來大稻埕逛迪化街年貨大街，接著吃迪化街美食！作為台北人買年貨必去地之一的大稻埕迪化街年貨大街，街道上也有永樂市場、霞海城隍廟，每年過年春節期間都湧入許多人潮，來迪化街搶年貨，也別錯過大稻埕美食，窩客島搜羅11間大稻埕美食，包括迪化街古早味小吃，以及永樂市場美食，讓你逛迪化街，順路吃遍大稻埕美食。



▲大稻埕美食推薦11選，迪化街美食、永樂市場美食春節買年貨開吃 /WalkerLand窩客島整理



來迪化街當然不能錯過在地排隊美食，像是重新裝潢的「古早味蚵嗲」，必點蚵嗲以新鮮飽滿的鮮蚵搭配滿滿韭菜，現點現炸吃起來十分涮嘴；而總是排滿人潮的「永樂車輪餅」，每個口味都包入滿滿內餡，其中獨特的紫心地瓜車輪餅更是常常提早賣光，想吃可得早點來；此外，永樂市場裡也有提供魚骨味噌湯喝到飽的「丸隆生魚行」、人氣生魚片海鮮丼的 「漁匠甘霖」，想吃新鮮生魚片就到永樂市場裡。



▲大稻埕迪化街美食11間推薦，人氣爆餡車輪餅、古早味老店全要吃 /WalkerLand窩客島整理



大稻埕必吃迪化街蚵嗲老店：迪化街古早味蚵嗲

部落客 Nancy 將的生活筆計本 造訪 迪化街古早味蚵嗲 說：

本身就略帶點調味，蔬菜量給得滿多的，可以吃到高麗菜 鮮甜與韭菜的香氣，肉嗲的肉算是結實的絞肉，本身帶有五香、胡椒的香味，搭配上略帶甜味的蔬菜滿剛好的，蚵嗲中的鮮蚵吃起來滿新鮮。



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迪化街古早味蚵嗲

地址：台北市大同區民生西路362巷40號

電話：02-2555-5783

完整介紹由部落客「Nancy 將的生活筆計本」於窩客島分享：迪化街傳統的炸物美食，酥脆口感飽滿內餡~



▲▼大稻埕必吃迪化街蚵嗲老店：迪化街古早味蚵嗲 /Nancy 將的生活筆計本 提供、WalkerLand窩客島整理





大稻埕迪化街50年肉包老店：妙口四神湯 肉包

部落客 陳小可的吃喝玩樂 造訪 妙口四神湯 肉包 說：

來這邊當然就是點一套包子＋四神湯，親切的店員說湯不夠可以免費續加，我最愛喝湯啦！（湯控上身）肉包比我的拳頭大一點，白白胖胖的麵皮，有點Ｑ，內餡豬肉鮮甜不油膩，加上洋蔥跟黑胡椒的提味，口感不錯。



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妙口四神湯 肉包

地址：台北市大同區民生西路388號

電話：0970-135-007

完整介紹由部落客「陳小可的吃喝玩樂」於窩客島分享：台北市大同區菜單就賣肉包和四神湯，只有一間沒有分店！台北近50年生意超好的肉包店～還有宅配



▲▼大稻埕迪化街50年肉包老店：妙口四神湯 肉包 /陳小可的吃喝玩樂 提供、WalkerLand窩客島整理





迪化街爆餡車輪餅20元開吃：永樂車輪餅

部落客 咪醬 造訪 永樂車輪餅 說：

《紫心地瓜》要推薦必吃!!!!!超綿密的的紫薯地瓜，不會太甜，還有濃濃的地瓜香味，可以說是人生不能錯過的美味~~



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永樂車輪餅

地址：台北市大同區迪化街一段146號騎樓號

完整介紹由部落客「咪醬」於窩客島分享：迪化街美食。永樂車輪餅 永樂市場爆餡浮誇車輪餅 飽滿不甜膩綿密紫薯地瓜



▲▼迪化街爆餡車輪餅20元開吃：永樂車輪餅，紫心地瓜車輪餅要先搶 /咪醬 提供、WalkerLand窩客島整理





大稻埕迪化街無名現打果汁老店：迪化街金桔檸檬汁

部落客 陳小可的吃喝玩樂 造訪 迪化街金桔檸檬汁 說：

每次逛大稻埕老街都會經過這像水果攤的飲料店，菜單就賣柳丁汁、檸檬汁、柳丁檸檬、金桔檸檬汁、柳丁金桔和綜合果汁，搜尋地標迪化街金桔檸檬汁、大稻埕金桔檸檬汁或是無名金桔檸檬汁就能找到。



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迪化街金桔檸檬汁

地址：台北市大同區迪化街一段166號

電話：0922-294-998

完整介紹由部落客「陳小可的吃喝玩樂」於窩客島分享：這不是水果攤，經過都來喝一杯，堆滿柳丁和檸檬的無名金桔檸檬汁飲料推薦！



▲▼大稻埕迪化街無名現打果汁老店：迪化街金桔檸檬汁 /陳小可的吃喝玩樂 提供、WalkerLand窩客島整理





大稻埕在地台式早午餐：民樂旗魚米粉

部落客 ifunny艾方妮 造訪 民樂旗魚米粉 說：

位於大稻埕永樂市場旁的民樂旗魚米粉，早上六點就開賣，只營業到中午，簡單的旗魚米粉，加上現炸的蝦仁、蚵仔、紅燒肉、魷魚，這樣就是當地人的台式早午餐。



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民樂旗魚米粉

地址：台北市大同區民樂街3號

電話：0908-392-909

完整介紹由部落客「ifunny艾方妮」於窩客島分享：北門站 | 民樂旗魚米粉 大稻埕 永樂市場台式早午餐 - ifunny 艾方妮的遊樂場



▲▼大稻埕在地台式早午餐：民樂旗魚米粉，永樂市場旁只賣到中午 /ifunny艾方妮 提供、WalkerLand窩客島整理





大稻埕永樂市場人氣生魚片店：丸隆生魚行

部落客 ifunny艾方妮 造訪 丸隆生魚行 說：

一旁有一大鍋煮好的魚骨味噌湯，然後在小鍋裡加入豆腐、油豆腐、魚板及蔥花。煮好後再倒入客人自助的湯鍋之中，看這料都比湯還多了！真的隨便撈都是料，實在有夠誇張！若是胃口小一點的人，可能吃上兩大碗湯就吃飽了！



