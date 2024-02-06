搜尋迪化街美食推薦會找到《妙口四神湯.肉包專賣店》，菜單只賣肉包和四神湯兩樣，是台北近50年的老店。《妙口四神湯.肉包專賣店》地點明顯， 是許多人逛迪化街必吃的美食，也有提供肉包宅配，過年生意更是強強滾要排隊。

迪化街美食 妙口四神湯.肉包專賣店｜在哪裡

《妙口四神湯.肉包專賣店》沒有店名，攤位就在彰化銀行騎樓。

妙口四神湯.肉包專賣店

捷運：大橋頭站

地址：台北市大同區民生西路388號

營業時間： 11:30–17:00（週一休息）

電話： 0970 135 007

食記：【迪化街美食】妙口四神湯.肉包專賣店，大稻程排隊小吃推薦

粉絲團：妙口四神湯.肉包專賣店

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



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迪化街美食 妙口四神湯.肉包專賣店｜菜單價錢

《妙口四神湯.肉包專賣店》菜單價錢

肉包 冷、熱一粒25元

四神湯 一碗65元

肉包買十送一

可以預約自取也可以訂購宅配

《妙口四神湯.肉包專賣店》包子宅配生意也很好，過年要吃一定要提早預訂。

迪化街美食 妙口四神湯.肉包專賣店｜推薦好吃嗎

每次逛迪化街都會看到《妙口四神湯.肉包專賣店》的大蒸籠，包子賣不停啊～

過年來的時候，店員人手超多忙不停，包子生意真的超好！大家都整袋整袋買～

包子 25元

妙口有幾張簡單桌椅可以內用，來這邊當然就是點一套包子＋四神湯，親切的店員說湯不夠可以免費續加，我最愛喝湯啦！（湯控上身）

肉包比我的拳頭大一點，白白胖胖的麵皮，有點Ｑ，內餡豬肉鮮甜不油膩，加上洋蔥跟黑胡椒的提味，口感不錯，肚子餓會想再來一個肉包。

四神湯 65元

價格真的越來越高了～

我喜歡妙口的四神湯有明顯的藥膳味，也有淡淡的酒香，四神湯的料更是不馬虎，蓮子、薏仁都煮得很軟爛入味，腸子也洗得很乾淨。

可以免費續的四神湯更是真材實料，看那藕色的湯頭，清澈甘甜。

有機會逛逛迪化街，記得來妙口買一個肉包配四神湯喔！

迪化街附近美食還有

懷舊的長椅是許多人拍照打卡的背景，這樣的照片可以常常在IG看到，滋養製菓也是IG打卡熱門景點和美食，只要點開IG搜尋《滋養製菓》，就會看到許多點心出現，尤其是草莓季節才賣的草莓大福。

滋養製菓

地址：台北市大同區迪化街一段247號

捷運：大橋頭

電話：02-2553-9553

營業時間：星期一到日：9:00~19:00

食記：迪化街美食滋養製菓，限量草莓大福，迪化街伴手禮推薦

關鍵字：台北伴手禮、迪化街伴手禮推薦 滋養製菓禮盒 滋養製菓草莓大福

粉絲團：滋養豆餡舖

福來許Fleisch

電話：(02)2556-2526

地址：大同區迪化街一段76號

營業時間：11:00–20:30

食記：【台北大稻埕咖啡館】福來許Fleisch咖啡館，台北迪化街餐廳

林合發油飯店

地址：台北市大同區迪化街一段21號 (永樂市場)

營業時間：07:30–12:00 (星期一 休息)

電話： 02 2559 2888

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林良號潤餅

地址：台北市大同區迪化街一段21號

永樂市場 第1506 攤位

營業時間：09:00–14:00(星期一 休息)

電話： 02 2558 3562

粉絲團：林良號潤餅

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老竹子三發包子

地址：台北市大同區迪化街一段21號(永樂市場)

捷運：北門站 步行約十分鐘內

營業時間：08:00–18:00 （週一休息，遇節日不休）

電話： 02 2559 6322

粉絲團：老竹子三發包子

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吃吃等石頭沙茶火鍋

地址：台北市大同區民生西路306號

捷運：雙連站

電話：02 2558 8338

營業時間：11:30–14:00, 17:30–21:30

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文章作者：陳小可

香港出版：台北美食地圖

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本篇妙口四神湯.肉包專賣店食記自費

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