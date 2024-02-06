搜尋迪化街美食推薦會找到《妙口四神湯.肉包專賣店》，菜單只賣肉包和四神湯兩樣，是台北近50年的老店。《妙口四神湯.肉包專賣店》地點明顯， 是許多人逛迪化街必吃的美食，也有提供肉包宅配，過年生意更是強強滾要排隊。
迪化街美食 妙口四神湯.肉包專賣店｜在哪裡
《妙口四神湯.肉包專賣店》沒有店名，攤位就在彰化銀行騎樓。
妙口四神湯.肉包專賣店
捷運：大橋頭站
地址：台北市大同區民生西路388號
營業時間： 11:30–17:00（週一休息）
電話： 0970 135 007
食記：【迪化街美食】妙口四神湯.肉包專賣店，大稻程排隊小吃推薦
粉絲團：妙口四神湯.肉包專賣店
菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。
食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。
只是愛吃不是美食家，歡迎按讚加入粉絲團:)
迪化街美食 妙口四神湯.肉包專賣店｜菜單價錢
《妙口四神湯.肉包專賣店》菜單價錢
肉包 冷、熱一粒25元
四神湯 一碗65元
肉包買十送一
可以預約自取也可以訂購宅配
《妙口四神湯.肉包專賣店》包子宅配生意也很好，過年要吃一定要提早預訂。
迪化街美食 妙口四神湯.肉包專賣店｜推薦好吃嗎
每次逛迪化街都會看到《妙口四神湯.肉包專賣店》的大蒸籠，包子賣不停啊～
過年來的時候，店員人手超多忙不停，包子生意真的超好！大家都整袋整袋買～
包子 25元
妙口有幾張簡單桌椅可以內用，來這邊當然就是點一套包子＋四神湯，親切的店員說湯不夠可以免費續加，我最愛喝湯啦！（湯控上身）
肉包比我的拳頭大一點，白白胖胖的麵皮，有點Ｑ，內餡豬肉鮮甜不油膩，加上洋蔥跟黑胡椒的提味，口感不錯，肚子餓會想再來一個肉包。
四神湯 65元
價格真的越來越高了～
我喜歡妙口的四神湯有明顯的藥膳味，也有淡淡的酒香，四神湯的料更是不馬虎，蓮子、薏仁都煮得很軟爛入味，腸子也洗得很乾淨。
可以免費續的四神湯更是真材實料，看那藕色的湯頭，清澈甘甜。
有機會逛逛迪化街，記得來妙口買一個肉包配四神湯喔！
迪化街附近美食還有
懷舊的長椅是許多人拍照打卡的背景，這樣的照片可以常常在IG看到，滋養製菓也是IG打卡熱門景點和美食，只要點開IG搜尋《滋養製菓》，就會看到許多點心出現，尤其是草莓季節才賣的草莓大福。
滋養製菓
地址：台北市大同區迪化街一段247號
捷運：大橋頭
電話：02-2553-9553
營業時間：星期一到日：9:00~19:00
食記：迪化街美食滋養製菓，限量草莓大福，迪化街伴手禮推薦
關鍵字：台北伴手禮、迪化街伴手禮推薦 滋養製菓禮盒 滋養製菓草莓大福
粉絲團：滋養豆餡舖
福來許Fleisch
電話：(02)2556-2526
地址：大同區迪化街一段76號
營業時間：11:00–20:30
食記：【台北大稻埕咖啡館】福來許Fleisch咖啡館，台北迪化街餐廳
林合發油飯店
地址：台北市大同區迪化街一段21號 (永樂市場)
營業時間：07:30–12:00 (星期一 休息)
電話： 02 2559 2888
食記：【迪化街美食】林合發油飯店，永樂市場百年油飯店推薦
林良號潤餅
地址：台北市大同區迪化街一段21號
永樂市場 第1506 攤位
營業時間：09:00–14:00(星期一 休息)
電話： 02 2558 3562
粉絲團：林良號潤餅
食記：【迪化街美食】林良號潤餅，永樂市場美食推薦
老竹子三發包子
地址：台北市大同區迪化街一段21號(永樂市場)
捷運：北門站 步行約十分鐘內
營業時間：08:00–18:00 （週一休息，遇節日不休）
電話： 02 2559 6322
粉絲團：老竹子三發包子
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吃吃等石頭沙茶火鍋
地址：台北市大同區民生西路306號
捷運：雙連站
電話：02 2558 8338
營業時間：11:30–14:00, 17:30–21:30
食記：吃吃等石頭沙茶火鍋，台北石頭火鍋推薦
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本篇妙口四神湯.肉包專賣店食記自費
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