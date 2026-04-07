2026必逛屏東縣立美術館！當繁花盛開特展6大主題，草間彌生 奈良美智16位藝術家一次看。

2026屏東新景點！屏東縣立美術館開館首展「當繁花盛開」，展出奈良美智、蜷川實花等16位日本藝術家，編輯鄭亦庭表示：絕對是2026必逛展覽。

2026必去屏東縣立美術館開了！屏東縣立美術館正式開放參觀，首檔展覽推出「當繁花盛開—日本當代藝術展」，便一次匯集草間彌生、奈良美智、蜷川實花、鹽田千春、空山基、村上隆等16位日本當代藝術大師作品，展覽展出至8月30日，展現日本戰後至今日本的藝術演變脈絡，絕對是2026年必逛展覽之一，近期就衝屏東縣立美術館朝聖。



▲2026必去屏東縣立美術館開幕！首擋大展當繁花盛開匯集草間彌生、奈良美智等16位藝術家作品。(蔚龍藝術提供)



▲屏東縣立美術館由舊菸廠轉化而成，成為南台灣最新藝術地標，首擋大展展出至8/30。(蔚龍藝術提供)





屏東縣立美術館就在屏菸

屏東縣立美術館就在日治時期興建的屏東菸葉廠，過去曾是生產與產業發展的重要象徵，隨著時代更迭，菸廠空間現在轉型成美術館，也見證了生命、創造與再生之間不斷循環的歷程，屏東縣立美術館首展「當繁花盛開」以花作為隱喻，回望日本戰後至今的精神風貌，在破壞與重生的張力中，藝術像野花般在灰燼中萌芽，綻放出不同風格，展現堅韌的人性姿態。



▲屏東縣立美術館位於屏菸中，開館首展「當繁花盛開」以花作為隱喻、六大主題回望日本戰後至今的精神風貌。(蔚龍藝術提供)

屏東縣立美術館開館首展六大展區

本次屏東縣立美術館展覽透過六大主題，梳理日本當代藝術脈絡，包含書法、繪畫、攝影與裝置等媒材，「烈火與墨影」展區透過井上有一及白髮一雄的作品，討論戰後日本藝術如何從脫離傳統，以筆勢、身體與精神的連結來開啟時代，而在「夢境與幻花」中，可以看到草間彌生與鹽田千春的創作，她們運用波點、網狀線條與織線，將內創傷、孤寂與渴望轉化為具象藝術，這些作品構築出介於幻覺與記憶之間的精神景觀，觸動觀者的情感意識。

▲屏東縣立美術館開館首展展出草間彌生、鹽田千春作品，感受藝術家將內創傷、孤寂與渴望轉化為具象藝術。(蔚龍藝術提供)





蜷川實花、奈良美智、村上隆作品一次看

在「艷影與日常：愛慾凝視」展區，透過荒木經惟與蜷川實花的鏡頭，捕捉了慾望的流轉與時間的無常，讓觀眾直面生命的真實與華麗，而「流行與神話：新世紀花園」則展示野喜孝、奈良美智與村上隆的作品，各自以奇幻幻想角色、純真孩童形象，以及超扁平美學融入當代藝術，體現日本當代藝術如何回應、挪用日本豐富的次文化元素，也產生國際影響力。



▲「流行與神話：新世紀花園」則展示奈良美智、村上隆作品體現日本當代藝術對次文化與流行元素的挪用。(蔚龍藝術提供)





屏東縣立美術館開館首展展出至8/30

展區「機械與感官」透過空山基、名和晃平對金屬材質與生物形體的結合，預示科技與身體交織的未來方向，而「靈性與童真」則展出高野綾、六角彩子、小松美羽與中村萌等新生代藝術家，以直覺與夢境形塑當代靈性風景，屏東縣立美術館「當繁花盛開」特展即日起展出至8月30日，展期間全票只要249元，線上、現場都能購票，近期約親友、帶小孩來屏東縣立美術館參觀。



▲2026必去屏東縣立美術館開幕！首擋大展當繁花盛開匯集奈良美智、空山基等16位藝術家作品。(蔚龍藝術提供)



▲「靈性與童真」展區新生代藝術家高野綾、六角彩子、中村萌以自由感性形塑當代的靈性風景。(蔚龍藝術提供)





當繁花盛開—日本當代藝術展 展覽資訊

展覽日期：即日起─ 8月30日（日）

展覽地點：屏東縣立美術館（屏東縣屏東市菸廠路1號，屏菸1936文化基地）

開館時間：9:00~18:00，週一休館

售票期間：展期間全票249元、優惠票179元

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