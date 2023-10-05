大稻埕 | 丸隆生魚行 迪化街永樂市場超人氣老攤位 料多味噌湯喝到飽

來到最愛的大稻埕，一定要來永樂市場尋美食，其中排隊排最長的莫過於丸隆生魚行。原本五星級主廚轉戰市場中的平價日料，除了生魚片，還有在地人推薦的秋刀魚、鮑魚、抱卵香魚等，消費滿250元，還有料好實在的鮭魚味噌湯吃到飽。

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大稻埕美食推薦-丸隆生魚行

台北永樂市場是知名的布市，一樓則是販賣各式美食。除了知名的林合發油飯之外，許多美食林立，即便是在市場裡，也不覺得潮濕雜亂。

丸隆生魚行是永樂市場裡很受歡迎的平價日本料理，由附近的捷運北門站3號出口，步行約8分鐘即可抵達。

丸隆生魚行

地址：台北市大同區迪化街一段21號

電話：02-25565276

營業時間：9:00～15:00

公休：每週一

食記：大稻埕 | 丸隆生魚行 迪化街永樂市場超人氣老攤位 料多味噌湯喝到飽

永樂市場人氣排隊美食-丸隆生魚行

這天等在附近的好友中午下班，此時來到永樂市場時，林合發的油飯都賣完了，而大排長龍的肯定就是丸隆生魚行了！

丸隆生魚行原本的座位區就是沿著板前的高腳椅，還有一旁幾張座位區，但生意實在太好了，無法快速消化排隊的人潮。

於是在走道旁也有桌子，還有室內一小桌大約可容納6人的包廂區。正因為座位數夠多，因此即便需要排隊，也不需等太久。而且整個永樂市場是有冷氣的，即便坐路邊，也不用怕會熱到滿身汗。

丸隆生魚行 菜單menu價目表

丸隆生魚行提供的菜單很簡單，品項不及一般日本料理來得多。但也是礙於市場的空間不大的緣故。

( 攝於2023.09，價格及餐點若有異動，請依店家公告為主)

丸隆生魚行 鮭魚味噌湯喝到飽

丸隆生魚行在店內消費滿250元，鮭魚味噌湯是可以免費喝到飽。若外帶，可以50元加魚肉。

丸隆生魚行在廚房另一側有位廚師，一直不間斷地煮湯。一旁有一大鍋煮好的魚骨味噌湯，然後在小鍋裡加入豆腐、油豆腐、魚板及蔥花。

煮好後再倒入客人自助的湯鍋之中，看這料都比湯還多了！

真的隨便撈都是料，實在有夠誇張！若是胃口小一點的人，可能吃上兩大碗湯就吃飽了！

除了料很多外，還是可以吃得到鮭魚骨，幸運時還能吃到不少魚肉。

丸隆生魚行 餐點介紹

這天跟好姐妹的大稻埕之旅，一不小心就點了滿桌子的餐點。

丸隆生魚行 海膽壽司 $ 150

海膽的鮮及甜水準都不錯，可惜醋飯的表現不盡人意。

丸隆生魚行 秋刀魚 $ 100

秋刀魚的表現真的很厲害，燉到連魚骨都能入口。

丸隆生魚行 香魚 $ 200

香魚最主要就是吃魚卵，秋刀魚的表現比香魚優秀。

丸隆生魚行 鮑魚 $ 200

尺寸很大顆的鮑魚，分切成四等份，一入口就是Q彈的口感，大家邊咬邊點頭。

丸隆生魚行 綜合生魚片 $ 320 /12片

這天的生魚片是鮪魚、旗魚及鮭魚，魚片都切得很厚實，入口都是鮮味。這天我們五個人又再續了一盤。

丸隆生魚行 魚腹生魚片 $ 420 /7片

包含鮭魚、海鱺、紅甘的魚腹，油脂及厚度真的表現亮眼，入口的鮮美程度很令人喜愛。

丸隆生魚行 生魚握壽司 $ 220 /8個

8貫握壽司有鮭魚、鮭魚腹、鮪魚、旗魚、鮮蝦及海鱺，如果不敢吃生魚，點餐的時候先告知想改炙燒也是可以的。生魚的部份就是新鮮沒話說。

丸隆生魚行 明蝦沙拉 $ 350

一整隻燙熟的大明蝦，底下襯著生菜，淋上美乃滋。蝦身切片後麗上香鬆及海苔絲。這道料理就是令人想起辦桌料理，我們連生菜都吃到一根不剩。

丸隆生魚行 鰭邊肉 $ 100 /2片

我們人多，於是直接叫兩份。鰭邊的油脂就是入口即化，鮮嫩無比。

這位就是丸隆生魚行的主廚，離開五星級飯店後，在永樂市場中依然閃耀著自身的光芒。

這是鄰桌客人的大甜蝦，是時價供應。

其實拜訪丸隆生魚行很多次了，不過這幾次吃下來，覺得魚腹的表現真的很好，另外秋刀魚的滋味及平實的價位也很不錯。而永樂市場有另一家是以生魚丼飯為主的漁匠甘霖，個人覺得整體精緻度比較高。大家也可以來比較看看。

丸隆生魚行 店家資訊

FB粉絲專頁：丸隆生魚行

地址：台北市大同區迪化街一段21號

電話：02-25565276

營業時間：9:00～15:00

公休：每週一

食記：大稻埕 | 丸隆生魚行 迪化街永樂市場超人氣老攤位 料多味噌湯喝到飽

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