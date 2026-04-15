宜蘭室內景點推薦！夏天必玩宜蘭室內景點7選，編輯鄭亦庭表示：夏天避暑躲雨衝宜蘭室內遊戲場、積木博物館。

宜蘭室內景點7大推薦！夏天假日想出門玩，又怕大太陽熱到狂流汗、遇到午後雷陣雨，推薦就衝宜蘭室內景點避暑玩個夠，窩客島整理7大宜蘭室內景點清單，包括有多個闖關互動遊戲的宜蘭室內遊戲場、互動式球類博物館等，還有皮卡丘大軍打卡點、展示巨型暴龍化石的暴龍館，全家帶小孩、親友來玩都很適合，近期天氣熱就跟著這份宜蘭室內景點，在室內邊吹冷氣，一邊玩個夠。



▲宜蘭室內景點7大推薦！宜蘭室內遊戲場、暴龍化石館，夏天避暑景點玩整天。



▲宜蘭室內景點7大推薦！宜蘭室內遊戲場、暴龍化石館，夏天避暑景點玩整天。





宜蘭室內景點推薦必玩：勇者桂冠王、歪歪球-Wild-Wild-Ball、頭等倉

宜蘭室內景點想要玩整天，首推「勇者桂冠王」主打大人版羅馬競技場的主題闖關遊戲，可以穿上羅馬武士裝挑戰「角鬥生存戰」將對手推下平台等刺激設施；全台首創互動式球類博物館「歪歪球」則設有12項創意設施，像是全台最大的真人彈珠台、小白球飛舞等遊戲；「頭等倉」主打用頭玩遊戲，從頭槌足球、用頭接球、頭部版電流急急棒等，超特別遊戲空間大人小孩都能覺得新奇、玩得過癮。





勇者桂冠王 位置資訊

地址：宜蘭縣員山鄉員山路二段255號

電話：03-923-0669

完整介紹由部落客「mika」於窩客島分享：宜蘭員山勇者桂冠王，大人版羅馬競技場，爆笑闖關好拍又好玩。





歪歪球-Wild-Wild-Ball 位置資訊

地址：宜蘭縣蘇澳鎮海山西路275號

電話：03-990-8808

完整介紹由部落客「跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活」於窩客島分享：全台首創最大室內球類互動放電趣味創意的歪歪球，宜蘭最新景點玩到歪頭笑翻腰的歪歪球





頭等倉 位置資訊

地址：宜蘭縣員山鄉賢德路二段188號

電話：03-922-0898

完整介紹由部落客「大手牽小手。玩樂趣」於窩客島分享：雨天來宜蘭玩哪裡？頭等倉Heads Up室內遊戲玩不完！



▲宜蘭室內景點推薦必玩！勇者桂冠王主打大人版羅馬競技場的主題闖關遊戲，待室內跟親友玩整天。(攝影：部落客 mika)



▲宜蘭室內景點推薦必玩！全台首創互動式球類博物館「歪歪球-Wild-Wild-Ball」，台最大的真人彈珠台。(攝影：部落客 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活)





宜蘭室內景點：Robert Y廢墟暴龍館、宜蘭金特務007

喜歡沈浸式玩法的話，推薦到「Robert Y 廢墟暴龍館」，除了展示超震撼的巨型暴龍化石，設有獨特的VR虛擬實境、實境解謎「暴龍的魔法」及化石探險遊戲、尋寶任務等，是全台唯一將化石與解謎結合的獨特場館；而全台首座特務主題館「金特務 007」，可以挑戰開鎖、狙擊、搏擊防身與解密任務，一整牆槍枝牆讓你拍出特務打卡照，讓你像在電影場景般。





Robert Y廢墟暴龍館 位置資訊

地址：宜蘭縣蘇澳鎮新城一路30號

電話：03-990-9313

完整介紹由部落客「貝大小姐與瑞餚姐」於窩客島分享：宜蘭Robert Y廢墟暴龍館！實境解謎暴龍的魔法，揭開遠古恐龍化石之謎！





宜蘭金特務007 位置資訊

地址：宜蘭縣五結鄉親河路二段57號

電話：03-960-5070

完整介紹由部落客「紫色微笑」於窩客島分享：宜蘭縣五結鄉【宜蘭金特務007】啟發你的特務魂！摩斯密碼、防身術、開鎖、狙擊通通來～一票玩到底、親子雨天室內景點推薦



▲宜蘭室內景點推薦「Robert Y廢墟暴龍館」，超震撼的巨型暴龍化石、VR虛擬實境、實境解謎全都有。(攝影：部落客 貝大小姐與瑞餚姐)



▲宜蘭室內景點推薦「宜蘭金特務007」，挑戰開鎖、狙擊、搏擊防身與解密任務，秒到特務電影世界。(攝影：部落客 紫色微笑)





宜蘭室內景點打卡必拍：白日夢自拍館、樂色山

喜愛拍照打卡絕不能錯過宜蘭室內景點「白日夢自拍館」，皮卡丘大軍洞穴、粉紅超市、發財金條等10大主題展區，讓你隨手拍出高質感美照，此外，「樂色山積木博物館」則收藏千件積木作品，包括積木版《清明上河圖》與巨型珍奶，共有14個展區，還有樂高遊玩區讓大家自由玩。





白日夢自拍館 位置資訊

地址：宜蘭縣五結鄉親河路二段57號

電話：03-950-1800

完整介紹由部落客「大手牽小手。玩樂趣」於窩客島分享：宜蘭縣五結鄉宜蘭白日夢自拍館DayJaVu｜可愛爆擊！超大量皮卡丘出沒！





樂色山 位置資訊

地址：宜蘭縣宜蘭市東津一路192號

電話：03-922-9268

完整介紹由部落客「兩隻小豬」於窩客島分享：【宜蘭室內景點】樂色山積木博物館，上千件積木作品~小小兵、巨無霸珍奶樂高等，必玩積木健康步道，還能動手組合樂高唷！



▲宜蘭室內景點打卡必拍！白日夢自拍館必拍皮卡丘大軍洞穴、粉紅超市等10大主題展區。(攝影：部落客 大手牽小手。玩樂趣)



▲宜蘭室內景點打卡必拍！樂色山積木博物館收藏千件積木作品，14個展區任你拍。(攝影：部落客 兩隻小豬)

全台新開幕室內景點跟上

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▲宜蘭室內景點推薦必玩！勇者桂冠王主打大人版羅馬競技場的主題闖關遊戲，待室內跟親友玩整天。(攝影：部落客 mika)

