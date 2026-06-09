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小小兵壽司店！爭鮮聯名小小兵11款壽司 4大周邊加價購，小小兵遊戲挑戰壽司免費吃。

爭鮮小小兵壽司聯名
2026-06-09 19:50文字：編輯 張人尹 攝影：編輯 張人尹
編輯 張人尹

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爭鮮小小兵聯名正式登場，帶來11款特色餐點、電影聯名周邊與主題店活動。編輯張人尹表示，粉絲今夏可透過爭鮮一次感受《小小兵&大怪獸》限定魅力。

小小兵壽司店吃起來！大小朋友今年暑假必看電影《小小兵&大怪獸》將於6月30日在台上映，爭鮮搶先推出跨界合作活動，自6/9-8/3期間帶來限定餐點、電影周邊以及主題店企劃。從經典小小兵元素到電影中的全新角色James與Henry，都被融入這次聯名內容當中。粉絲不只可以吃到主題餐點，也能在門市感受濃厚電影氛圍，從用餐到拍照打卡都充滿話題。

▲爭鮮攜手《小小兵&大怪獸》推出暑假聯名活動，限定餐點、電影周邊與主題店同步登場，打造滿滿黃色旋風。（攝影：張人尹）
▲爭鮮攜手《小小兵&大怪獸》推出暑假聯名活動，限定餐點、電影周邊與主題店同步登場，打造滿滿黃色旋風。（攝影：張人尹）
▲爭鮮將電影角色James、Henry與小小兵元素帶進門市，讓粉絲用餐同時感受電影世界氛圍。（攝影：張人尹）
▲爭鮮將電影角色James、Henry與小小兵元素帶進門市，讓粉絲用餐同時感受電影世界氛圍。（攝影：張人尹）

11款特色餐點把小小兵元素搬上餐桌

這次聯名最大亮點之一就是11款特色餐點，爭鮮將小小兵最具代表性的香蕉元素融入壽司創作，推出「香蕉檸檬焦糖鮭」，以香蕉搭配焦糖鮭魚呈現獨特風味組合。另有造型吸睛的「小小兵漢堡排、小小兵蝦味卷」，讓粉絲拍照打卡之餘也能享受美味。就連壽司蓋、杯墊也有專屬的小小兵插卡裝飾。除了迴轉壽司門市，爭鮮PLUS門市更加碼推出「章魚怪炸串」及「橘橘焦芒雞肉串」，增添更多夏季風味選擇。
▲爭鮮打造「小小兵漢堡排」、「小小兵蝦味卷」等造型餐點，連壽司蓋與杯墊也有專屬插卡裝飾。（攝影：張人尹）
▲爭鮮打造「小小兵漢堡排」、「小小兵蝦味卷」等造型餐點，連壽司蓋與杯墊也有專屬插卡裝飾。（攝影：張人尹）


電影聯名周邊加購收藏價值十足

除了餐點之外，爭鮮也同步推出《小小兵&大怪獸》聯名周邊商品。這次規劃冷水瓶、手機掛繩、沙灘袋以及行李吊牌等實用商品，讓粉絲把電影角色帶進日常生活，每週一款周邊輪流開賣。活動期間加入爭鮮APP會員後，只要於爭鮮迴轉壽司或爭鮮PLUS門市單筆消費滿200元，即可享有加購資格，依序推出「冷水瓶、手機掛繩、沙灘袋、行李吊牌」，最低159元就能入手。
▲爭鮮推出冷水瓶、手機掛繩、沙灘袋與行李吊牌等聯名周邊，讓粉絲把電影角色帶回家。（攝影：張人尹）
▲爭鮮推出冷水瓶、手機掛繩、沙灘袋與行李吊牌等聯名周邊，讓粉絲把電影角色帶回家。（攝影：張人尹）


翻翻樂遊戲加碼主題店同步登場

為了讓粉絲有更多互動體驗，爭鮮APP同步推出期間限定「小小兵翻翻樂遊戲」。6/9-7/27活動期間內，會員每日可使用5點參加遊戲，每天最多可玩兩次，有機會獲得「小小兵蝦味卷」、「香蕉檸檬焦糖鮭」兌換券以及最高100點爭鮮點數。同時全台12間門市也化身《小小兵&大怪獸》主題店，從入口到座位區都能看到電影角色佈置，讓粉絲用餐時猶如走進電影場景，讓壽司控、小小兵鐵粉揪團朝聖。
▲全台12間爭鮮門市化身《小小兵&大怪獸》主題店，吸引壽司控與小小兵粉絲前往朝聖。（攝影：張人尹）
▲全台12間爭鮮門市化身《小小兵&大怪獸》主題店，吸引壽司控與小小兵粉絲前往朝聖。（攝影：張人尹）
▲爭鮮會員單筆消費滿200元即可加購聯名商品，每週輪流開賣不同款式周邊。（攝影：張人尹）
▲爭鮮會員單筆消費滿200元即可加購聯名商品，每週輪流開賣不同款式周邊。（攝影：張人尹）


爭鮮加購商品資訊

活動時間：6/9(二)~8/3(一)

活動方式：凡加入爭鮮APP會員，且於爭鮮迴轉壽司、爭鮮PLUS門市單筆消費滿200元，即可購買1個小小兵聯名系列商品；單筆消費滿400元即可購買兩個，依此類推，數量有限，售完為止（不限內用外帶）。

商品開賣時間與加購價格:

  • 6/9(二)：小小兵咕嚕咕嚕冷水瓶，加購價189元/款。 
  • 6/23(二)：小小兵放空手機掛繩，加購價159元/款。 
  • 7/7(二)：小小兵曬太陽沙灘袋，加購價359元/款。
  • 7/21(二)：小小兵出發去行李吊牌，加購價159元/款。



看更多爭鮮《小小兵&大怪獸》主題小物

▲爭鮮會員單筆消費滿200元即可加購聯名商品，每週輪流開賣不同款式周邊。（攝影：張人尹）
▲爭鮮會員單筆消費滿200元即可加購聯名商品，每週輪流開賣不同款式周邊。（攝影：張人尹）
▲爭鮮小小兵沙灘袋內側滿滿眼睛，粉絲密集恐懼症發作。（攝影：張人尹）
▲爭鮮小小兵沙灘袋內側滿滿眼睛，粉絲密集恐懼症發作。（攝影：張人尹）
▲爭鮮PLUS門市更加碼推出「章魚怪炸串」及「橘橘焦芒雞肉串」，增添更多夏季風味選擇。（攝影：張人尹）
▲爭鮮PLUS門市更加碼推出「章魚怪炸串」及「橘橘焦芒雞肉串」，增添更多夏季風味選擇。（攝影：張人尹）

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