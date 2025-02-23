國立故宮博物院迎來百週年，特別攜手超人氣IP LINE FRIENDS，共同推出「NPM｜LINE FRIENDS 穿越故宮」聯名系列周邊。這次的設計靈感來自唐、宋、元、明、清五個朝代的經典文物，讓可愛的熊大、兔兔等角色穿上古代服飾，將故宮文化與現代生活完美結合。預計於2月26日下午三點在全台小七門市快閃販售，數量有限，粉絲務必把握機會。



▲小七快閃限量 LINE FRIENDS 穿越故宮聯名系列 / 故宮 提供、WalkerLand窩客島整理



▲小七開賣故宮新聯名「LINE FRIENDS 穿越故宮系列」 / 故宮 提供、WalkerLand窩客島整理

小七「LINE FRIENDS 穿越故宮」聯名

這次的聯名系列讓LINE FRIENDS角色穿越回古代，每個角色的服飾與配件都能找到故宮經典文物的影子。例如熊大化身元代貴族，兔兔手持唐代「月魄菱花鏡」翩然起舞，莎莉則趴在「翠玉白菜」上偷懶，展現獨特的幽默感。商品設計以實用性為主，無論是日常使用或收藏都充滿樂趣。其中最受矚目的盒玩公仔全套共五款，每款約7公分高，不論擺放在辦公桌或收藏櫃都極具吸引力，勢必成為粉絲爭相收藏的夢幻逸品。▲小七「LINE FRIENDS 穿越故宮系列」 盒玩公仔共有五款/ 故宮 提供、WalkerLand窩客島整理▲小七「LINE FRIENDS 穿越故宮系列」 盒玩公仔最搶手翠玉白菜造型/ 故宮 提供、WalkerLand窩客島整理除了盒玩，這次的聯名也推出真空保溫杯與吸水杯墊，兩款保溫杯設計融入故宮元素，熊大與兔兔換上元代皇家服飾，莉莎則化身宋代「李嵩市擔嬰戲」中的小人物。而吸水杯墊則以唐、宋、明三個朝代的經典畫作為靈感，讓日常喝水時也能感受濃厚的古典氣息。這些兼具文化底蘊與實用性的商品，特別適合文青族群與上班族使用，為日常增添獨特韻味。▲「LINE FRIENDS 穿越故宮系列」 保溫杯設計融入故宮元素，熊大與兔兔換上元代皇家服飾，莉莎則化身宋代「李嵩市擔嬰戲」中的小人物。/ 故宮 提供、WalkerLand窩客島整理▲「LINE FRIENDS 穿越故宮系列」 也推出吸水杯墊/ 故宮 提供、WalkerLand窩客島整理針對露營愛好者，這次的聯名更特別推出兩用抱枕毯與露營椅，讓LINE FRIENDS粉絲能將可愛角色帶出門旅行。抱枕毯推出「轉心瓶熊大款」與「翠玉白菜兔兔款」，不僅能當作抱枕使用，展開後還能變成柔軟的毛毯。露營椅則有「元世祖出獵圖款」與「皇族成員款」，兼具坐臥兩用功能，讓戶外活動也能充滿故宮美學氛圍。推薦閱讀： 史努比蛇蛇7-11可以買！史努比控買不到「蛇年史努比玩偶」7-11開賣2件組更便宜。 ▲「LINE FRIENDS 穿越故宮系列」 有超實用抱枕毛毯系列/ 故宮 提供、WalkerLand窩客島整理▲「LINE FRIENDS 穿越故宮系列」 方便收納露營椅子/ 故宮 提供、WalkerLand窩客島整理

販售時間：2/26起下午3點快閃開賣

販售地點：全台7-ELEVEN門市

販售商品：盒玩公仔、真空保溫杯、吸水杯墊、兩用抱枕毯、露營椅等，數量有限，售完為止。