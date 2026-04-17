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2026母親節限定！NOZOMI禾波制所藍莓娜德絲，用薰衣草香氣療癒媽媽。

2026母親節蛋糕推薦NOZOMI BAKERY藍莓娜德絲
2026-04-17 16:04文字：編輯 李維唐 圖片提供:NOZOMI BAKERY
編輯 李維唐

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母親節蛋糕市場競爭激烈，除了口味更講求情感連結與視覺美感。NOZOMI BAKERY今年以「藍莓娜德絲」展現花果系甜點的高度。資深編輯李維唐表示，這款作品巧妙運用古希臘薰衣草花語，將安穩與守候的意象轉化為味蕾層次，是市面上少見兼具人文深度與風味平衡的節慶佳作 。

在繁忙的都會節奏中，母親節的到來總像是一抹溫柔的提醒，讓我們重新檢視與母親之間的連結。養心餐飲集團旗下的甜點品牌NOZOMI BAKERY禾波制所，於2026年母親節之際，揉合了古希臘的神祕傳說與現代烘焙美學，正式發表年度限定作品「藍莓娜德絲」。這款蛋糕不僅是一份甜點，更是一封寫給母親的紫色情書，透過淡雅的薰衣草香氣，傳遞出母愛中那份最寧靜、安穩且長久的守候。

▲以粉紫色波紋鮮奶油勾勒出浪漫律動，NOZOMI禾波制所母親節限定「藍莓娜德絲」展現優雅且寧靜的紫色花語。圖／NOZOMI BAKERY提供；窩客島編輯李維唐整理
▲以粉紫色波紋鮮奶油勾勒出浪漫律動，NOZOMI禾波制所母親節限定「藍莓娜德絲」展現優雅且寧靜的紫色花語。圖／NOZOMI BAKERY提供；窩客島編輯李維唐整理

復刻古希臘傳說Nardus，藍莓娜德絲承載深情花語

「藍莓娜德絲」的命名靈感源自於古希臘時期對薰衣草的稱呼「Nardus」。在歐洲文化傳統中，薰衣草常作為母親節的獻禮，其花語象徵著平靜與純潔，正如同母親為家庭撐起的那片溫暖避風港 。NOZOMI BAKERY以此為核心概念，將抽象的情感轉化為具體的味覺層次，希望讓每一位品嚐到這款蛋糕的母親，都能在花果香氣交織的感官體驗中，感受到被呵護與尊崇的專屬幸福感。

▲單片特寫清楚可見飽滿的新鮮藍莓與晶瑩剔透的薰衣草果凍，每一口都能品嚐到「藍莓娜德絲」細膩且清新的層次美學。圖／NOZOMI BAKERY提供；窩客島編輯李維唐整理
▲單片特寫清楚可見飽滿的新鮮藍莓與晶瑩剔透的薰衣草果凍，每一口都能品嚐到「藍莓娜德絲」細膩且清新的層次美學。圖／NOZOMI BAKERY提供；窩客島編輯李維唐整理

職人級疊加層次，藍莓與蜂蜜檸檬的酸甜交織美學

這款蛋糕在構造上展現了精湛的職人技法。外層覆蓋著如冬雪般細緻的薰衣草鮮奶油，並巧妙運用紫色藍莓鮮奶油進行妝點，營造出視覺上的優雅層次感 。內餡則是味蕾的重頭戲，選用產地直送的新鮮藍莓，搭配由蜂蜜檸檬與薰衣草精心萃取的果凍與奶酪，再疊加上優格藍莓層 。這五種不同的風味元素與柔軟綿密的戚風蛋糕完美融合，在口中釋放出清新而不甜膩的細膩質地，酸、甜、甘、潤的口感隨著溫度的變化在舌尖緩緩散開 。

▲蛋糕整體設計體現了Nardus薰衣草的守候之美，粉嫩色調搭配質感擺飾，營造出專屬母親節的溫馨午後氛圍。圖／NOZOMI BAKERY提供；窩客島編輯李維唐整理
▲蛋糕整體設計體現了Nardus薰衣草的守候之美，粉嫩色調搭配質感擺飾，營造出專屬母親節的溫馨午後氛圍。圖／NOZOMI BAKERY提供；窩客島編輯李維唐整理

母親節限時獻禮，大安與中山區精品甜點門市同步預購

為了讓這份心意更平易近人，NOZOMI BAKERY特別推出感恩優惠。原價1500元的「藍莓娜德絲」蛋糕，於母親節活動期間享有1280元的特別折扣 。此款蛋糕採限量販售，目前已於NOZOMI BAKERY位於大安區的師大旗艦店，以及中山區的松江店兩大門市同步開放預訂 。消費者亦可透過官方連結進行線上下單，將這份象徵紫色守候的美味獻給最敬愛的母親。

▲柔和的光影映照在細緻的蛋糕紋理上，藍莓鮮奶油的酸甜與薰衣草的淡雅花香相互輝映，成就一場五感平衡的甜點盛宴。圖／NOZOMI BAKERY提供；窩客島編輯李維唐整理
▲柔和的光影映照在細緻的蛋糕紋理上，藍莓鮮奶油的酸甜與薰衣草的淡雅花香相互輝映，成就一場五感平衡的甜點盛宴。圖／NOZOMI BAKERY提供；窩客島編輯李維唐整理

NOZOMI BAKERY「藍莓娜德絲」母親節限定優惠 

活動時間：即日起至2026年母親節（建議依門市公告為準，報導發佈日為2026年4月13日） 
活動內容

  • 限定商品：推出2026母親節限定蛋糕「藍莓娜德絲」 。
  • 限時優惠：原價1500元，母親節優惠價1280元 。
  • 產品特色：內餡含新鮮藍莓、蜂蜜檸檬薰衣草果凍、奶酪及優格藍莓層 。

選購連結：https://lihi2.me/PqOQ4

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