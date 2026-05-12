免費吃迷你蛋捲！青鳥旅行夏季限定愛文芒果蛋捲，早鳥加碼送迷你蛋捲分享盒。

青鳥旅行推出「夏境拾光」限定禮盒，以愛文芒果蛋捲與紅玉荔枝蛋捲打造夏季送禮新話題。編輯張人尹表示，今年端午與畢業季送禮全新口袋名單加一。

早鳥免費吃迷你蛋捲！看準端午節與畢業季送禮需求，青鳥旅行今年以台灣夏季水果為靈感，推出全新「夏境拾光」限定禮盒，其中更包含新口味「愛文芒果蛋捲、紅玉荔枝蛋捲」，讓蛋捲不只是下午茶點心，也多了濃濃夏日氛圍。在包裝上也圍繞「果韻入味」主題設計，搭配霧面銀箔禮盒與花果元素視覺，讓整體更有節慶送禮儀式感。



▲青鳥旅行推出「夏境拾光」限定禮盒，結合愛文芒果與紅玉荔枝蛋捲打造夏季送禮新話題。



▲青鳥旅行「夏境拾光」禮盒以霧面銀箔搭配花果元素設計，端午與畢業季送禮更有儀式感。

愛文芒果與紅玉荔枝成亮點

▲青鳥旅行全新「愛文芒果蛋捲」加入芒果凍乾內餡，「紅玉荔枝蛋捲」結合紅玉紅茶與荔枝風味。

「夏境拾光」禮盒主打質感設計

▲青鳥旅行「夏境拾光」禮盒提供8入至24入多種組合，方便粉絲依需求自由挑選。

早鳥86折起再送迷你捲分享盒

▲青鳥旅行單筆消費滿8000元，加碼贈送「迷你捲分享盒」，適合辦公室與多人分享。

青鳥旅行「夏境拾光」禮盒販售資訊

這次青鳥旅行最受矚目的焦點，就是兩款全新夏季限定蛋捲。「愛文芒果蛋捲」選用台灣愛文芒果，將芒果凍乾包入內餡，吃得到果粒口感與濃郁果香，整體風味偏向熱帶水果的香甜層次。「紅玉荔枝蛋捲」則把日月潭紅玉紅茶揉進蛋捲餅皮中，入口先有淡雅茶香，接著帶出荔枝甜味與尾韻回甘。青鳥旅行也特別調整內餡比例與甜度，配茶、配咖啡當成下午茶點心剛剛好。因應送禮需求，青鳥旅行這次特別推出全新「夏境拾光」系列禮盒。禮盒使用霧面銀箔材質，透過金屬光澤與局部光點細節，呈現夏日陽光灑落的視覺感受。系列共分成「果韻款」與「花語款」兩種風格，打造夏日活力、手繪風柔和優雅兩種不同風格選擇。禮盒內容也提供8入、12入、16入到24入等不同組合，吃得到本次新品「愛文芒果蛋捲、紅玉荔枝蛋捲」，讓粉絲可以依照送禮需求自由挑選。配合新品上市，青鳥旅行推出的早鳥優惠活動，「夏境拾光」系列即日起至2026/6/2享全店滿額86折起優惠，其中「夏境拾光-果韻款8入綜合蛋捲禮盒」限時優惠價380元。活動期間單筆消費滿8000元，還會加碼贈送「迷你捲分享盒」1盒，口味隨機且可累贈。青鳥旅行今年3月底推出的「21入分享盒」，以一口迷你捲設計搭配裸裝包裝，方便辦公室下午茶或多人分食，也讓蛋捲變成更適合日常分享的小點心。

售價：

夏境拾光-果韻款 8入綜合蛋捲禮盒 $420

夏境拾光-果韻款 12入綜合蛋捲禮盒 $560

夏境拾光-果韻款 16入綜合蛋捲禮盒 $780

夏境拾光-花語款 12入經典蛋捲禮盒 $480

夏境拾光-花語款 16入經典蛋捲禮盒 $660

夏境拾光-花語款 24入綜合蛋捲禮盒 $1080

優惠活動：

即日起全店滿額即享86折起優惠。

即日起- 6/2(二) ，夏境拾光-果韻款 8入綜合蛋捲禮盒限時嘗鮮價 380元 (原價420元)。

即日起- 6/2(二)，全店結帳金額滿8,000贈「迷你捲分享盒(經典口味)」一盒(口味隨機/可累贈)。



