台北芋頭控有福了！來自行天宮的超人氣芋頭專賣店「食芋堂」，繼台中開設二號店後，如今悄悄進駐台北老城區大稻埕，成為品牌第三間分店。這間主打手工現作的芋泥甜點店，以綿密濃郁的芋頭內餡聞名，人氣商品包括爆餡「芋頭泡芙」、5 公分厚的「芋泥派」等，每款甜點都讓芋頭愛好者趨之若鶩。而這次新店選址於霞海城隍廟步行3分鐘即可抵達，不僅讓西區居民更方便品嚐，也為大稻埕的甜點地圖再添一筆話題亮點。



▲台北芋頭甜點排隊名店「食芋堂」開到大稻埕/ 食芋堂 提供、WalkerLand窩客島整理



▲台北芋頭甜點推薦「食芋堂」大稻埕台北二號店於近日開幕/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

食芋堂 大稻埕門市

食芋堂的誕生可說是芋頭控的夢想實現。品牌源自東區知名糕餅店「凱帝烘焙」，由第二代將經典「芋泥甜點」獨立發展，開設專門以芋頭為主角的概念店。首間店落腳行天宮巷弄，以每日現蒸芋頭、手工製作的高品質甜點迅速打響名號。經典商品如每 60 秒賣出一顆的「芋頭泡芙」、內餡爆滿的「芋泥捲」、5公分厚「芋泥派」等，都是必吃品項。這次進駐大稻埕，無疑讓芋頭甜點的版圖再次擴展。▲食芋堂以芋頭甜點為主角，推出「芋頭泡芙」、「芋泥捲」、「芋泥派」等品項/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝▲食芋堂以芋頭甜點為主角，推出「芋頭泡芙」、「芋泥捲」、「芋泥派」等品項/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝大稻埕向來以懷舊風格與特色小吃著稱，這裡聚集了許多傳統糕餅與文青咖啡館，而食芋堂的加入，為這片歷史街區增添一抹創新甜點的氣息。店內除了保留經典芋泥系列，因應季節推出「芋泥草莓季」限定甜點。份量的「草莓半芋燒」，將鬆軟蛋糕搭配牛奶芋泥與新鮮草莓，每一口都能感受到酸甜與濃郁交織的美妙口感。以及包覆整顆新鮮草莓的「草莓芋泥球」等，各種芋泥草莓甜點等著大家前去品嚐。推薦閱讀： 芋頭控喝清原新品！超濃芋泥系列「濃芋Q角奶茶」領軍，5款都吃。 ▲台北芋頭甜點推薦「食芋堂大稻埕」同步開賣芋泥草莓系列/ 食芋堂 提供、WalkerLand窩客島整理▲食芋堂大稻埕「芋泥草莓系列」有小份量一人獨食甜點、也有大份量蛋糕/ 食芋堂 提供、WalkerLand窩客島整理

地址：台北市大同區南京西路233巷7號