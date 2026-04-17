捷運直達螢火蟲秘境！新店和美山「擺渡賞螢」免門票，預約方式看這。

想要搭乘百年的「人力擺渡船」去賞螢嗎？快到碧潭和美山，體驗絕美的水陸生態之旅，感受綠意星光閃爍的浪漫春夜。編輯 鄭雅之表示：搭捷運就能去賞螢火蟲，台北俗覺得很可以！

想要感受最浪漫的春季螢光派對那就到新店！新北市超人氣的「微笑山線」再次啟動，今年度特別結合碧潭在地的人力擺渡文化，推出限定版的水陸生態體驗活動。不僅可以搭船橫越新店溪，還能走進和美山步道尋找發光的小精靈。這場結合水域風情與夜間星光的生態饗宴，絕對是家庭出遊或情侶約會的首選行程。

▲和美山賞螢步道宛如人間仙境，滿地閃爍的綠色螢光與森林交織成夢幻星河，是新北春季最療癒的自然奇景。





新店隱藏版水陸玩法大公開

這次活動最迷人的地方，就是能體驗快要失傳的人力擺渡文化。大家會先搭乘傳統小船，在微風徐徐的河面上悠哉晃盪，欣賞碧潭夜晚的靜謐水景。下船後直接連接和美山步道，這裡的交通非常方便。只要從新店捷運站散步約15分鐘就能抵達。這種先搭船再登山的獨特玩法，讓賞螢旅程充滿了儀式感，更像是走進另一個時空。

▲體驗全台唯一的人力擺渡船，搭乘傳統小船橫越碧潭新店溪，感受歷史悠久的渡口文化與悠閒的河岸風光。





專業老師帶你深度探索和美山螢火蟲世界

這次新北市政府特別與臺灣自然科技學會合作，由專業的解說員帶路，帶領幸運的100位名額深入螢火蟲棲地。大家不用擔心在山上迷路，老師會沿途介紹螢火蟲的成長故事與生態小知識。看著螢光在草叢間閃爍，就像是銀河掉進了山林裡。透過這種寓教於樂的戶外課，不僅能看到美景，更能學會如何尊重自然，守護這片珍貴的綠色資源。報名完全不收費，採電子郵件預約制。如果沒搶到限量的100個名額，和美山在4月中下旬還有一般導覽場次可以報名。特別提醒大家，上山賞螢記得要穿長袖長褲跟布鞋，才不會被蚊蟲叮咬，更要遵守不捕捉、不干擾的原則。快約好親朋好友，一起在春天的夜晚，與螢火蟲來場難忘的約會吧。

▲漫步碧潭吊橋欣賞絕美山色水景，這裡是新北微笑山線的熱門起點，輕鬆連結步道與水域，開啟一日水陸小旅行。









和美山碧潭擺渡賞螢趣

活動日期： 115年4月22日

一般場次導覽期間： 4月15日至4月28日

活動名額： 限定版活動限額100名。

報名費用： 免費參加。

報名管道： 採電子郵件報名，詳情請鎖定「新北旅客」或「臺灣自然科技學會」臉書粉絲專頁。

建議穿著： 請務必穿著長袖、長褲與運動鞋，並遵守不捕捉、不干擾、不閃光等原則。

雙北春日景點踏青去！

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