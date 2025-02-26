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寶可夢冰來了！31冰淇淋「皮卡丘冰淇淋蛋糕」3款新品，萌出新高度。

聯名 寶可夢 冰淇淋 甜點 more
2025-02-26 12:52:00 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 圖片：31冰淇淋
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編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

寶可夢迷準備尖叫！在日本31冰淇淋一開賣就掀起搶購的寶可夢聯名，這次終於將在3/1登陸台灣，推出全新寶可夢系列，不只有期間限定的「皮卡丘 & 呆火鱷 水果雪寶」冰淇淋，還有兩款超萌的冰淇淋蛋糕，讓你一次收集皮卡丘、新葉喵、呆火鱷、潤水鴨等人氣角色。不管是想來一球清爽水果雪酪，還是與親朋好友一起切蛋糕，這波真的不能錯過。

▲31冰淇淋x寶可夢聯名將在3/1正式開賣 / 31冰淇淋 提供、WalkerLand窩客島整理

期間限定口味登場，特別推出「皮卡丘 & 呆火鱷 水果雪寶」冰淇淋，用七種水果打造出繽紛口感，黃色雪酪來自鳳梨、金色奇異果與百香果，紅色雪酪則融合草莓、血橙與粉紅柚子，最後再搭配濃郁芒果彩帶，是大人小孩都會愛的酸甜清爽滋味，數量有限售完就沒有，想嚐鮮的寶可夢訓練師記得趕快衝。

▲31冰淇淋x寶可夢聯名推出「皮卡丘 & 呆火鱷 水果雪寶」清爽系水果冰淇淋 / 31冰淇淋 提供、WalkerLand窩客島整理



同時，也推出兩款超萌造型冰淇淋蛋糕，首推在日本開賣就搶到翻的「寶可夢 冰淇淋蛋糕 皮卡丘」，超萌大臉版皮卡丘，簡直可愛爆擊。另一款則是「寶可夢 4 色調色盤 冰淇淋蛋糕」，一次集齊皮卡丘、新葉喵、呆火鱷、潤水鴨，每個角色代表不同冰淇淋口味，再搭配華麗生奶油，完全是派對必備款。此兩款蛋糕都是長期販售，不怕之後買不到。

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▲31冰淇淋x寶可夢聯名推出「寶可夢 4 色調色盤 冰淇淋蛋糕」四個角色一次收齊 / 31冰淇淋 提供、WalkerLand窩客島整理

▲31冰淇淋x寶可夢聯名推出「寶可夢 冰淇淋蛋糕 皮卡丘」長期販售不怕買不到 / 31冰淇淋 提供、WalkerLand窩客島整理


 

31冰淇淋 x 寶可夢聯名

開賣時間：3/1 起長期販售
期間限定冰淇淋：皮卡丘 & 呆火鱷 水果雪寶  95 元，售完為止。
冰淇淋蛋糕(長期販售)：
寶可夢 冰淇淋蛋糕 皮卡丘 1,290 元
寶可夢 4 色調色盤 冰淇淋蛋糕 1,290 元

 

 

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