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丸隆生魚行

地址：台北市大同區迪化街一段21號

電話：02-2556-5276

完整介紹由部落客「ifunny艾方妮」於窩客島分享：大稻埕 | 丸隆生魚行 迪化街永樂市場超人氣老攤位 料多味噌湯喝到飽



▲▼大稻埕永樂市場人氣生魚片店：丸隆生魚行，滿料魚骨味噌湯喝到飽 /ifunny艾方妮 提供、WalkerLand窩客島整理





大稻埕排隊必吃現做蔥油餅：永樂蔥油餅

部落客 妃靜 造訪 永樂蔥油餅 說：

蔥油餅表面煎得金黃香酥，讓蔥油餅吃起來酥鬆綿密有層次，入口散發淡淡的蔥味，以及微微的鹹香，簡單滋味很清爽不油膩，也能抹上醬油膏、辣椒醬來做提味。



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永樂蔥油餅

地址：台北市大同區民樂街4號

電話：0987-603-868

完整介紹由部落客「妃靜」於窩客島分享：大稻埕美食-復古文青風永樂蔥油餅，平價美味蔥油餅/甜甜圈，迪化街美食小吃，近永樂市場、北門捷運站



▲▼大稻埕排隊必吃現做蔥油餅：永樂蔥油餅，15元甜甜圈也很推薦 /妃靜 提供、WalkerLand窩客島整理





大稻埕永樂市場人氣海鮮丼飯：漁匠甘霖

部落客 ifunny艾方妮 造訪 漁匠甘霖 說：

整個丼飯看起來相當地清爽，在大熱天裡總是沒有食慾，被這繽紛的色彩誘得食慾大開！尺寸很大的天使蝦，生食時沒有熟食的粉粉口感，香甜美味。厚實新鮮的干貝，吃來好過癮喔！



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漁匠甘霖

地址：台北市大同區迪化街一段21號

電話：0928-266-763

完整介紹由部落客「ifunny艾方妮」於窩客島分享：大稻埕 | 漁匠甘霖 迪化街永樂市場內生魚丼飯專賣店



▲▼大稻埕永樂市場人氣海鮮丼飯：漁匠甘霖 /ifunny艾方妮 提供、WalkerLand窩客島整理





大稻埕迪化街隱藏版70年甜點攤：名古屋銅鑼燒日式點心

部落客 SHINYBAN's Life 造訪 名古屋銅鑼燒日式點心 說：

日式點心是以麵皮包裹餡料，有種車輪餅或是銅鑼燒的變形版，但口味來得更為多元。整台餐車有十餘種口味，我們分別挑選了紅豆、奶油、花生麻糬、芋頭、紅豆羊羔、草莓、白頭翁六款。



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名古屋銅鑼燒日式點心

地址：台北市大同區迪化街一段26號

電話：0930-299-402

完整介紹由部落客「SHINYBAN's Life」於窩客島分享：台北市大同區台北大同—名古屋銅鑼燒日式點心｜質樸和菓子的歲月印記｜大稻埕、迪化街、中山站



▲▼大稻埕迪化街隱藏版70年甜點攤：名古屋銅鑼燒日式點心 /SHINYBAN's Life 提供、WalkerLand窩客島整理





日劇孤獨的美食家大稻埕小吃：永樂担仔麵

部落客 小虎食夢網 造訪 永樂担仔麵 說：

這一盤加點的生腸個人非常非常非常推薦，相較一般生腸略粗大了一些，切得也大氣，口感端的飽嘴感十足，爽脆又帶點咀嚼的滋潤，重點是那像是五味醬的醬汁酸甜到讓人喜歡，好吃得亂七八糟。



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永樂担仔麵

地址：台北市大同區南京西路233巷20號

電話：02-2556-2736

完整介紹由部落客「小虎食夢網」於窩客島分享：【孤獨的美食家地圖+實訪之六十回】台北大稻埕.永樂担仔麵.五郎套餐.五味生腸絕好調



▲▼日劇孤獨的美食家推的大稻埕小吃：永樂担仔麵，五郎套餐雞肉飯尬小菜拼盤開吃 /小虎食夢網 提供、WalkerLand窩客島整理





大稻埕迪化街小吃60年老店：老阿伯胖油焿

部落客 妃靜 造訪 老阿伯胖油焿 說：

油麵吸附了焿湯之後，吃起來有清爽的鹹甜味，香濃滋味很夠味~熱騰騰的福州魚丸容易爆汁，吃的時候要小心燙口喔!軟Q彈潤的魚丸裡面包著絞肉內餡，能讓魚丸吃起來鮮上加鮮，好鮮美~



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老阿伯胖油焿

地址：台北市大同區迪化街一段226號

電話：02-2557-3332

完整介紹由部落客「妃靜」於窩客島分享：大稻埕美食-傳承一甲子老阿伯胖油焿，古早味綜合焿/福州魚丸，迪化街美食小吃，近大橋頭捷運站



▲▼大稻埕迪化街小吃60年老店：老阿伯胖油焿 /妃靜 提供、WalkerLand窩客島整理

