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高雄鼓山小吃王者！吳家豬血湯 70年老店肉骨湯與綜合湯份量十足，肉燥飯與炒米粉同樣推薦。

吳家豬血湯高雄美食鼓山美食
2026-03-29 14:20文字：記者 楊婷雅 圖片提供:美食好芃友
記者 楊婷雅

記者 楊婷雅

高雄鼓山小吃老店「吳家豬血湯」超過70年歷史，肉骨湯與綜合湯份量十足、食材新鮮，湯頭清甜爽口，搭配肉燥飯或炒米粉更添層次，每日限量供應，吸引饕客提早前往享用。

民國45年開業至今的「吳家豬血湯」，以平價、份量十足著稱，招牌豬血湯、綜合湯及炒米粉長期吸引饕客，口味實在、料多飽滿，是無數在地人的鼓山美食愛店。其中，肉骨湯更是店內人氣招牌，採用新鮮溫體豬肉熬煮，肉骨份量充足、肉質鮮甜，湯頭因肉骨慢火熬煮而呈現醇厚濃郁風味，遂而成為眾多老饕的心頭好。

▲老字號鼓山美食老店「吳家豬血湯」超過70年歷史，肉骨湯深得無數老饕的青睞。（美食好芃友提供）
▲老字號鼓山美食老店「吳家豬血湯」超過70年歷史，肉骨湯為主打招牌。（美食好芃友提供）
▲「吳家豬血湯」以平價、份量十足著稱，招牌肉骨湯、綜合湯及炒米粉皆深受饕客喜愛。（美食好芃友提供）
▲「吳家豬血湯」以平價、份量十足著稱，招牌肉骨湯、綜合湯及炒米粉皆深受饕客喜愛。（美食好芃友提供）

70年鼓山小吃店「吳家豬血湯」，肉骨湯必喝

位於高雄鼓山二路的、超過70年歷史的 「吳家豬血湯」，店內每日忙碌不休，工作人員需提前備好湯料，因應絡繹不絕的客人需求。肉骨湯份量充足，使用當日溫體豬，肉質鮮嫩、帶有自然甜味，骨邊膠質豐富，口感飽滿；湯頭保留肉骨香氣，同時味道清爽，飲至最後一口仍不膩口。

▲肉骨湯使用當日溫體豬，肉質鮮嫩，湯頭保留肉骨香氣。（美食好芃友提供）
▲肉骨湯使用當日溫體豬，肉質鮮嫩，湯頭保留肉骨香氣。（美食好芃友提供）

「吳家豬血湯」料多實在綜合湯，老饕推薦搭配炒米粉

「吳家豬血湯」的綜合湯也有許多老饕推薦，以豐富食材著稱，包含骨肉、豬血、豬皮、大腸、肝連肉與小肚，份量十足。內臟處理乾淨，口感細膩，湯頭清甜爽口，呈現高雄在地老店對食材品質與湯品風味的堅持。此外，湯品也可搭配肉燥飯或炒米粉，能更凸顯香氣與層次。老饕則特別推薦點米粉與麵各半混搭，兩種風味一盤滿足。

▲「吳家豬血湯」的綜合湯包含骨肉、豬血、豬皮、大腸、肝連肉與小肚等，十分豐富。（美食好芃友提供）

▲「吳家豬血湯」的綜合湯包含骨肉、豬血、豬皮、大腸、肝連肉與小肚等，十分豐富。（美食好芃友提供）

「吳家豬血湯」肉骨湯每日限量，早來才吃得到

高雄老店 吳家豬血湯 擁有超過70年的歷史，不論是肉骨湯或綜合湯都份量十足、食材新鮮，湯頭清甜爽口，肉燥飯與炒米粉更是平價美味的絕佳搭配，加上老店對食材與風味的堅持，也難怪每日生意始終興隆。而由於每日供應有限，肉骨湯更是經常提早售完，也因此建議饕客提早前往品嚐。

▲湯品搭配炒米粉，更能凸顯湯品的香氣與層次。（美食好芃友提供）
▲湯品搭配炒麵食，更能凸顯湯品的香氣與層次。（美食好芃友提供）
▲肉燥飯醬汁香氣濃郁，搭配手切豬皮以及酸菜，一碗只要35元。（美食好芃友提供）
▲肉燥飯醬汁香氣濃郁，搭配手切豬皮以及酸菜，一碗只要35元。（美食好芃友提供）


「吳家豬血湯」店家資訊

營業時間：06:00-14:30（週一公休）
地址：高雄市鼓山區鼓山二路214-2號
電話：0987 382 127

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50年老店 吳家豬血湯・魚羹

0987-382127
高雄市鼓山區鼓山二路214-2號
4.3