史努比控衝小七買爆！7-11這次推出超萌「史努比75週年」生活精品預購，為了讓粉絲們在日常生活中一起耍可愛，本次推出多款生活好物，從史努比保溫杯到伸縮卡夾、零錢包等小物，每款都兼具設計感與實用性，即日起就能到小七買起來。



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▲7-11 史努比75週年生活精品預購，史努比小物推薦 / 7-11提供、WalkerLand窩客島整理



▲7-11 史努比75週年生活精品預購，史努比小物加價購必買推薦 / 7-11提供、WalkerLand窩客島整理

7-11 史努比75週年生活精品預購

這次7-11在2/19起推出「史努比75週年」生活精品預購，超萌「史努比手提雙飲保溫杯」有860ML大容量，搭配綠色系設計，更有戶外露營風。此外，兩色的「趣味隨行保溫杯」則是輕量設計，450ML容量搭配大口徑，還附上史努比、奧勒夫可愛矽膠提把，讓喝水變得療癒又時尚。▲7-11 史努比75週年生活精品預購，史努比保溫杯超可愛 / ​​​​​​​7-11提供、WalkerLand窩客島整理▲7-11 史努比75週年生活精品預購，史努比保溫杯細節滿滿 / ​​​​​​​7-11提供、WalkerLand窩客島整理史努比鐵粉也要搶的還有超可愛「刺繡隨身卡夾」，附掛繩與可彈性伸縮設計，史努比搭配咖色系、奧勒夫搭配藍白色系，讓通勤、上學時收納卡片更便利。銀色系「史努比刺繡零錢包」則兼具時尚感與實用性，可收納零錢與各種小物，掛在包包上也超可愛。▲7-11 史努比75週年生活精品預購，史努比刺繡隨身卡夾 / 7-11提供、WalkerLand窩客島整理▲7-11 史努比75週年生活精品預購，史努比刺繡零錢包 / 7-11提供、WalkerLand窩客島整理​​​​​​​

活動期間：2025/2/19 上午11:00起

活動方式：ibon機台點選「寄貨/購物>門市預購>依目錄選擇>出版品>其他」

品項及價格：

史努比手提雙飲保溫杯：699元

趣味隨行保溫杯：499元

刺繡隨身卡夾：469元

史努比銀色刺繡零錢包：499元