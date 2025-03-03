芋頭控最愛的清原又出招了！以各種芋頭甜點打響名號的清原，今年強勢推出全新「食分滿芋」系列，為芋頭控帶來前所未有的驚喜口感。本次新品系列主打五款不同風味的芋頭飲品與甜點，包括100%純鮮奶製成的「濃芋純鮮奶」、搭配創新QQ角的「濃芋Q角奶茶」與「芋泥Q角奶綠」，以及滿滿配料的「芋見紫米厚芋泥」與「紫芋冰語豆花」。
▲清原芋圓推出5款新品，主打濃郁系芋頭飲料、芋頭甜點 / 清原 提供、WalkerLand窩客島整理
▲清原芋圓「食分滿芋」新品熱銷中 / 清原 提供、WalkerLand窩客島整理
首推最經典不敗的「濃芋純鮮奶」純正鮮奶與香濃芋頭完美融合，，不加一滴水，打造出最純粹的芋頭牛奶風味。也針對咀嚼控推出全新Q彈口感的配料「QQ角」，並設計不同組合飲品，「濃芋Q角奶茶」將濃郁芋泥、芋頭冰沙與QQ角結合甘醇紅茶，帶來豐富層次的口感。「芋泥Q角奶綠」則選用清新綠茶為基底，搭配綿密芋泥與Q彈QQ角，讓茶香與芋頭香氣交織出令人驚艷的風味。
▲清原芋圓「濃芋純鮮奶」最經典的芋頭牛奶 / 清原 提供、WalkerLand窩客島整理
▲清原芋圓「濃芋Q角奶茶」加入全新配料QQ角 / 清原 提供、WalkerLand窩客島整理
除了飲品，「食分滿芋」系列還有兩款精心設計的芋頭甜品。結合芋泥、芋頭球、紫米、芋圓與芋頭冰沙的「芋見紫米厚芋泥」，層次感豐富，每一口都是極致芋頭享受。而「紫芋冰語豆花」則以糖水豆花為基底，搭配芋泥、芋圓與芋頭冰沙，讓人回味無窮。
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▲清原芋圓「紫芋冰語豆花」濃郁芋泥、Ｑ彈芋圓加上豆花超搭 / 清原 提供、WalkerLand窩客島整理
清原芋頭飲料、芋頭甜點新品
濃芋純鮮奶 北M $70/L $90；南M $65/L $85
濃芋Q角奶茶 $75
芋泥Q角奶綠 $75
芋見紫米厚芋泥 $65
紫芋冰語豆花 $60