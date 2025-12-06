大稻埕美食推薦！鄰近捷運北門站的「古流拉麵」以南北乾貨入味，結合日式職人手法打造清湯系風味。限定口味不定期推出，來北門、大稻埕不能錯過。

位於台北大稻埕碼頭附近的「古流拉麵」，可是不少拉麵愛好者的口袋名單。店家以日式職人技法為基底，結合迪化街南北乾貨，打造獨具台灣風味的清湯系拉麵。鄰近捷運北門站，交通便利，固定菜單之外還有期間限定口味，每次造訪都有不同驚喜。對正在安排北門、大稻埕行程的旅客而言，是值得專程前往的美食亮點。

▲位於台北大稻埕碼頭附近的「古流拉麵」，可是不少拉麵愛好者的口袋名單（攝影：蕭芷琳）



▲大稻埕美食推薦「古流拉麵」以日式職人技法為基底，結合迪化街南北乾貨，打造獨具台灣風味的清湯系拉麵（攝影：蕭芷琳）

「古流拉麵」地點靠近大稻埕碼頭，距離捷運北門站走路大概10分鐘內可以抵達。店內採共桌形式、座位數不多，裝潢帶有濃厚日式復古感，呈現大稻埕街區特有的懷舊氣息。用餐空間雖然緊密，但也讓人更貼近日式食堂氛圍。口味上，「古流拉麵」主打清湯系，以湯、醬、香味油，加入台式南北貨調整層次，是吸引老饕的最大亮點；店裡菜單時不時也會推出限定口味，讓老饕們都相當期待。

▲大稻埕美食推薦「古流拉麵」地點靠近大稻埕碼頭，距離捷運北門站走路大概10分鐘內可以抵達（攝影：蕭芷琳）



▲大稻埕美食推薦「古流拉麵」採共桌形式、座位數不多，裝潢帶有濃厚日式復古感（攝影：蕭芷琳）

「古流拉麵」以台灣在地食材與北門、大稻埕街區文化為基礎，打造屬於台式清湯拉麵的新面貌。無論是常態品項或限定口味，都能吃出店家對湯頭層次與細節的講究。若你習慣在日本品嘗傳統拉麵，不妨到古流拉麵試試帶有台灣風土的清湯版本，感受截然不同的風味發展路線。也十分適合作為日後到日本旅遊時的味覺參考，更能理解職人精神在不同文化間的延伸方式。



▲「古流拉麵」以台灣在地食材與北門、大稻埕街區文化為基礎，打造屬於台式清湯拉麵的新面貌（攝影：蕭芷琳）



▲大稻埕美食推薦「古流拉麵」靠近捷運北門站，融入南北乾貨、限定口味別錯過（攝影：蕭芷琳）

地址：臺北市大同區環河北路一段113號

營業時間：12:00–14:30, 17:00–20:30；確切營業日依照FB公告為主。

