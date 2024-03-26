一臺小餐車停在中山商圈的巷弄中，頓時讓年輕時髦的街景，多了份懷舊感。

每到假日，老闆就會騎著「名古屋銅鑼燒日式點心」餐車在大稻埕、迪化街至中山商圈一帶溜搭，不算有固定落腳處，所以每當瞧見它的蹤跡，就會有不少顧客上門嚐鮮，抑或是從一個個和菓子中找到那純粹的童年回憶。

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展示櫃中的和菓子，都是老闆親力親為純手工製作，天未亮就準備各式食材，再騎著餐車到定點兜售。

而販售部分，也是由老闆一人獨自完成，點餐後，老闆會緩緩地將和菓子挾至塑膠盒內，帶著紋路的手，讓我想起了奶奶，那溫柔又溫暖的手，就是歲月的美好印記，也投射在每顆質樸的和菓子上。

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▲日式點心 $25

日式點心是以麵皮包裹餡料，有種車輪餅或是銅鑼燒的變形版，但口味來得更為多元。

整台餐車有十餘種口味，我們分別挑選了紅豆、奶油、花生麻糬、芋頭、紅豆羊羔、草莓、白頭翁六款，作為搭配咖啡的小茶點食用。

麵皮的口感軟中帶點黏性，且甜度較高，並不是我喜歡的類型。而這次買的其中四款有紅豆元素，但口感都不盡相同。

紅豆本身比較綿密且較無顆粒感，甜度算是當中最高；紅豆羊羔也就是紅豆羊羹，口感扎實，但甜度卻較想像中要低許多，有種很質樸單純的滋味；草莓則是草莓大福，裡頭不是完整的草莓，是草莓丁與紅豆餡的搭配，稍微偏濕且口感口味有些分離；我最喜歡的是白頭翁，會留在最後做介紹。

奶油口味和紅豆餅的奶油口味神似，像是卡士達般滑順帶甜度；芋頭也是既有的純樸甜味，可以吃出芋頭香；花生麻糬倒是挺令我意外，質地介於花生醬與花生粒間，滑順又吃得出顆粒感。

▲白頭翁 $25

餐車櫥窗內最吸引我的，就是這顆圓滾滾的白頭翁，白頭翁又稱吹雪饅頭，是日本經典的和菓子。

做法及用料其實挺簡單，將紅豆餡捏成圓球後，撒上太白粉或是玉米粉炊蒸，形成外表有像是白雪般的披風。

「名古屋銅鑼燒日式點心」選用萬丹紅豆，顆粒較其它款式來得大顆飽滿，甜度也較低些，外層的吹雪較像是裝飾，帶有些微的黏稠感，若和我一樣喜歡紅豆甜品的人，這道可以點來吃看看。

我不能說「名古屋銅鑼燒日式點心」的小點很好吃或是必吃，但隨著甜點競爭市場越來越大，樣式口味越來越花俏複雜的環境下，能吃到如此單純樸實的甜點已不容易，如果到中山站、大稻埕一帶有看到這台餐車的蹤跡，不妨可以買一些來嚐鮮，或是尋找童年的回憶。

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名古屋銅鑼燒日式點心 / FB

地址：台北市大同區迪化街一段21號（無定點）

電話：0930-299-402

營業時間：11:00-17:00

（用餐日期：2024/3）



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