▲大稻埕美食推薦！古流拉麵 靠近捷運北門站，融入南北乾貨、限定口味別錯過。

大稻埕美食推薦！鄰近捷運北門站的「古流拉麵」以南北乾貨入味，結合日式職人手法打造清湯系風味。限定口味不定期推出，來北門、大稻埕不能錯過。
位於台北大稻埕碼頭附近的「古流拉麵」，可是不少拉麵愛好者的口袋名單。店家以日式職人技法為基底，結合迪化街南北乾貨，打造獨具台灣風味的清湯系拉麵。鄰近捷運北門站，交通便利，固定菜單之外還有期間限定口味，每次造訪都有不同驚喜。對正在安排北門、大稻埕行程的旅客而言，是值得專程前往的美食亮點。
大稻埕美食必吃「古流拉麵」台式靈魂重新定義！
「古流拉麵」地點靠近大稻埕碼頭，距離捷運北門站走路大概10分鐘內可以抵達。店內採共桌形式、座位數不多，裝潢帶有濃厚日式復古感，呈現大稻埕街區特有的懷舊氣息。用餐空間雖然緊密，但也讓人更貼近日式食堂氛圍。口味上，「古流拉麵」主打清湯系，以湯、醬、香味油，加入台式南北貨調整層次，是吸引老饕的最大亮點；店裡菜單時不時也會推出限定口味，讓老饕們都相當期待。
地址：臺北市大同區環河北路一段113號
營業時間：12:00–14:30, 17:00–20:30；確切營業日依照FB公告為主。
