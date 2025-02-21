一天又平安的過去了，感謝飛天小女警的努力！這次「飛天小女警快閃店」即日起在中山地下街登場，主打超過百款周邊加上八大拍照場景，還原動畫中經典的「枕頭戰」場景，還有可愛吸睛周邊商品，粉嫩色系的帽T、雲朵後背包、多款帆布包和飲料提袋與居家小物，粉絲衝中山站就買起來。



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▲中山地下街飛天小女警快閃店，誠品R79中山地下書街登場 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



▲中山地下街飛天小女警快閃店，必拍打卡點推薦 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

飛天小女警快閃店

飛天小女警快閃店蓻即日起至6/8，在誠品R79中山地下書街快閃登場，集結花花、泡泡、毛毛，以及尤教授、壞蛋魔人啾啾等角色打卡點，除了必拍「睡覺前拯救世界」枕頭戰場景之外，周邊商品也全是飛天小女警的代表元素，包含五款粉嫩多巴胺色系帽T、流行的「針織手提包」也有三款色系，實用又可愛。▲中山站飛天小女警快閃店，必買周邊推薦 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝▲中山站飛天小女警快閃店，必買周邊針織手提包 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝實用系周邊也推薦細節滿滿的「帆布兩用包」搭配精緻角色刺繡與經典眼鏡造型別針，細節滿滿。而療癒系角色抱枕、角色玩偶，也都推出大中小不同尺寸，讓粉絲們無論是放在床上、放在沙發上，或是掛在包包上帶出門都很可以。▲中山站飛天小女警快閃店，必買周邊帆布兩用包 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝▲中山站飛天小女警快閃店，必買多款尺寸玩偶抱枕 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝特別的是，這次除了經典角色花花、泡泡、毛毛之外，也針對超人氣反派「魔人啾啾」推出多款主題周邊小物，包含大尺寸抱枕、小尺寸玩偶，以及收納包、杯墊、還有帆布袋等周邊小物，都是以魔人啾啾的主題顏色紫色作為設計，也讓粉絲們在快閃店可以一次買齊。▲中山站飛天小女警快閃店，反派魔人啾啾必買周邊 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝▲中山站飛天小女警快閃店，必買多款收納包小物 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

活動日期：2025年2月21日 - 2025年6月8日

活動地點：誠品R79中山地下書街

營業時間：週一至週日11:00-21:30



▲中山站飛天小女警快閃店，必買小物推薦 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