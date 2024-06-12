這一次來迪化街原本預計要來吃日本人開的牛肉麵-江牛樓，但來的時間太晚，無法排上候位

只好改吃別的餐點了，到處紫走逛逛時路過了位於大稻埕永樂市場旁蔡 迪化街古早味蚵嗲

蔡 迪化街古早味蚵嗲是在迪化街當地著名的小吃，也收藏在我口袋名單許久，那就來吃吃看吧

蔡 迪化街古早味蚵嗲原本是路邊的攤子後來搬到新的店址

用餐環境比之前改善了不少，我們也遇到不少組外國觀光客來此享用美食

店家相關資料

蔡 迪化街古早味蚵嗲

地址： 103台北市大同區民生西路362巷40號

電話號碼： 02 2555 5783

營業時間:週二~週日 10:00~17:30

菜單/DM

店內多個工作人員忙碌備餐，菜單就在炸台上面

餐點品項不會太多，二、三位好友一點來享用很容易全制霸

搬遷後的新店面，一、二層樓皆有的用餐位置，二樓用餐位置相對好一些

店內冷氣開得滿強的算是很舒適 ，點餐後店家會告知自行取餐

來看看我們吃了些甚麼?

我們一共點了糯米腸、蚵嗲、肉嗲與蚵仔酥各一份

蚵嗲、肉嗲

本身就略帶點調味，蔬菜量給得滿多的，可以吃到高麗菜 鮮甜與韭菜的香氣

肉嗲的肉算是結實的絞肉，本身帶有五香、胡椒的香味，搭配上略帶甜味的蔬菜滿剛好的

蚵嗲中的鮮蚵吃起來滿新鮮

喜歡口味略重一點的朋友可以自行添加調味料

蚵仔酥

雖然這一盤的單價有點小貴

但個頭碩大的蚵仔酥非常肥美，外頭裹粉吃起來相當酥脆，比較某些熱炒店的蚵仔酥還要好吃上好幾倍

雖然有部分網友說蔡 迪化街古早味蚵嗲退步了，但我沒吃過之前在路邊攤的蔡 迪化街古早味蚵嗲

不過這一次造訪蔡 迪化街古早味蚵嗲感覺還不錯，環境舒適乾淨，口味也滿不錯的

雖然價格上有點略漲但仍在可接受的範圍之內

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店家/景點資訊

店家名稱：蔡 迪化街古早味蚵嗲

所在地址：臺灣台北市大同區民生西路362巷40號

營業時間：日 二 三 四 五 六 10:00-17:30

店家電話：02 2555 5783 Google即時導航





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