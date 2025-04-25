大稻埕美食推薦！台北必吃米苔目冰「呷二嘴」開賣了，隨著氣溫逐漸攀升，台北老字號冰品名店宣布，將於即日起開賣米苔目冰，看著一碗碗堆得像小山的米苔目冰，讓人不禁跟著食指大動。「呷二嘴」自1954年創立至今，已走過七十個年頭，憑藉料多實在、價格親民，一直以來每年夏天都有不少人前來朝聖。



▲大稻埕美食「呷二嘴」推薦菜單：米苔目冰(四種配料) ＄75 /呷二嘴提供、WalkerLand窩客島整理



▲大稻埕70年老字號！隱身於台北市甘州街、慈聖宮旁的「呷二嘴」鄰近捷運大橋頭站 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

大稻埕美食推薦 台北必吃米苔目冰 呷二嘴

大稻埕70年老字號！隱身於台北市甘州街、慈聖宮旁的「呷二嘴」，鄰近捷運大橋頭站，步行約10分鐘即可抵達。這間由路邊攤起家的冰店，保留濃厚台式街景風格，用餐空間宛如街邊場景重現。無論平假日，「呷二嘴」門前常常大排長龍，內用與外帶皆需依序排隊，由店員安排座位，秩序井然。▲大稻埕美食「呷二嘴」由路邊攤起家的冰店，保留濃厚台式街景風格 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝「呷二嘴」最經典的米苔目冰，只限夏季販售；可以選擇米苔目、粉粿、大紅豆與仙草，最多可選四種配料，價格從65元起跳，滿配一碗75元。主角米苔目口感Q彈滑溜，冰鎮後仍保有彈性，搭配鬆軟大紅豆與透明粉粿，層次豐富，糖水香濃不膩，是老顧客公認「吃完會想再來」的冰品。▲大稻埕美食「呷二嘴」最經典的米苔目冰，只限夏季販售 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝作為大稻埕在地經營70年的老字號，「呷二嘴」不僅滿足味蕾，更承載著台北人對夏季的共同記憶。從老派剉冰機的轟隆聲，到手工分絲的米苔目，每一碗冰都是對傳統滋味的延續與致敬。不過要注意，由於每日限量供應，常常中午過後就開始斷料，想吃的朋友務必提早前往。▲作為大稻埕在地經營70年的老字號，「呷二嘴」不僅滿足味蕾，更承載著台北人對夏季的共同記憶 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

地點：台北市大同區甘州街34號

營業時間：09:30–17:00；週一公休

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