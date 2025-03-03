芋頭控最愛的清原又出招了！以各種芋頭甜點打響名號的清原，今年強勢推出全新「食分滿芋」系列，為芋頭控帶來前所未有的驚喜口感。本次新品系列主打五款不同風味的芋頭飲品與甜點，包括100%純鮮奶製成的「濃芋純鮮奶」、搭配創新QQ角的「濃芋Q角奶茶」與「芋泥Q角奶綠」，以及滿滿配料的「芋見紫米厚芋泥」與「紫芋冰語豆花」。



▲清原芋圓推出5款新品，主打濃郁系芋頭飲料、芋頭甜點 / 清原 提供、WalkerLand窩客島整理



▲清原芋圓「食分滿芋」新品熱銷中 / 清原 提供、WalkerLand窩客島整理

清原芋頭飲料、芋頭甜點新品

濃芋純鮮奶 北M $70/L $90；南M $65/L $85

濃芋Q角奶茶 $75

芋泥Q角奶綠 $75

芋見紫米厚芋泥 $65

紫芋冰語豆花 $60