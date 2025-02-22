粉絲買到缺貨的「史努比蛇蛇」在小七可以買！2025限定版「蛇年史努比玩偶」一開賣就讓粉絲瘋搶，總共推出小尺寸吊飾、中寸抱枕、以及大尺寸抱枕共3款。這次7-ELEVEN推出第二杯史努比聯名快閃購，不只推出「史努比蛇蛇」兩入組，還有公仔、家居用品、行李箱等周邊，史努比控2/26起先衝小七直接買。



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▲7-ELEVENX史努比第二波限定商品，史努比蛇蛇必買 / 7-ELEVEN提供、WalkerLand窩客島整理



▲7-ELEVENX史努比快閃購，蛇年史努比玩偶 / 7-ELEVEN提供、WalkerLand窩客島整理

7-ELEVENX史努比第二波限定商品

這次7-11史努比75周年快閃購活動，推出多款限定小物，其中粉絲必搶蛇年限定「好蛇成雙」系列，推出兩種組合，包含「40cm美夢史努比抱枕＋20cm的森七七蛇年公仔」一大一小的抱枕讓粉絲們在家暴一整天。另一組合是「10cm做美夢吊飾＋10cm森七七吊飾」，兩種表情的蛇蛇吊飾一次收藏，兩組一入買起來也更划算。▲7-11 史努比快閃購，好蛇成雙蛇年史努比玩偶 / 7-ELEVEN提供、WalkerLand窩客島整理▲7-11 史努比快閃購，蛇年史努比小吊飾必買 / 7-ELEVEN提供、WalkerLand窩客島整理除了可愛玩偶，這次還有超多史努比實用周邊，包括花生漫畫75週年超大玩偶、迴力校車四入組等，讓粉絲們收藏。還有實用系3C小物「史努比藍牙數字鍵盤、三合一磁吸充電盤、真無線藍牙耳機」，結合實用與可愛設計，讓辦公、通勤都超可愛。全系列商品自2月26日下午3點起正式開賣，只要報7-11會員電話就能直接買，粉絲一定要準時衝。▲7-ELEVENX史努比快閃購，推薦必買周邊 / 7-ELEVEN提供、WalkerLand窩客島整理▲7-ELEVENX史努比快閃購，2/26起小七開賣 / 7-ELEVEN提供、WalkerLand窩客島整理

活動期間：2025/02/26，下午3點起

活動方式：在全台7-ELEVEN門市不限金額消費，報會員手機直接買。

推薦商品：

好蛇成雙抱抱組

做美夢40cm史努比玩偶+森七七20cm彎彎蛇年史努比玩偶

售價：1399元



好蛇成雙小巧組

小尺寸彎彎蛇年做美夢 10cm吊飾+森七七10cm吊飾，

售價：580元



花生漫畫75週年史努比大頭玩偶

售價：888元



史努比迴力校車四入組

售價：990元



2.4G藍牙數字鍵盤

售價：990元



三合一磁吸充電盤

售價：699元



真無線藍牙耳機

售價：元