大稻埕美食推薦！蔡記古早味蚵嗲 迪化街必吃，內行才知道的銅板價小吃。

大稻埕美食推薦「蔡記迪化街古早味蚵嗲」永樂市場必吃！內行才知道的銅板價小吃，菜單必點蚵嗲、菜頭粿。

走進充滿歷史韻味的大稻埕，除了百年老建築與霞海城隍廟的香火，最能勾起民眾回憶的莫過於那一口古早味。位於民生西路巷弄內的「蔡記迪化街古早味蚵嗲」，憑藉著數十年如一日的堅持，將簡單的麵糊與鮮蚵轉化為令人垂涎的庶民珍饈。這家原先位於路邊的老攤位，如今遷入擁有冷氣的乾淨店面，成為許多美食愛好者到訪永樂市場必訪的口袋名單。



▲大稻埕美食「蔡記迪化街古早味蚵嗲」是當地著名的老字號傳統小吃（攝影：蕭芷琳）



▲大稻埕美食「蔡記迪化街古早味蚵嗲」位於巷弄內，不注意可能會錯過（攝影：蕭芷琳）

台北大稻埕美食地標「蔡記古早味蚵嗲」酥脆現炸飄香巷弄！

「蔡記迪化街古早味蚵嗲」鄰近迪化街商圈，不同於一般傳統炸物攤位的悶熱，提供兩層樓的用餐空間，並設有空調。招牌「蚵嗲」標榜現點現炸，可以看到老師傅熟練地在鏟子上舖上一層薄薄的麵糊，外皮極致酥脆，咬下時發出的卡滋聲令人驚艷，內餡則完整保留了蔬菜的清甜與鮮蚵的海味。



▲大稻埕美食「蔡記迪化街古早味蚵嗲」提供兩層樓的用餐空間，並設有空調（攝影：蕭芷琳）



▲大稻埕美食「蔡記迪化街古早味蚵嗲」推薦菜單：蚵嗲（攝影：蕭芷琳）

迪化街美食「蔡記古早味蚵嗲」推薦菜單：蚵嗲、菜頭粿

另一款人氣點心「菜頭粿」同樣表現出色。與市售常見的加工製品不同，蔡記的菜頭粿質地紮實且富有米香，外皮炸至微焦脆感，內部則維持軟嫩Ｑ彈。搭配店家特製的蒜蓉醬油與甜辣醬，鹹甜交織的風味完美復刻了老台北人的午茶記憶。「蔡記迪化街古早味蚵嗲」不僅滿足了饕客的味蕾，更承載了大稻埕深厚的小吃文化。不論是結束霞海城隍廟的參拜，或是逛完永樂市場選布，可別錯過這間店囉。

▲大稻埕美食「蔡記迪化街古早味蚵嗲」推薦菜單：菜頭粿（攝影：蕭芷琳）



▲不論是結束霞海城隍廟的參拜，或是逛完永樂市場選布，可別錯過囉（攝影：蕭芷琳）

大稻埕美食 迪化街美食 台北美食 蔡記迪化街古早味蚵嗲

地址：台北市大同區民生西路 362 巷 40 號（鄰近永樂市場與霞海城隍廟）

營業時間：週二至週日 10:00–17:30；週一公休

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