泡芙控來吃新口味！日本泡芙專賣店beard papa’s每每推出新口味，總是會吸引泡芙控前去朝聖，這次在三月份不僅有全新限定限定口味「焦糖蘋果泡芙」，還將熱賣的「蘋果派」強勢回歸，更推出38婦女節限定滿額贈泡芙，下午茶就來一份爺爺泡芙療癒一下。
▲泡芙甜點新推薦，beard papa’s焦糖蘋果泡芙 / beard papa’s 提供、WalkerLand窩客島整理
▲beard papa’s三月新口味「焦糖蘋果泡芙」、「蘋果派」強勢回歸 / beard papa’s 提供、WalkerLand窩客島整理
全新推出的「焦糖蘋果泡芙」每顆售價80元起，內餡由滑順的焦糖卡士達與細緻的蘋果丁組成，讓人一口咬下便能感受到焦糖的甜香與蘋果的清新微酸，彷彿春日的陽光灑在心頭。此外，人氣回歸的「蘋果派」也將在限定門市販售，搭配經典香草卡士達或焦糖蘋果內餡，一定要趁機多吃，下次回歸不知道是何時。同時，還延續「玄米茶歐蕾」口味的泡芙，清爽的茶系內餡讓人不小心多吃一顆。
▲beard papa’s三月新口味「焦糖蘋果泡芙」 / beard papa’s 提供、WalkerLand窩客島整理
▲beard papa’s蘋果派強勢回歸 / beard papa’s 提供、WalkerLand窩客島整理
為了慶祝38婦女節，beard papa’s於3月5日至3月11日推出滿額贈泡芙的活動，消費滿388元即可獲贈日式香草泡芙一顆，並在3月8日當天，papa會員還可享受消費點數雙倍送的優惠。於3月中旬針對papa會員發送專屬的「全口味饗芙優惠券」，以回饋長期支持的泡芙控。
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▲beard papa’s玄米茶歐蕾泡芙 / beard papa’s 提供、WalkerLand窩客島整理
▲beard papa’s三月會員送泡芙優惠券 / beard papa’s 提供、WalkerLand窩客島整理
beard papa’s爺爺泡芙 三月新口味
1、焦糖蘋果泡芙 80元起/顆
2、蘋果派 85元起/顆，限定門市販售)
3、玄米茶歐蕾 80元起/顆，限定門市販售
beard papa’s爺爺泡芙優惠
活動時間：3/5(三)-3/11(二)
活動內容：
1、於beard papa’s門市消費結帳金額滿388元，即贈日式香草泡芙一顆。
2、3/8(六)當天，papa會員還同步享有消費點數雙倍送。
beard papa’s爺爺泡芙會員專屬優惠
活動時間：將於3月中旬
活動內容：針對不同等級的會員發送專屬的「全口味饗芙優惠券」。
以上，活動詳情請詳閱beard papa’s官方網站說明為主。