風味與整體口感的平衡表現，喜歡吃刀削麵的饕客，不妨來試試。

▲「子儀牛肉刀削麵」另一道必點料理為木須炒麵，採用少見的整片蛋煎方式入菜。（美食好芃友提供）









「子儀牛肉刀削麵」店家資訊

營業時間：週一～二、四、五11:00～13:00、17:00～19:00

週三、週六 11:00～13:00（週日公休）

地址：高雄市三民區天祥一路191號

電話：07 342 7536

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