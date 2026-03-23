新美館蜘蛛網展覽！托馬斯薩拉切諾臺灣首展 共織宇宙，大型沈浸式蜘蛛網空間超酷。

新美館托馬斯・薩拉切諾臺灣首展！共織宇宙蜘蛛網作品、大型沈浸式裝置即日起展出至9/6，必逛亮點一次看。

新美館蜘蛛網展覽超酷！新北市美術館推出阿根廷當代藝術家托馬斯・薩拉切諾在臺灣的首次大型個展「共織宇宙」，本次展覽透過多件大型沉浸式裝置、聲音作品與社群參與計畫，帶你與空氣、蜘蛛、雲層、孢子、暗物質及宇宙等不同存在一同感知世界，重新思考人類與自然萬物共存的關係，其中必拍超吸睛的各種蜘蛛絲線作品，新美館全新展覽即日起展出至9/6，超酷蜘蛛網展覽快揪親友去新美館朝聖。



▲新北市美術館托馬斯・薩拉切諾臺灣首次大型個展「共織宇宙」，即日起至9/6於新美館登場。



▲新美館全新展覽「共織宇宙」大型沈浸式裝置、蜘蛛網作品，邀請觀眾與蜘蛛及宇宙萬物共同感知世界。





托馬斯・薩拉切諾台灣首次大型個展

阿根廷藝術家托馬斯薩拉切諾長期關注生態、科技議題，並與生物學家和物理學家跨界合作，將蜘蛛網的微觀結構與宇宙網理論轉化為藝術經驗，展覽「共織宇宙」以網絡作為核心概念，呈現生命與自然並非孤立存在，而是透過無數看不見的關係彼此交織，觀眾將在展場中穿梭於不同尺度的世界，從蜘蛛透過絲線震動感知的微觀生命，到連結星系的巨大宇宙網絡，感受那些將萬物連結在一起的無形絲線，重新理解生命與環境的深刻連結。



▲藝術家托馬斯薩拉切諾將蜘蛛網轉化為理解宇宙結構的藝術語言，引導觀眾重新思考生命與環境。





超酷蜘蛛網作品必拍

本次展出的重要作品〈關注之網〉展現了由多種蜘蛛共同構築的三維網絡，蜘蛛透過絲線震動感知世界，展場中不同物種的蜘蛛沿著既有網絡持續創作，象徵不同群體之間共存與合作的可能；展場中的紅色蜘蛛網〈如何將宇宙陷入蛛網？〉則運用光影與空間裝置將蜘蛛網轉化為宇宙圖景，將其結構比擬成連結星系的「暗物質絲狀網絡」，透過這種共振關係，引導大家思考關係的多重尺度，從細微的生物絲線看見壯闊的宇宙連結。



▲新美館「共織宇宙」作品〈如何將宇宙陷入蛛網？〉利用光影效果將微觀蛛網對應到宏觀的宇宙暗物質網絡。





大型沈浸式互動裝置

在大型裝置〈算法．韻律〉中，蜘蛛網被轉化為一個可進入的張力空間，每一個交匯節點都對應不同尺度的震盪頻率，像是圓網蜘蛛求偶時的顫動訊號、遙遠星系雲團光暈的震動等，形成微觀與宏觀現象之間的共振地景，觀眾在空間中移動時，身體也成為網絡中的一環，透過感知震動體驗生命間的連結，而在〈熱力學的想像〉展間，則由空氣與玻璃及光構成生態系，展現支持生命的無形能量，讓觀者透過聲音與振動，感受萬物之間的連結。



▲觀眾可以走入大型沉浸式裝置〈算法．韻律〉，讓觀眾透過身體移動感受不同尺度的震動頻率。



▲〈熱力學的想像〉展間利用空氣與光構成生態系統，展現支持生命的無形能量流動。





太陽能飛行博物館首次來台展出

本次「共織宇宙」展覽也回應地球環境危機，首次在臺灣呈現的〈太陽能飛行博物館〉，是一座由回收塑膠袋製成，並僅依靠太陽熱能升空的飛行雕塑，提出無需化石燃料的未來飛行想像，此外，〈公平雲朵〉則透過阿根廷鹽沼雲景，連結守護水資源的行動，思考更公平的生命循環，本展也邀集新北市多所學校共同參與教育計畫，透過藝術與社會行動的交織，提出不同於人類中心的宇宙觀，大家感受細微震動時，發現我們早已身處萬物共編的宇宙之網中。



▲首次來台作品〈太陽能飛行博物館〉由回收素材製成，展示依靠自然熱能升空的環保飛行願景。



▲〈公平雲朵〉結合新北市地方社群與學校參與，透過氣候行動啟發對未來的公共想像。





托馬斯．薩拉切諾：共織宇宙 展覽資訊

展覽地點：新北市美術館 – 6A、6B

展覽期間：即日起至9/6

開放時間：週二至週五10:00 – 17:30

週末10:00 – 18:00、週一休館(若適逢國定假日照常開放，隔日休館)





托馬斯．薩拉切諾：共織宇宙 票價資訊

1、全票350元

2、雙人套票600元，須雙人同時入場

3、優待票250元

適用對象：新北市民、大專院校以上學生、高中職學生、8至16歲學童、65歲（含）以上長者、持志工榮譽卡志工、低收入戶、導遊、中華民國博物館學會TMA會員、國際博物館協會ICOM會員



4、免票

適用對象：7歲(含)以下兒童、身心障礙者及陪同者乙名



5、團體票250元

適用對象：10人(含)以上一般團體， 須同時入場

6、學生團體票150元

適用對象：10人(含)以上學生團體，須同時入場



7、文化幣青春票文化幣 100點

適用對象：限使用本人文化幣購票