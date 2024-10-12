在台北的大稻埕，隱藏著一間別具特色的咖啡廳「以賽亞Isaiah」全新開幕。這邊早上是咖啡廳，晚上將會變身為酒吧。位於迪化街一段的巷弄間，捷運北門站步行約十分鐘可達，這座充滿復古氣息的老宅經過重新改造，搖身一變為一座擁有濃厚歐洲風情的三層樓空間，每一層樓都訴說著不同的故事。







以賽亞這個名字取自「聖經」中的先知，店內也以聖經故事為靈感，將這個充滿寓意的故事具象化於三層樓的歐式裝潢中，帶來一場結合視覺、味覺與精神的饗宴。「以賽亞Isaiah」從巴洛克式建築風格到猶太文化的影響，無不讓人沉浸在濃厚的歷史與神秘感中。



推薦閱讀：低消100享受整面海景！附設超大停車場、還能租借釣魚，新北海景咖啡廳「金點草里驛棧」小捲米粉必吃。





踏入咖啡廳的一樓，立即感受到華麗的宮廷風格，深紅與咖啡色交織出的奢華氣息撲面而來。這裡有舒適的沙發區與巨大畫作，畫中描繪著豐腴的形象，由天堂向下墜落，暗示著人類的墮落與警告。二樓則有著隱秘小酒吧的氣氛，昏暗的燈光讓人覺得這裡是個躲避現實、暫時逃離世界的避風港。





當你爬上三樓，一種末日後的荒蕪感撲面而來，雖然場景看似荒涼，卻充滿了令人驚歎的藝術感。無論是各種擺設、色彩搭配還是空間規劃，這裡每一個角落都令人不禁停下腳步仔細欣賞。從華麗的宮廷風到世界末日的荒蕪景象，每一層樓都讓你彷彿進入一場穿越時空的探險。





台北大稻埕咖啡廳 以賽亞 Isaiah

在享受視覺上的饗宴後，當然少不了味蕾的滿足。以賽亞咖啡廳的菜單結合在地食材與香料來製作；其中最推「桶陳蘭姆酒酒釀綜合莓果提拉米蘇」，吃起來有濃郁奶香結合巧克力、與莓果，還帶有蘭姆酒香氣，酒氣較濃，不過十分過癮。鹹食則推薦「家鄉馬告鹹豬肉佐高粱酒香腸飯」，使用在地食材製作，讓人意猶未盡。以賽亞咖啡廳絕非單純的咖啡館，它是一個藝術空間，一個隱藏於城市喧囂中的異國小角落。每一層樓的設計都傳遞著深遠的寓意，而店內的餐點更是令人驚豔。無論你是想拍照打卡，還是想尋求一個可以放鬆身心的地方，以賽亞咖啡廳都會是你在台北必去的餐廳之一。

地址：台北市大同區迪化街一段14巷18號

營業時間：11:00–00:00；週一公休