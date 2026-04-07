2026必逛屏東縣立美術館！當繁花盛開特展6大主題，草間彌生 奈良美智16位藝術家一次看。

2026屏東新景點！屏東縣立美術館開館首展「當繁花盛開」，展出奈良美智、蜷川實花等16位日本藝術家，編輯鄭亦庭表示：絕對是2026必逛展覽。
2026必去屏東縣立美術館開了！屏東縣立美術館正式開放參觀，首檔展覽推出「當繁花盛開—日本當代藝術展」，便一次匯集草間彌生、奈良美智、蜷川實花、鹽田千春、空山基、村上隆等16位日本當代藝術大師作品，展覽展出至8月30日，展現日本戰後至今日本的藝術演變脈絡，絕對是2026年必逛展覽之一，近期就衝屏東縣立美術館朝聖。
屏東縣立美術館就在屏菸
屏東縣立美術館就在日治時期興建的屏東菸葉廠，過去曾是生產與產業發展的重要象徵，隨著時代更迭，菸廠空間現在轉型成美術館，也見證了生命、創造與再生之間不斷循環的歷程，屏東縣立美術館首展「當繁花盛開」以花作為隱喻，回望日本戰後至今的精神風貌，在破壞與重生的張力中，藝術像野花般在灰燼中萌芽，綻放出不同風格，展現堅韌的人性姿態。
屏東縣立美術館開館首展六大展區
本次屏東縣立美術館展覽透過六大主題，梳理日本當代藝術脈絡，包含書法、繪畫、攝影與裝置等媒材，「烈火與墨影」展區透過井上有一及白髮一雄的作品，討論戰後日本藝術如何從脫離傳統，以筆勢、身體與精神的連結來開啟時代，而在「夢境與幻花」中，可以看到草間彌生與鹽田千春的創作，她們運用波點、網狀線條與織線，將內創傷、孤寂與渴望轉化為具象藝術，這些作品構築出介於幻覺與記憶之間的精神景觀，觸動觀者的情感意識。
蜷川實花、奈良美智、村上隆作品一次看
在「艷影與日常：愛慾凝視」展區，透過荒木經惟與蜷川實花的鏡頭，捕捉了慾望的流轉與時間的無常，讓觀眾直面生命的真實與華麗，而「流行與神話：新世紀花園」則展示野喜孝、奈良美智與村上隆的作品，各自以奇幻幻想角色、純真孩童形象，以及超扁平美學融入當代藝術，體現日本當代藝術如何回應、挪用日本豐富的次文化元素，也產生國際影響力。
屏東縣立美術館開館首展展出至8/30
展區「機械與感官」透過空山基、名和晃平對金屬材質與生物形體的結合，預示科技與身體交織的未來方向，而「靈性與童真」則展出高野綾、六角彩子、小松美羽與中村萌等新生代藝術家，以直覺與夢境形塑當代靈性風景，屏東縣立美術館「當繁花盛開」特展即日起展出至8月30日，展期間全票只要249元，線上、現場都能購票，近期約親友、帶小孩來屏東縣立美術館參觀。
當繁花盛開—日本當代藝術展 展覽資訊
展覽日期：即日起─ 8月30日（日）
展覽地點：屏東縣立美術館（屏東縣屏東市菸廠路1號，屏菸1936文化基地）
開館時間：9:00~18:00，週一休館
售票期間：展期間全票249元、優惠票179元
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